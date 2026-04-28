Minimalistisches Make-up hat sich als einer der beständigsten Beauty-Trends der letzten Jahre etabliert. Auf TikTok hat der Hashtag #minimalmakeup sage und schreibe 145 Millionen Aufrufe erzielt.

Prominente wie Hailey Bieber, Zendaya und die Hadid-Schwestern haben diesen Trend auf dem roten Teppich und in den sozialen Medien gefeiert. Die Covid-19-Pandemie spielte dabei eine entscheidende Rolle: Viele Frauen, die zu Hause bleiben mussten, vereinfachten ihre Routinen und entdeckten ihre natürliche Schönheit neu.

Der Trend zum Minimalismus hält ungebrochen an. Hier finden Sie eine praktische Anleitung, wie Sie diesen mühelosen Look jeden Tag tragen können – ganz gleich, welchen Hauttyp Sie haben.

Was ist minimalistisches und natürliches Make-up?

Minimalistisches Make-up bedeutet nicht, dass man gar kein Produkt im Gesicht trägt. Im Kern geht es darum, die natürliche Schönheit hervorzuheben, anstatt sie unter mehreren Schichten Kosmetik zu verbergen.

Das gewünschte Ergebnis ist ein frisches, strahlendes und authentisches Gesicht, bei dem die Haut wirklich zur Geltung kommt.

Dieser Stil hat verschiedene Namen: No-Make-up-Look , Clean-Girl- Ästhetik, Skinimalismus oder auch Glass Skin .

Sie alle teilen die gleiche Philosophie: ihre Identität zu behaupten, ihre Merkmale und Besonderheiten für sich zu beanspruchen, fernab von digitalen Filtern und auferlegten Standards.

Der Trend bestätigte sich auf den Laufstegen der Fashion Week bei Chanel, Lanvin, Miu Miu und Fendi. Die klaren, minimalistischen Gesichter der Models verkörpern eine neue Definition von Eleganz.

Es fügt sich auch in die Logik des stillen Luxus ein: weniger, aber besser konsumieren , wobei Qualität Vorrang vor Quantität hat.

Die Vorteile einer vereinfachten Schönheitsroutine

Eine reduzierte Make-up-Routine hat sichtbare Auswirkungen auf die Haut. Die Poren verstopfen weniger, die Talgproduktion wird reguliert und Unreinheiten verblassen allmählich.

Eine bessere Sauerstoffversorgung der Haut trägt zu einem frischen und natürlich strahlenden Teint bei.

Eine minimalistische Pflegeroutine vereinfacht auch das Leben. Weniger Produkte bedeuten ein geringeres Risiko von Hautreizungen, was besonders für empfindliche, zu Rötungen neigende Haut von Vorteil ist.

Das abendliche Abschminken wird weniger aufwendig oder ist an manchen Tagen sogar überflüssig.

Auf emotionaler Ebene vermittelt dieser Ansatz ein echtes Gefühl der Freiheit. Viele Frauen beschreiben ein neu gewonnenes Selbstvertrauen, indem sie authentischer sie selbst sein können.

Aus ökonomischer Sicht ist dieser Trend auch eine Reaktion auf eine Veränderung des Kaufverhaltens: Verbraucher bevorzugen heute multifunktionale und langlebige Produkte und wählen vielseitige Formeln, die sich an alle Körpertypen und Hauttöne anpassen.

Die Grundlage für einen natürlichen Look: Hautpflege und ein strahlender Teint

Essentielle Hautpflegeprodukte

Ein strahlender Teint beginnt mit einer sorgfältigen Hautpflege . Sanfte Reinigung morgens und abends entfernt Schmutzpartikel und Talg, die den Teint fahl wirken lassen.

Die Wahl des Reinigungsprodukts sollte dem Hauttyp entsprechen: Reinigungsgel für Mischhaut, Milch oder Öl für trockene Haut.

Feuchtigkeitspflege ist nach wie vor die Grundlage für strahlende Haut . Ein Serum mit Vitamin C oder Hyaluronsäure sorgt für sofortige Strahlkraft.

Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 bis 50 bieten langanhaltenden Schutz für Ihren Teint. Wöchentliches Peeling verfeinert die Hautstruktur und bringt die natürliche Ausstrahlung zum Vorschein.

Die besten Hautpflegeprodukte

Für eine Hautpflege, die durch ein dezentes Make-up ergänzt wird, wählen Sie eine flüssige Foundation mit Second-Haut-Effekt oder eine BB-Creme oder sogar eine getönte Creme .

Sie werden mit einem Pinsel , einem Schwamm oder den Fingern aufgetragen, wobei jegliche Abgrenzung vermieden wird.

Concealer kaschiert Augenringe und Anzeichen von Müdigkeit .

kaschiert und Mit einem Hauch Creme- Rouge auf den Wangenknochen aufgetragen, erweckt es den Teint auf natürliche Weise zum Leben.

auf den aufgetragen, erweckt es den Teint auf natürliche Weise zum Leben. Ein cremiger Bronzer und ein Highlighter mit cremiger Textur, sparsam aufgetragen, runden den strahlenden Look ab.

Wie gelingt ein dezentes Augen-Make-up?

Bei einem minimalistischen Make-up-Look verliert Mascara ihren Status als absolutes Muss.

Der von Hailey Bieber populär gemachte „No-Mascara“ -Trend ermutigt dazu, die Wimpern ungeschminkt zu lassen oder einfach eine Wimpernzange zu benutzen, um die Augen ohne künstliches Make-up zu öffnen.

Wer sie weiterhin verwenden möchte, findet in einer Gel-Mascara , die je nach Wimperntyp für Schwung, Länge oder Volumen sorgt, eine gute Alternative. Achten Sie darauf, überschüssiges Produkt vor dem Auftragen vom Bürstchen zu entfernen, um Verklumpen zu vermeiden.

Ein dünner, farbiger Stift, der nah an den Wimpern entlanggezogen wird, oder ein pastellfarbener Lidschatten , der mit dem Finger auf das bewegliche Augenlid aufgetragen wird, genügt, um die Augen zu betonen.

Für die Augenbrauen sorgt ein transparentes Gel für einen natürlichen Augenbrauenlifting-Effekt und vermeidet übermäßig perfekte Linien, die das Make-up verraten würden.

Natürlich strahlende Lippen: Die richtigen Produkte für Ihren Lippen

Lipgloss ist nach wie vor das Must-have für strahlend frische Lippen . Wählen Sie ihn in Nude- , Rosa- oder transparenten Tönen, um Ihre Lippen zu betonen, ohne sie zu beschweren.

Der getönte Balsam bietet eine sanfte und feuchtigkeitsspendende Alternative und ist ideal für den täglichen Gebrauch.

Ein Lippenstift in einem Farbton, der Ihrer natürlichen Nuance ähnelt, passt perfekt zu diesem Stil. Auch ein kräftiger roter Lippenstift harmoniert mit einem minimalistischen Look , vorausgesetzt, Ihr Augen-Make-up ist dezent.

Ein nudefarbener Lippenstift umrandet und füllt die Lippen auf. Die Ränder werden mit dem Finger verblendet, um ein natürliches und gepflegtes Ergebnis zu erzielen. Vor dem Auftragen unbedingt eine regenerierende Feuchtigkeitspflege verwenden.

Zusätzliche Schritte und Behandlungen zur natürlichen Verbesserung der Haut

Manche Schönheitsbehandlungen können einen strahlenden Teint auch ohne Make-up erzielen:

Die Hydrafacial-Behandlung reinigt, peelt und spendet intensive Feuchtigkeit für einen sofortigen Glow. Rotes oder blaues LED-Licht regt die Zellregeneration an und lindert Entzündungen. Das Peeling verfeinert die Hautstruktur und gleicht den Teint aus.

Gute tägliche Gewohnheiten verstärken die Wirkung der Hautpflege. Ausreichend Wasser trinken, mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen, Stress reduzieren und komedogene Produkte vermeiden, hält die Haut in optimalem Zustand.

Durch regelmäßiges Reinigen von Bürsten und Zubehör wird das Bakterienwachstum verhindert.

Ein feuchtigkeitsspendender Nebel erfrischt die Haut tagsüber und fixiert den Teint.

Letztendlich ist eine individuelle Hautdiagnose immer noch der beste Weg, um die Hautpflegeprodukte zu ermitteln, die am besten zum eigenen Hautton und den individuellen Bedürfnissen passen.

Jeder Hauttyp verdient eine maßgeschneiderte Behandlung, um sein volles Potenzial zu entfalten.