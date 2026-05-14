"Pilates-pigen" fascinerer visse maskulinistiske kredse: hvad denne nye besættelse afslører

Selvudråbte maskulinister, inkarnerede alfahanner og incels, der omfavner en viril æstetik, er ikke længere besatte af kvinder i blomstrede forklæder og perfekt stylet hår. De foretrækker nu et mere moderne image: en sporty kvinde i pastelfarvede leggings, der ankommer til sit Pilates-studie med en matcha i den ene hånd og en lyserød måtte over skulderen. Pilatespigen er deres nye muse, manosfærens darling. Maskulinister pinner hende på deres fora som en Beyoncé-plakat på et teenagerværelse.

Pilates-pigen, en erstatning for den traditionelle kone?

Udover at legemliggøre et "skønhedsideal" vækker pilatespigen også fantasien hos maskulinister , der er trætte af " tradwife " med sine stive curlere. Som et hashtag, der er underlagt klik-heksen, er det også blevet et referencepunkt på manosfærens obskure fora. Disse mænd, der hamrer deres kæber og spreder deres testosteron som en subtil gift, er fascineret af pilatespiger. Disse kvinder, der bærer polstrede benvarmere, fløjlspandebånd og som frekventerer minimalistiske studier med deres takeaway-smoothies.

I skarp kontrast til bodybuilderen med sine stålarme og tonede lår er Pilates-pigen mere end blot en kvinde, der vrider sig på uforståelige maskiner og styrker sine dybe muskler gennem tekniske stillinger. Hun bærer en livsfilosofi og en lang række symboler med sig. Hendes startpakke indeholder lette vægte, der ikke vil forstørre hendes arme, håndklæder prydet med luksusmærker og overdimensionerede vandflasker med et piget design.

Hvis mænds rettighedsforkæmpere er besatte af udtrykket "Pilates-pige", er det ikke fordi, de rent faktisk er interesserede i disciplinen, som de finder "for skånsom" for deres egoer. Denne kvinde, der simpelthen vil bevæge sig uden at skade sine led, legemliggør alt, hvad de håber på i en kone. Ifølge indholdsskaberen Christian Bonnier er det endda et tegn, et "grønt flag". "Hvis din kæreste dyrker Pilates, så gift dig med hende med det samme," proklamerer han online. Baseret på sine forhastede konklusioner går denne del af den kvindelige befolkning, der sværger til smoothie bowls og sunde salater , "ikke ud i weekenderne, så de kan stå tidligt op." Han fortsætter , "og hun kommer tilbage i godt humør, fordi ingen uhyggelig fyr har givet hende et forsøg."

Hvordan tilegnede maskulinister sig Pilates-pigen?

Mens maskulinister føler sig truet af kvinder, der løfter vægte og får bulker, er de fuldstændig fascineret af dem, der blidt strammer deres kroppe på delikat farvede skummåtter. Immun over for kritik og virtuel afstraffelse modtager Pilates-pigen fortrinsbehandling på disse uigennemtrængelige platforme. Hun er bestemt en af de eneste kvinder, der tiltrækker ros mere end fordømmelse. Denne kvinde, der aldrig var bestemt til at blive det stereotype billede af den ideelle brud, og heller ikke hovedpersonen for maskulinister, optræder nu uendeligt i indholdet af selvudråbte don juaner og vogtere af den patriarkalske æra.

Maskulinister har et meget begrænset og endda forvrænget syn på Pilates-pigen. I deres øjne er hun en kvinde med en sund livsstil, der tilbereder diætmåltider, passer omhyggeligt på sig selv og træner moderat. En anden fordel, der fremhæves af disse mænd, der ønsker at skubbe samfundet bagud, er, at Pilates-pigen kun forlader huset for at træne.

"' Manosfæren ' har en rigid opfattelse af, hvad en kvinde bør være: en traditionel, underdanig, hjemmegående hustru, der tilpasser sig en bestemt æstetik. Jeg tror, at stereotypen forbundet med Pilates er knyttet til denne æstetik," opsummerer forskeren Mariel Barnes i et interview med mediet "19th News". Kort sagt er den nye generation af "tradwifer" ikke længere travlt optaget af at gøre rent i huset, men udfører akrobatiske stillinger i en wrap-top. Disse farlige sammenblandinger af billeder gør Pilatesinstruktører til et let bytte.

"Pilates", ikke længere bare en praksis: et udvælgelseskriterium

I modsætning til den selvudråbte traditionskone, der praler af at feje gulve og lave lækre hjemmelavede måltider til sin mand, er Pilates-pigen ubevidst offer for en misforståelse. Maskulinister, der elsker at generalisere, mener, at en kvinde med en morgenrutine, en minimalistisk fysik og en forkærlighed for let sport har et stort potentiale for "føjelighed".

Disse mænd, der længes efter dagene med økonomisk afhængighed og voldtægt i ægteskabet, gør det endda til en "betingelse" i kærlighed. En deltager fra sæson 10 af "Love is Blind" ved navn Chris har populariseret dette nye krav. Hans "type" er "en kvinde, der dyrker Pilates hver dag." Hvis hans potentielle partner ikke løfter benene på en Pilates-reformer og ikke sveder rosenrødt, er det et klart nej.

I en artikel i 19th News advarer Mariel Barnes om, at ordet "Pilates" er blevet en slags "kode", et afslørende tegn, der afslører forklædte mænds rettighedsaktivister, især på datingapps. Hvis du under dine swipes støder på en mand, der virker lidt for interesseret i Pilates, så fald ikke i hans fælde.