Langes Haar dominiert seit 2025 die Frisurentrends und ist bei Models, Content Creatorn und Social-Media-Influencern gleichermaßen beliebt. Von Zöpfen bis zu Wellen, von Duttfrisuren bis zu Pferdeschwänzen – die Vielfalt an Styles wächst stetig.

Volumen, Bewegung und ein selbstbewusst natürlicher Look sind entscheidend. Frisuren für langes Haar gelten heute als echte Modeaccessoires, die jedes Outfit aufwerten können.

Trendige Frisuren, um langes Haar jeden Tag optimal in Szene zu setzen

Der angesagte Wet -Look besticht durch seine Schlichtheit. Er wird erzielt, indem man Gel oder Haaröl in das feuchte Haar einarbeitet.

Bei langem Haar empfehlen wir, die Längen nach hinten zu kämmen, um ein ungepflegtes Aussehen zu vermeiden.

Babyzöpfe feiern ein starkes Comeback. Sie werden in den Strähnen getragen, die das Gesicht umrahmen, während der Rest des Haares offen bleibt. Als wichtiger Trend der 2000er-Jahre verleihen sie dem Look sofort eine schicke, unkonventionelle Note. Der Bubble Braid hingegen bietet einen spektakulären Effekt. Man befestigt einfach mehrere Haargummis in regelmäßigen Abständen an einem Pferdeschwanz und lockert dann jede Strähne, um Volumen in Form einzelner Blasen zu erzeugen.

Durch das Hinzufügen von gemusterten Bändern oder Gummibändern wird der Effekt noch stilvoller.

Halbhochgesteckte Frisuren sind nach wie vor eine vielseitige Option par excellence. Sie verlängern das Haar optisch und sorgen gleichzeitig für mehr Volumen.

Kombiniert mit einem Zopf oder einem Bubble-Zopf eignen sie sich sowohl für den Alltag als auch für festliche Anlässe und erfordern keine aufwendigen Hilfsmittel.

Zöpfe, Duttfrisuren und Pferdeschwänze: Die Klassiker neu interpretiert

Strukturierte Frisuren sind zeitlos und erfinden sich jede Saison neu. XXL-Cornrows , die auf den Laufstegen der Fashion Weeks in Paris und Mailand zu sehen waren, werden auf mit einem Mehrzwecköl geglättetem Haar kreiert und mit unsichtbarem Haarspray fixiert.

Sie variieren vom bohemischen Kronenzopf bis hin zu urbanen Varianten mit Haarschmuck.

Der lässige Dutt , ein romantischer , ungestylter Look , lässt sich dank eines Textursprays, das mit nach vorne geneigtem Kopf aufgetragen wird, in fünf Minuten erzielen.

Ein paar um ein Haargummi gewickelte Strähnen und ein paar Haarspangen genügen, um diesen begehrten natürlichen Look zu erzielen.

Der Sleek Bun , oder tiefsitzende, elegante Dutt, entwickelt sich zur raffinierten Frisur der Stunde.

Dieser Look, der auf den Laufstegen gesichtet und insbesondere von Bella Hadid aufgegriffen wurde, wird erzielt, indem Styling-Gel großzügig auf den Haaransatz und die Schläfen aufgetragen und anschließend mit einer Bürste durch die Längen gezogen wird, ohne dass Unebenheiten entstehen.

Der hohe Pferdeschwanz wird neu interpretiert: Zwei geflochtene Strähnen umrahmen das Gesicht und werden nach dem Auftragen eines Meersalzsprays fixiert.

Der tiefe Pferdeschwanz mit einem um das gehäkelte Haargummi gebundenen Schal ergibt einen schicken und bohemischen Look, der sich für jeden Tag eignet.

Frisuren für langes Haar für Frauen: Finden Sie den Stil, der zu Ihnen passt

Die Wahl des Haarschnitts hängt in erster Linie von Ihrem Haartyp ab. Hier sind die Profile, die am besten zu den jeweiligen Stilen passen:

Bei dickem Haar sorgt der Schmetterlingsschnitt mit seinen fließenden Stufen und den kurzen, zum Gesicht hin gerichteten Strähnen für eine markante, dynamische Wirkung.

sorgt der Schmetterlingsschnitt mit seinen fließenden Stufen und den kurzen, zum Gesicht hin gerichteten Strähnen für eine markante, dynamische Wirkung. Feines Haar: Der stumpfe Schnitt, bei dem das Haar in einer geraden Linie geschnitten wird, verleiht den Spitzen mehr Gewicht und lässt das Haar dicker erscheinen.

Der stumpfe Schnitt, bei dem das Haar in einer geraden Linie geschnitten wird, verleiht den Spitzen mehr Gewicht und lässt das Haar dicker erscheinen. Ob welliges oder glattes Haar: Der lange, leicht gestufte V-förmige Schnitt ist vielseitig und pflegeleicht und passt perfekt.

Der lange, leicht gestufte V-förmige Schnitt ist vielseitig und pflegeleicht und passt perfekt. Sie suchen etwas Zeitloses? Der klassische Haarschnitt mit Curtain Bangs wirkt bei einer Vielzahl von Haartypen elegant.

Der klassische Haarschnitt mit Curtain Bangs wirkt bei einer Vielzahl von Haartypen elegant. Auf der Suche nach Charakter: Die Birkin-Fransen, die sich nach außen verjüngen und an den Seiten länger sind und von Suki Waterhouse und Dakota Johnson populär gemacht wurden, erinnern an den ikonischen Stil der 70er Jahre.

Der Zeitaufwand für das tägliche Styling und die Häufigkeit der Friseurbesuche sind weiterhin entscheidende Faktoren. Manche Haarschnitte erfordern regelmäßige Nachbesserungen alle zwei Monate.

Beach Waves, Föhnfrisuren und texturierte Styles: Volumen ist der Schlüssel.

Frisuren, die mit Textur und Bewegung spielen, verkörpern den Geist der Trends von 2025 .

Beach Waves entstehen, indem man jede Haarsträhne mit einem Glätteisen umwickelt und die Locken anschließend mit den Händen löst, um sie in den Handflächen abkühlen zu lassen. Ein leichter Haarspray-Auftrag mit leicht nach vorne geneigtem Kopf rundet den natürlichen und glänzenden Look ab.

Der von den 90ern inspirierte Blowout-Look , Rachel Greens ikonischer Signature-Look aus Friends , feiert sein Comeback – modern interpretiert. Hailey Bieber und Selena Gomez haben ihn wieder ins Rampenlicht gerückt. Eine beheizte Bürste sorgt für Volumen am Haaransatz, und ein Texturierungspuder verstärkt den Effekt.

Ein natürlicher Welleneffekt gelingt ganz ohne Hitze: Zwei Zöpfe, die vor dem Schlafengehen geflochten und mit Meersalzspray besprüht werden, genügen. Diese Methoden, die ohne Glätteisen auskommen, schonen die Haarstruktur langfristig.

Pflege und Erhaltung langer Haare: Die richtigen Schritte

Perfekte Haarlängen beginnen mit einer konsequenten Pflegeroutine. Bürsten Sie Ihr Haar vor dem Waschen, um Haarbruch zu vermeiden und Produktreste zu entfernen. Laut Haarspezialisten beugt das Schneiden der Spitzen alle zwei bis vier Monate Spliss vor, selbst wenn Sie Ihr Haar wachsen lassen möchten.

Hier sind die wichtigsten Schritte für eine optimale Wartung:

Vor dem Waschen die Längen vorsichtig mit einer weichen Bürste entwirren. Vor der Anwendung eines Haarglätters immer ein Hitzeschutzspray auftragen. Bei coloriertem Haar sollten Haaröle und Leave-in-Conditioner verwendet werden. Schützen Sie die Haarlängen im Sommer vor Meersalz, spülen Sie sie nach dem Baden im Meer aus und waschen Sie sie anschließend mit einem geeigneten Shampoo. Bekämpfen Sie statische Aufladung im Winter mit Feuchtigkeitspflegeprodukten und einer Stylingcreme.

Weichheit ist auch im Alltag wichtig. Ein weiches Handtuch minimiert Frizz. Hitzefreie Stylingmethoden wie Zöpfe und Duttfrisuren am Abend erhalten Glanz und Definition.

Die richtigen Haarpflegeprodukte für Ihren Haartyp machen den entscheidenden Unterschied zwischen geschädigtem Haar und einer Mähne, die den schönsten Looks der internationalen Fashion Weeks würdig ist.

Von den Jahren vor 1920, als alle Frauen ihr Haar lang trugen, bis zu den 2020er Jahren, die von der Rückkehr von Natürlichkeit und Volumen geprägt waren, hat langes Haar nie seine verführerische Kraft verloren .

Es entwickelt sich Saison für Saison weiter, getragen von Stolz und Kreativität.