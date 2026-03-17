Gebleichte Augenbrauen feiern ihr Comeback: Adriana Karembeu und Kylie Jenner machen bei diesem Trend mit.

Lange Zeit nur auf dem Laufsteg zu sehen, feiern gebleichte Augenbrauen ihr Comeback in der Beauty-Welt. 2026 ist dieser Beauty-Trend in Fotoshootings und in den sozialen Medien allgegenwärtig. Bekannt geworden durch Stilikonen, verändert die „gebleichte Augenbraue“ Gesichter … und setzt neue Maßstäbe.

Adriana Karembeu lässt die Bewegung wieder aufleben

Adriana Karembeu sorgte kürzlich mit ihrer neuen Beauty-Entscheidung für Aufsehen. Anfang des Jahres wurde sie in Paris gesichtet und präsentierte eine auffällige Veränderung: kurze Haare und fast vollständig rasierte Augenbrauen. Das Ergebnis? Ein beinahe ätherischer Look. Durch die Reduzierung des natürlichen Kontrasts der Augenbrauen verändert diese Technik die Wahrnehmung der Gesichtszüge sofort. Der Gesamteindruck ist minimalistischer, fast futuristisch.

Gute Nachricht: Für diesen Effekt ist keine dauerhafte Haarbleichung nötig. Ein wenig gekonntes Make-up genügt, um diesen Look unverbindlich auszuprobieren.

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Kylie Jenner bestätigt den Trend

Wenige Wochen später präsentierte sich Kylie Jenner ebenfalls mit gebleichten Augenbrauen in einem vielbeachteten Fotoshooting für Vanity Fair. Bekannt für ihre dunklen Brauen, zeigte sie sich diesmal mit fast unsichtbaren, teils dezent goldfarbenen Augenbrauen. Eine Veränderung, die die Proportionen ihres Gesichts völlig veränderte.

Mit ihrem enormen Einfluss in der Beauty-Welt trägt Kylie Jenner maßgeblich zur Popularisierung dieses Trends bei. Während gebleichte Augenbrauen früher nur auf Modenschauen oder in Editorials zu sehen waren, sind sie nun ein Thema für die breite Masse.

Ein Trend, der nicht erst gestern begonnen hat.

Dieser Look mag zwar neu wirken, hat aber tatsächlich eine lange Geschichte. Gebleichte Augenbrauen tauchten bereits in den 1970er-Jahren in bestimmten alternativen Szenen auf, bevor sie in den 1990er-Jahren weite Verbreitung fanden. Designer wie Alexander McQueen und Thierry Mugler nutzten sie dann, um Gesichter auf den Laufstegen radikal zu verändern.

Die Idee ist simpel: Durch das „Weichzeichnen“ der Augenbrauen entsteht eine Art leere Leinwand. Der Blick wird ausdrucksvoller, das Augen-Make-up rückt in den Mittelpunkt und das gesamte Gesicht gewinnt an künstlerischer Dimension. Heute erlebt diese Ästhetik ein Comeback mit einem zugänglicheren Ansatz, irgendwo zwischen Experimentierfreude und dem Spiel mit etablierten Konventionen.

Ein kühner, aber dennoch anpassungsfähiger Look

Das Bleichen der Augenbrauen kann zunächst beängstigend wirken. Diese Art der Veränderung verändert den Gesichtsausdruck sofort, was auf den ersten Blick überraschend sein kann. Chemisches Bleichen, oft mit Peroxid, erfordert zudem Vorsicht und idealerweise die Hilfe eines Profis.

Es gibt jedoch einfache Alternativen, um den Trend risikofrei auszuprobieren. Mit Make-up lässt sich die Augenbrauenfarbe vorübergehend mit Concealer oder Foundation neutralisieren und anschließend mit Gel fixieren. Eine perfekte Möglichkeit, diesen Trend sanft zu erkunden. Und vor allem: Denken Sie daran: Ihr Gesicht muss nicht „verwandelt“ werden, um gut auszusehen. Dieser Trend ist ein Spielraum, keine Pflicht.

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Letztendlich markiert die Rückkehr gebleichter Augenbrauen einen interessanten Wendepunkt in den aktuellen Trends. Nach Jahren, in denen dichte, definierte und streng strukturierte Brauen dominierten, sehen wir nun einen Wandel hin zu experimentelleren Looks. Dieser Trend erinnert uns an etwas Wesentliches: Schönheit ist kein starres Regelwerk. Sie ist Raum für Selbstausdruck, wo man spielen, experimentieren … oder einfach dem treu bleiben kann, was einem guttut.