En tidligere international fodboldspiller bliver vicebrandchef

Samfund
Fabienne Ba.
@staffsfire / Instagram

Den tidligere engelske landsholdsspiller i rugby, Michelle Hickmott, er ved at tage endnu et stort skridt i sin karriere ved at blive vicechef for en brand- og redningstjeneste i Storbritannien. Efter en professionel sportskarriere skiftede hun til civilforsvaret, et område hun har arbejdet inden for i flere år.

Fra det engelske landshold til brandstationer

Før sit karriereskifte spillede Michelle Hickmott som forsvarsspiller og blev blandt andet udtaget til det engelske kvindelandshold i fodbold, hvor hun fik én landskamp. Hun spillede også for flere klubber i den engelske kvindeliga og udviklede en solid sportskarriere, inden hun afsluttede sin professionelle fodboldkarriere.

En gradvis overgang til beredskabstjenester

Efter sin sportskarriere kom hun til brand- og redningstjenesten, hvor hun støt steg i graderne. Hun havde forskellige operative og træningsmæssige stillinger, især i adskillige regionale tjenester og specialiserede institutioner. Hendes erfaring strækker sig nu over flere år inden for ledelse, træning og tilsyn af redningshold.

En udnævnelse til en strategisk lederstilling

Hendes udnævnelse som vicebrandchef kommer midt i en modernisering af redningstjenesterne. Hun slutter sig til staben hos en britisk brand- og redningstjeneste, hvor hun vil bidrage til strategi, operationel organisation og holdledelse. Dette skifte markerer et vigtigt skridt i hendes karriere uden for sport.

En overgangsfigur mellem sport og offentlig tjeneste

Michelle Hickmotts karrierevej eksemplificerer den succesfulde overgang for tidligere atleter til ansvarsfulde stillinger i den offentlige sektor. Hendes ledelses-, disciplin- og teamwork-evner, som hun har erhvervet sig på fodboldbanen, fremhæves ofte i denne type karrierevej. Hendes udnævnelse ses som et godt eksempel på en bro mellem elitesport og krævende civile karrierer.

Fra international atlet til vicebrandchef er Michelle Hickmott et sjældent og inspirerende karriereskift. Hendes rejse fremhæver mangfoldigheden af mulige veje efter elitesport og den voksende tilstedeværelse af personer med en sportsbaggrund i ledende stillinger inden for offentlig tjeneste.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Hun blev advokat som 17-årig, efter at have startet på jurastudiet som 13-årig.
Vandski: Hun har været på vandet siden barndommen og er nu en af de bedste i verden.

