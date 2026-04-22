Das Make-up mexikanischer Frauen fasziniert durch seine visuelle Vielfalt und Farbkraft. Verwurzelt in der mexikanischen Tradition des Día de Muertos , verbindet es künstlerische Kreativität mit der Ehrung der Verstorbenen.

Die Catrina- Figur ist ihre absolute Ikone. Diese farbenfrohen Stile sind mittlerweile weit über Mexiko hinaus beliebt, sei es zu Halloween, Karneval oder Kostümpartys.

Wir laden Sie ein, den kulturellen Ursprung dieser spektakulären Looks, die verfügbaren Produkte und alle Tipps für eine gelungene Anwendung zu entdecken.

Die kulturellen Ursprünge des Make-ups mexikanischer Frauen

Das Make-up mexikanischer Frauen hat seine Wurzeln in einem Fest von seltener kultureller Tiefe: dem Día de Muertos , der jedes Jahr am 1. und 2. November gefeiert wird.

Diese mexikanische Tradition ehrt die Verstorbenen nicht mit Trauer, sondern mit Freude, Farben und Feierlichkeiten.

Im Zentrum dieser Ästhetik steht La Catrina , eine Figur, die der mexikanische Künstler José Guadalupe Posada zu Beginn des 20. Jahrhunderts erdachte. Damals schuf er einen Kupferstich, der einen weiblichen Schädel mit einem kunstvollen Hut darstellt.

Ihr Ziel: die reichen Klassen zu verspotten, die ihre Herkunft vergessen. La Catrina verkörpert somit einen eleganten, ironischen und bewusst herbeigeführten Tod.

Diese ikonische Figur trägt eine zutiefst mexikanische Botschaft in sich: Der Tod ist kein Tabuthema, sondern ein festlicher und natürlicher Bestandteil des Daseins.

Ganz anders als die düstere Ästhetik von Halloween feiert der Día de Muertos die verstorbenen Angehörigen mit Liebe und einem Lächeln.

Optisch ist dieser Make-up-Stil sofort erkennbar. Weiße Gesichter dienen als Hintergrund für aufwendige Kompositionen.

Die Augen sind von detailreichen Blumenmustern umgeben, während stilisierte Totenköpfe und farbenfrohe Arabesken das gesamte Gesicht zieren. Jedes Detail erzählt eine Geschichte.

Farbenfrohe Outfit- und Styling-Ideen inspiriert von La Catrina

Die Vielfalt der mexikanischen Tradition bietet unzählige Inspirationsquellen. Vier Stilrichtungen stechen besonders hervor, die jeweils zu unterschiedlichen Persönlichkeiten und Anlässen passen.

Die Gothic Queen : grafische Totenköpfe, tiefdunkle Farben, eine starke Bühnenpräsenz.

: grafische Totenköpfe, tiefdunkle Farben, eine starke Bühnenpräsenz. Die florale Muse : üppige Blumenmotive um die Augen, Pastell- oder kräftige Töne, eine spektakuläre Sanftheit.

: üppige Blumenmotive um die Augen, Pastell- oder kräftige Töne, eine spektakuläre Sanftheit. Der Geist der Ahnen : ein Look, der von mexikanischer Symbolik durchdrungen ist, mit geometrischen Linien und lebendigen Farben.

: ein Look, der von mexikanischer Symbolik durchdrungen ist, mit geometrischen Linien und lebendigen Farben. Der exzentrische Künstler : absolute Freiheit, unerwartete Farben, ungezügelte und ungenierte Kreativität.

Jeder Stil basiert auf sorgfältig ausgewählten Farbkombinationen. Weiße Gesichter bilden die Grundlage, auf die Muster präzise aufgebracht werden. Die visuelle Atmosphäre reicht von geheimnisvoll bis freudig, von rituell bis festlich.

Diese Looks sind für jeden geeignet, unabhängig von Vorkenntnissen im Bereich Make-up. Man muss kein Profi sein, um den Geist von La Catrina zu verkörpern. Kreativität ist wichtiger als Technik, und jedes Gesicht wird zu einem einzigartigen Kunstwerk.

Produkte, die für einen femininen mexikanischen Make-up-Look erhältlich sind

Zwei Produktarten ermöglichen es Ihnen, diese farbenfrohe Welt zu entdecken. Die erste ist eine ölbasierte, künstlerische Make-up-Palette , die direkt aus Mexiko importiert wird und in europäischen Geschäften schwer zu finden ist.

Diese Palette bietet 6 lebendige und intensive Farben. Dank ihrer cremigen Textur lässt sie sich leicht auf Gesicht und Körper auftragen.

Das seidenmatte Finish garantiert einen professionellen Look und hält den ganzen Abend, ohne zu bröckeln. Die hautfreundliche Formel ist für die tägliche Anwendung geeignet.

Es sind zwei Varianten erhältlich. Version 01 Eternidad besticht durch mystische und faszinierende Farbtöne. Version 02 Sagrado setzt auf lebendigere und festlichere Farben. Aufgrund der hohen Nachfrage können einige Varianten vorübergehend vergriffen sein.

Das zweite Produkt besteht aus temporären Make-up-Stickern , die direkt vom Día de Muertos inspiriert sind. Diese temporären Tattoos sind ungiftig und sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet.

Die Designs bilden die mexikanische Ästhetik originalgetreu nach. Sie lassen sich leicht mit Seifenwasser entfernen und hinterlassen keine Rückstände auf der Haut.

Wählen Sie Ihr Produkt je nach Anlass und gewünschtem Detaillierungsgrad. Kombinieren Sie die Palette mit den Stickern für ein noch spektakuläreres Ergebnis. Stimmen Sie die Farben auf Ihr Outfit ab, um einen stimmigen und harmonischen Look zu erzielen.

Wie man mexikanisches Make-up einfach aufträgt und für welche Anlässe es geeignet ist

Anwendung der künstlerischen Palette

Reinigen Sie die Haut vor dem Auftragen gründlich, um eine optimale Farbhaftung zu gewährleisten. Verwenden Sie für Details einen feinen Pinsel und für größere Flächen einen Schwamm. Die cremige Textur lässt sich leicht verarbeiten.

Fixieren Sie Ihr Make-up anschließend mit einem Fixierspray oder etwas losem Puder. Zum Abschminken genügt ein Öl oder Balsam, um das Produkt restlos und ohne Hautreizungen zu entfernen.

Die Palette sollte von Hitze ferngehalten und nach jedem Gebrauch sorgfältig verschlossen werden.

Anbringen von temporären Aufklebern

Schneiden Sie das temporäre Tattoo vorsichtig aus und entfernen Sie die transparente Schutzfolie. Positionieren Sie es auf Ihrer Haut und befeuchten Sie es leicht mit einem feuchten Schwamm. Warten Sie 20 bis 30 Sekunden, bevor Sie das Trägerpapier abziehen. Lassen Sie es trocknen; das Ergebnis ist sofort sichtbar.

Entscheiden Sie sich für Día de Muertos und Halloween für intensive Totenkopfmuster.

und Halloween für intensive Totenkopfmuster. Für einen Karneval oder Kostümball eignen sich farbenfrohe Blumenmuster.

Für Shows, Fotoshootings oder kreative Workshops kombinieren Sie die beiden Produkte.

Diese Make-up-Looks passen zu jeder Gesichtsform und jedem festlichen Anlass. Die mexikanische Tradition wartet nur darauf, von Ihrer Kreativität vollends zum Ausdruck gebracht zu werden.