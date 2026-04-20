Häufiges Benutzen eines Badetuchs kann Haarbruch verschlimmern.

Nach dem Duschen rubbeln viele Menschen instinktiv kräftig mit einem Handtuch über ihre Haare, um sie schneller zu trocknen. Diese gängige Praxis kann jedoch Haarbruch begünstigen und die Haarstruktur schwächen. Nasses Haar ist empfindlicher. Die Schuppenschicht – die äußere Schutzschicht des Haares – ist leicht geöffnet, wodurch die Haarfasern anfälliger für mechanische Schäden werden. Wiederholtes Rubbeln mit einem Handtuch erzeugt Mikroreibung, die die Haaroberfläche schädigt. Die Folge: Die Haare werden brüchiger, glanzlos und neigen zu Spliss.

Warum Reibung Brüche verschlimmert

Traditioneller Frottee hat eine relativ raue Textur. Beim kräftigen Reiben der Haare entsteht durch die Reibung der Textilfasern eine Gefahr, die die Schuppenschicht aufrauen kann.

Einer Studie im International Journal of Trichology zufolge kann wiederholte mechanische Beanspruchung, wie beispielsweise starkes Reiben oder zu kräftiges Bürsten, die Schuppenschicht des Haares verändern und seine Widerstandsfähigkeit schwächen. Forscher betonen, dass nasses Haar besonders anfällig für mechanische Belastungen ist, wodurch das Risiko von Haarbruch steigt. Dieses Phänomen betrifft alle Haartypen, ist aber bei langem, lockigem Haar oder durch chemische Behandlungen bereits geschwächtem Haar deutlicher sichtbar.

Die richtigen Schritte zur Erhaltung Ihres Haares

Um Schäden zu minimieren, wird empfohlen, nach dem Waschen schonendere Techniken anzuwenden:

Tupfen Sie Ihr Haar sanft mit dem Handtuch ab, anstatt es zu rubbeln.

Drücken Sie die Längen vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser aufzusaugen.

Verwenden Sie ein Mikrofasertuch oder ein weiches Baumwolltuch.

Vermeiden Sie es, nasses Haar zu verdrehen

Mikrofaser wird oft bevorzugt, weil sie Wasser effizient aufnimmt und gleichzeitig die Reibung reduziert.

Die Bedeutung der Reduzierung mechanischer Spannungen

Tägliche Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle für das Aussehen der Haare. Durch die Vermeidung wiederholter mechanischer Belastungen lassen sich die Haarfasern stärken. Eine sanfte Pflegeroutine trägt dazu bei, dass das Haar weicher, glänzender und weniger bruchanfällig bleibt. Viele Experten empfehlen außerdem, das Haar im nassen Zustand vorsichtig zu entwirren, um die Spannung auf die Haarfasern zu minimieren.

Eine einfache Änderung der Haarpflegeroutine

Die Art, wie Sie Ihre Haare trocknen, ändert sich nur um wenige Sekunden, kann aber langfristig sichtbare Auswirkungen haben. Eine schonendere Methode hilft, die Haarstruktur zu erhalten und das Haar insgesamt zu verbessern. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Haarpflegeroutine, die auf Sanftheit und Kontinuität setzt.

Kräftiges Rubbeln der Haare mit einem Handtuch ist eine weit verbreitete Angewohnheit, die Haarbruch begünstigen kann. Sanftere Techniken, wie z. B. das sanfte Abtupfen der Längen, ermöglichen es, Haarschäden zu minimieren und das Haar zu stärken. Schon kleine Anpassungen der täglichen Pflegeroutine tragen langfristig zu gesünderem Haar bei.