Diese auf Festivals entdeckten Make-up-Tipps inspirieren nun den Alltag.

Auf Festivals schmücken wir unsere Augen mit funkelnden Strasssteinen, experimentieren mit farbenfrohen Lidschatten, die zuvor noch nie einen Pinsel berührt haben, und verwenden Glitzer in Hülle und Fülle. Doch vor allem muss dieses opulente Make-up Schweiß, ausgelassenes Tanzen, Menschenmassen und intensive emotionale Momente aushalten. Hier ist eine kurze Übersicht der besten Beauty-Techniken von Open-Air-Konzerten, die sich perfekt eignen, um auch jenseits von Zelten und matschigen Wiesen zu glänzen.

Tragen Sie vor dem Schminken immer eine Grundierung auf.

Im Sommer verwandeln sich Wiesen und Brachflächen in Freilichtbühnen. Festivals, ob weltberühmt oder eher intim, prägen die Sommersaison. Sie sind die am meisten erwarteten Ereignisse zum Ende des Frühlings. Als reizvollere Version der Dorffeste vergangener Zeiten bieten sie der Kreativität freien Lauf. Und wir schwelgen vor dem Spiegel in Selbstbeweihräucherung. Wir probieren das Kawaii-Tutorial aus, das schon lange in unserem Instagram-Feed verstaubt ist, schütten uns Glitzer über den Kopf und zaubern funkelnde Arabesken um unsere Augen, die wir sonst eher dezenten Lidschatten oder zurückhaltenden Eyeliner tragen.

Lange bevor wir den ikonischen Zara-Larsson -Look nachahmen, bereiten wir unsere Haut auf diese Nacht voller ausgelassener Stimmung und euphorischem Tanzen im Trubel vor. Wie? Mit einer schützenden Base. Sie dient als Übergang zwischen Hautpflege und Make-up und sorgt für eine bessere Haftung der nachfolgenden Make-up-Produkte. Dank ihrer fixierenden Eigenschaften verlängert sie auf natürliche Weise die Haltbarkeit unseres Make-ups und holt das Beste aus der stundenlangen Vorbereitung heraus. So können wir nicht nur strahlend die ganze Nacht durchtanzen, sondern auch überfüllte U-Bahnen meistern und mit einem makellosen Teint wieder herauskommen.

2-in-1-Hautpflege: Das Geheimnis für langanhaltendes Make-up

Manchmal kreieren wir auf Festivals mit minimalem Aufwand und unter spartanischen Bedingungen außergewöhnliche Beauty-Looks. In der brütenden Hitze des Zeltes fühlen wir uns wie Amateur-Künstlerinnen und -Künstler, die sich wie Pflanzen im Gewächshaus fühlen. Deshalb müssen wir mit einem minimalistischen Schminktäschchen auskommen und auf vielseitige Produkte wie getönte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor zurückgreifen. Diese Alternative zu Foundation sorgt für ein natürlicheres Finish und – was am wichtigsten ist – sie verläuft nicht bei der kleinsten Bewegung.

Damit Sie nicht überall loses Puder mit sich herumtragen müssen oder es Ihnen am Eingang vom Sicherheitspersonal abgenommen wird, können Sie ein paar Blätter Toilettenpapier in einem kleinen Beutel aufbewahren. Es ist genauso effektiv wie ein Mattierungstuch. Und es eignet sich auch hervorragend, um Ihr Puder zwischen stressigen Meetings aufzufrischen.

Die Volumen-Mascara, die Garantie für einen fesselnden Blick

Bei diesem nächtlichen Spaziergang voller Lachen, gedämpfter Rufe und Hotdogs können die Augen schnell tränen, ohne dass man unbedingt im Badezimmer über Geheimnisse geflüstert und geweint hat. Ziel ist es jedoch nicht, wie ein Metal-Bandmitglied mit dunklen Ringen unter den Augen auszusehen. Auf Festivals preisen viele die Vorzüge wasserfester Mascara, ohne zu ahnen, dass es ein weitaus vielversprechenderes Produkt auf dem Markt gibt.

Diese Volumen-Mascara eignet sich perfekt für warme Nächte und heiße Arbeitstage ohne Klimaanlage. Sie umhüllt die Wimpern und verleiht ihnen mehr Volumen, Dichte und Definition. Im Gegensatz zu wasserfesten Mascaras, für die man oft mehrere Wattepads benötigt, lässt sich diese Mascara mit etwas Kokosöl in Sekundenschnelle entfernen.

Glitzerspray für einen strahlenden Glanz bei jedem Wetter

Dieses Jahr ist Glitzer allgegenwärtig, sei es in Form von schimmernden Schablonen-Tattoos oder funkelnden Balsamen. Strasssteine, glitzernder Lidschatten und Glitzer sind die ästhetischen Symbole von Festivals. Sie werden gemeinsam getragen. Im Alltag ist es schwer vorstellbar, mit goldenen Schmetterlingen im inneren Augenwinkel oder einem facettenreichen Regenbogen über dem Wangenknochen in ein Großraumbüro zu kommen.

Sie können Ihrem Körper jedoch einen strahlenden Teint verleihen, ohne wie eine wandelnde Discokugel auszusehen. Wie? Mit seidenmatten Goldpudern. Leichte Texturen sind hierbei ideal: Flüssige Highlighter, mit Feuchtigkeitscreme vermischt oder auf die höchsten Stellen des Gesichts getupft, genügen, um den begehrten „Living Skin“-Effekt zu erzielen, der Backstage so beliebt ist.

Lippenfarben, die alles überstehen

Ein weiteres direktes Erbe musikalischer Wochenenden: langanhaltende Lippen. Während klassische Lippenstifte schon nach dem ersten Snack oder Getränk verblassen, hinterlassen Lippenfarben und -tinten eine intensive, fast natürliche Farbe, die auch Unerwartetes unbeschadet übersteht.

Im Alltag ermöglicht Ihnen diese Technik, Ihre Lippenfarbe ohne ständiges Nachschminken zu erhalten. Sie können sprechen, essen, lachen und trinken, ohne ständig jeden Spiegel im Fenster zu kontrollieren. Und wenn die Farbe verblasst, geschieht dies sanft und ohne harte Linien.

Diese Schminktipps, die sich in der schwülen Atmosphäre von Festivals bewährt haben, sind auch im Alltag anwendbar. Warum sollte man außerdem auf einen besonderen Anlass warten, um sich etwas Verspieltheit zu gönnen und dem Look Farbe zu verleihen?