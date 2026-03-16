Warum wirkt das Haar nach dem Winter träger, platter oder glanzloser?

Mit dem Frühlingsbeginn haben Sie vielleicht das Gefühl, dass sich Ihr Haar verändert hat. Es wirkt statischer, etwas platt oder glanzlos und scheint sich manchmal gegen die wärmeren Temperaturen zu sträuben. Keine Sorge: Dieses Phänomen ist sehr verbreitet und liegt hauptsächlich an den Auswirkungen des Winters auf die Haarfasern und die Kopfhaut.

Die trockene Winterluft stellt das Haar auf die Probe.

In den kälteren Monaten wird die Luft deutlich trockener. Durch die niedrigen Außentemperaturen und die Heizungsluft sinkt die Luftfeuchtigkeit erheblich. Dadurch verliert das Haar einen Teil seiner natürlichen Feuchtigkeit. Wenn den Haarfasern Wasser fehlt, werden sie trockener und anfälliger für äußere Einflüsse. Reibung, Styling oder selbst das Tragen eines Schals können das Haar dann stumpf und schwerer kämmbar wirken lassen.

Dermatologen erklären außerdem, dass diese Trockenheit die Haarkutikula, die Schutzschicht um die Haarfasern, schwächt. Ist diese Barriere weniger glatt, wird das Licht weniger effektiv reflektiert, wodurch das Haar weniger glänzend wirkt. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Haar „geschädigt“ oder „problematisch“ ist. Es reagiert lediglich auf seine Umgebung, genau wie der Rest Ihres Körpers.

Statische Elektrizität, der große Star des Winters

Wenn Ihre Haare nach dem Abnehmen der Mütze scheinbar ein Eigenleben führen, sind Sie damit definitiv nicht allein. Statische Elektrizität tritt besonders häufig im Winter auf. Sie entsteht, wenn sich Haare durch Reibung elektrisch aufladen. Mützen, Mäntel oder Schals – insbesondere solche aus synthetischen Materialien – können dieses Phänomen verstärken.

In trockener Luft entlädt sich diese elektrische Ladung schlechter. Die Haare stoßen sich dann gegenseitig ab, wodurch der bekannte „statisch aufgeladene Haar“-Effekt entsteht, der manchmal schwer zu bändigen ist. Das ist weder ein Makel noch ein Zeichen für „schwieriges“ Haar: Es ist einfach Physik.

Warum Haare platt aussehen

Am Ende des Winters bemerken manche Menschen auch, dass ihr Haar weniger voluminös aussieht.

Das häufige Tragen von Hüten oder Mützen kann die Haarwurzeln mehrere Stunden lang zusammendrücken. Dadurch verliert das Haar vorübergehend seine natürliche Bewegung und wirkt platter.

Auch die Kopfhaut kann sich in der kalten Jahreszeit leicht verändern. Um sich vor Kälte und Trockenheit zu schützen, produziert sie möglicherweise etwas mehr Talg.

Dieses zusätzliche Sebum kann die Haarwurzeln beschweren und den Eindruck erwecken, dass dem Haar das Volumen fehlt, selbst wenn seine Struktur unverändert bleibt.

Der Winter wirkt sich auch auf den Körper aus

Die Haarveränderungen, die man am Ende des Winters beobachtet, hängen nicht allein mit dem Klima zusammen. Die kalte Jahreszeit kann auch den gesamten Körper beeinflussen. Lichtmangel, veränderte Lebensgewohnheiten und saisonale Hormonschwankungen können indirekt eine Rolle spielen.

Einige Studien deuten darauf hin , dass Haarausfall zu bestimmten Jahreszeiten, insbesondere am Ende des Winters, etwas stärker ausgeprägt sein kann. Diese Schwankungen sind jedoch völlig natürlich: Das Haar durchläuft einen Wachstumszyklus, der sich im Laufe des Jahres verändert.

Wie Sie Ihrem Haar zu neuem Glanz verhelfen

Gute Nachrichten: Mit dem Frühling erholt sich das Haar oft allmählich. Die Luftfeuchtigkeit steigt und Winterschäden lassen nach. Ein paar einfache Maßnahmen können ihm zusätzlich helfen:

Pflegen Sie die Haarlängen mit feuchtigkeitsspendenden Behandlungen.

Reibung bei synthetischen Stoffen verringern

Entscheiden Sie sich für schonende und schützende Produkte.

Vermeiden Sie zu enge Frisuren.

Die Idee ist nicht, Ihr Haar zu "korrigieren", sondern es sanft zu führen.

Schließlich verändert sich das Haar – genau wie der Körper – mit den Jahreszeiten, Gewohnheiten und der Umwelt. Und diese Anpassungsfähigkeit ist auch Teil seiner natürlichen Schönheit.