Haben Sie einen Sonnenbrand? Hier ist das Erste, was Sie tun können, um Ihre Haut zu beruhigen.

Haben Sie sich etwas zu lange in der Sonne aufgehalten und Ihre Haut rötet sich, fühlt sich heiß an oder spannt? Keine Panik! Sonnenbrand ist zwar eine ernstzunehmende Verletzung, die man niemals unterschätzen sollte, aber mit einer einfachen Maßnahme können Sie schnell Linderung erfahren. Je eher Sie handeln, desto besser wird es Ihnen Ihre Haut danken.

Das Richtige: Die Haut sofort erfrischen.

Wenn die Haut durch die Sonne erhitzt wird, sollte man sie zunächst abkühlen. Eine kühle Dusche oder mit kaltem Wasser getränkte Kompressen lindern das Brennen und beruhigen die Haut. Eis sollte jedoch nicht direkt auf die Haut gelegt werden, da zu starke Kälte die ohnehin empfindliche Haut zusätzlich reizen kann. Ziel ist es, die Haut sanft abzukühlen, ohne einen Kälteschock zu verursachen.

Flüssigkeitszufuhr, ein wertvoller Verbündeter

Sobald sich Ihre Haut beruhigt hat, ist es Zeit für Feuchtigkeitspflege. Sonnenbrand trocknet die Epidermis aus, weshalb sich die Haut spannt. Eine leichte Feuchtigkeitscreme, ein beruhigendes Gel oder auch Aloe Vera können ein angenehmes Gefühl vermitteln. Greifen Sie lieber zu frischen, flüssigen Texturen als zu sehr öligen Produkten, da diese die Wärme in der Haut einschließen.

Aloe vera: ein vielversprechendes Hilfsmittel

Aloe vera zählt zu den beliebtesten After-Sun-Mitteln. Ihre Wirksamkeit wurde von Forschern untersucht. Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Burns“, analysierte vier klinische Studien mit 371 Patienten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die äußerliche Anwendung von Aloe vera die Heilung von Verbrennungen ersten und zweiten Grades, einschließlich Sonnenbrand, beschleunigen kann. Die Forscher betonen jedoch, dass die Datenlage noch begrenzt ist und weitere Studien erforderlich sind, um diese Vorteile zu bestätigen.

Maßnahmen, die eine gute Genesung fördern

Sonnenbrand betrifft nicht nur die Haut, sondern kann auch zu Dehydrierung führen. Trinken Sie daher regelmäßig Wasser, um die Regeneration Ihres Körpers zu unterstützen. Sollten sich Blasen bilden, lassen Sie diese in Ruhe. Das Aufstechen erhöht das Infektionsrisiko und kann die Heilung verzögern. Schützen Sie die betroffenen Stellen sorgfältig vor der Sonne, bis sie vollständig abgeheilt sind.

In welchen Fällen sollten Sie einen Arzt konsultieren?

Die meisten Sonnenbrände heilen bei angemessener Pflege allmählich ab. Bei großflächigen Verbrennungen, der Bildung großer Blasen oder bei Begleiterscheinungen wie Fieber, Schüttelfrost oder allgemeinem Unwohlsein ist es jedoch wichtig, umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Sonnenbrand ist immer ein Warnsignal Ihrer Haut. Indem Sie schnell die richtigen Maßnahmen ergreifen, fördern Sie Linderung und Heilung. Und um sonnige Tage unbeschwert genießen zu können, ist die beste Strategie nach wie vor, Sonnenbrand durch angemessenen Sonnenschutz und maßvolles Sonnenbaden vorzubeugen.