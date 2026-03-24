Kvinder og mænd står over for singlelivet: en kløft i velvære, der rejser spørgsmål

Ifølge stereotyper føler kvinder sig tomme uden en partner, mens mænd er selvforsynende og fuldt ud tilfredse med deres venner (og et par øl). En nylig undersøgelse har dog aflivet denne forældede kliché. Herrer, hør lige her! Kvinder klarer sig bedre som single end mænd og omfavner denne romantiske status fuldt ud.

Enlige kvinder siges at være mere tilfredse med deres liv

I den kollektive fantasi drømmer kvinder om evig kærlighed, ægteskab og fælles projekter. Mænd er derimod mere trygge ved deres uafhængighed , opslugt af deres karriere eller eventyr.

Men denne opfattelse holder ikke godt ved nærmere eftersyn. En nylig undersøgelse har netop udfordret disse dybt indgroede stereotyper: enlige kvinder er i gennemsnit mere tilfredse i deres situation end mænd. Denne opdagelse inviterer os til at gentænke, hvordan vi ser singlelivet .

Disse resultater stammer fra forskning udført af psykologerne Elaine Hoan og Geoff MacDonald fra University of Toronto.Undersøgelsen, der blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Social Psychological and Personality Science, undersøgte enlige menneskers velbefindende.

Forskerne analyserede data fra næsten 6.000 personer på tværs af ti forskellige undersøgelser. Deltagerne, med en gennemsnitsalder på 32 år, var ikke i et forhold på tidspunktet for undersøgelsen. Stikprøven omfattede et næsten lige stort antal mænd og kvinder, samt et par ikke-binære individer.

Og resultaterne er afgørende: På næsten alle de undersøgte indikatorer rapporterer kvinder at være mere tilfredse med deres singlestatus end mænd. For dem er det at være single ikke en mangel, og slet ikke en fiasko, men snarere en mulighed for introspektion.

Kvindelig cølibat, et rum for frihed

I lang tid led enlige kvinder under adskillige stereotyper: om spidsmusen omgivet af sine katte, den karriereorienterede medarbejder, den "gamle tjenestepige". Hun blev set som en anomali i et samfund, der sidestiller lykke med ægteskab og familie, og havde derfor ikke et godt ry.

Men i dag er det ikke længere en kilde til skam eller en anomali at være singlekvinde . Det er en tid til at genopdage sig selv, til at hævde sig selv, udforske nye hobbyer, træde uden for sin komfortzone og lære mere om sig selv. Fra deres perspektiv har singlelivet næsten en spirituel dimension. Mænd kan derimod ikke sige det samme. Singlelivet er en stille tortur, og de udholder virkelig denne periode med følelsesmæssig inaktivitet.

Hvorfor denne forskel mellem mænd og kvinder? Forskere fremsætter flere hypoteser. Den første vedrører sociale netværk. Kvinder har ofte en tendens til at opretholde flere og dybere støttende relationer uden for romantiske forhold. Stærke venskaber, familiebånd, tillidskredse: disse forbindelser hjælper med at opfylde nogle af deres følelsesmæssige og affektive behov.

I denne sammenhæng er det at være i et parforhold ikke længere den eneste kilde til nærhed eller komfort. Derfor ses det at være single ikke som isolation, men som en anden måde at organisere sit sociale liv på.

En anden faktor, der nævnes, er, at heteroseksuelle forhold stadig er præget af ubalancer. I mange par bærer kvinder fortsat en betydelig del af de huslige pligter og den mentale byrde. Denne virkelighed kan gøre livet som par mindre tiltalende, end man måske skulle tro.

Mandligt cølibat, en mere diskret udfordring

For mænd synes situationen at være anderledes. Forskere påpeger, at mange af dem er mere afhængige af deres romantiske forhold for at opfylde deres følelsesmæssige behov. I nogle tilfælde bliver parret deres primære kilde til følelsesmæssig støtte. Når dette forhold er fraværende, kan følelser af ensomhed derfor være mere udtalte.

Det betyder naturligvis ikke, at alle mænd kæmper med at være single, og heller ikke at alle kvinder trives i det. Men den overordnede tendens afslører en interessant forskel i, hvordan hver person konstruerer sin personlige ligevægt. I sidste ende, hvis mænd lider mere, skyldes det, at det at være i et parforhold er deres eneste rum til selvudfoldelse. Og det er en tung arv fra patriarkatet, som i forsøget på at skabe stærke mænd har skabt traumer.

Måske ligger den virkelige lektie fra denne undersøgelse her: at være single er ikke et venteværelse på kærlighed. For mange er det blot én livsstil blandt mange. Og Bridget Jones var den første til at bevise det.