Kan man elske nogen fuldt ud uden at elske sig selv?

Spørgsmålet er værdigt til et filosofiessay, og alligevel er det en god test af ens følelser. Før du erklærer din kærlighed til en, du knap nok kender, så lær at sige "Jeg elsker dig" til dig selv foran spejlet og tro på det. Ifølge videnskaben er denne selvmedfølelse ikke til forhandling for sund kærlighed. Så forvent ikke en eventyrlig romance, hvis du ikke er i stand til at rose dig selv.

Er selvkærlighed en forudsætning for at starte en romance?

"Du skal elske dig selv, før du kan elske andre." Denne næsten eksistentielle sætning, der lyder som taget direkte ud af en litteraturbog, en romantisk komedie eller et buddhistisk tempel, er ikke så triviel, som den ser ud til. Det er et råd, gennemsyret af visdom, der meget vel kunne være kommet fra en psykologs kontor. For i sidste ende er det at elske nogen uden at elske sig selv lidt som at hoppe i vandet uden at vide, hvordan man svømmer, eller at cykle uden hjul.

Der er selvfølgelig ingen tvivl om at blive besat af sig selv ligesom Narcissus eller konstant overøse sig selv med komplimenter. Ellers risikerer du at fremstå selvcentreret og snæversynet. På den anden side er selvtillid, som du ofte mangler på dine Tinder-profiler eller dates, afgørende for at opleve en virkelig meningsfuld kærlighed.

Dette er, hvad en undersøgelse fra 2016, offentliggjort i Journal of Personality and Social Psychology, fremhæver. Selvværd er ikke en ekstra bonus; det er en garanti for en varig, strålende og sund romance. "Højt selvværd forudsiger starten på et forhold, mens lavt selvværd forudsiger dets opløsning. Disse resultater viser, at selvværd påvirker forekomsten af betydelige overgange i forhold, og at det at opleve disse overgange omvendt påvirker den efterfølgende udvikling af selvværd," står der i rapporten.

Selvværd, nøglen til en mere tilfredsstillende romance

Selvværd, der er erhvervet i barndommen, men tabt undervejs på grund af hån, sammenligninger eller upassende bemærkninger, er svært at opretholde. Dette selvværd, som, taget til ekstremer, bliver et rødt flag eller endda et almindeligt træk hos narcissistiske perverse, er en beskyttelse i modgang, et skjold mod usikkerhed. Psykolog Elisabeth De Madre beskriver det som "indre tryghed". Det er din følelsesmæssige buffer, din indbyggede airbag.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature understøtter også denne opfattelse. Selvværd er fundamentet for et forhold, den lim, der holder et par sammen. Uden det risikerer et par at være ustabile, mangle stabilitet og finde sig selv fuldstændig på afveje i tilfælde af konflikt. Hvis du har et godt selvværd, ved du allerede, hvordan du er selvforsynende, og er næsten fuldstændig immun over for følelsesmæssig afhængighed. "At kende dig selv godt vil give dig mulighed for at undgå at undervurdere dine behov og frem for alt at udtrykke dem med fuldstændig ro i sindet," tilføjer psykologen.

Det er umagen værd at arbejde med dit selvværd.

Et godt selvværd er ikke kun nyttigt til at søge om en forfremmelse på arbejdet uden at stamme eller tale offentligt uden at blive rød i hovedet. Det er også en fordel i kærlighed, forudsat at denne selvtillid ikke bliver overdreven. Så i stedet for at perfektionere din veltalenhed, finpudse dine evner til at tale glat sammen med Hugh Grant og Julia Roberts og finpudse din mundtlige præsentation som en skolerapport, så start med at sætte dig selv tilbage i centrum for dine prioriteter.

Før du sender lidenskabelige sms'er til en fremmed og boltrer dig i den lokale park, så planlæg lidt rolig tid for dig selv, lav lasagne kun til dig selv, sæt selvlytende sedler på Post-it-sedler. Gør morgenmaden klar på sengen, dæk et pænt bord til aftensmad, sig "Jeg elsker dig"... Alle disse handlinger, ofte beregnet til en anden, bliver derefter til ritualer af selvkærlighed.

Kan vi virkelig elske uden at elske os selv? En afgørende forskel

At sige, at det er umuligt at elske nogen uden at elske sig selv, ville være lidt ekstremt. I virkeligheden forelsker mange mennesker sig, selv når de tvivler på sig selv, undervurderer sig selv eller stadig søger efter deres indre balance. Kærlighed kan eksistere, selv på skrøbelig grund.

Men måske er det egentlige spørgsmål ikke "Kan vi elske?", men snarere "Hvordan elsker vi under disse forhold?". Uden selvværd antager kærlighed ofte mere ustabile former: frygt for ikke at være god nok, et konstant behov for tryghed, vanskeligheder med at sætte grænser. Vi elsker, ja, men med en spænding i baggrunden, som om alting kunne kollapse når som helst.

Omvendt er det ikke en garanti for et perfekt forhold at elske sig selv nok, men det ændrer dybtgående, hvordan du griber det an. Du leder ikke længere efter nogen til at udfylde et tomrum, men til at dele et rum, der allerede er beboet. Du tigger ikke om kærlighed, du modtager den.

I sidste ende er selvkærlighed ikke en forudsætning for et forhold, men snarere et kompas. Det vejleder, balancerer og giver tryghed. Frem for alt giver det os mulighed for at skelne mellem en kærlighed, der beroliger ... og en kærlighed, der fortærer.