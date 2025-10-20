Les 3 couleurs de rouges à lèvres qui font fureur en ce moment

Léa Michel
L’automne 2025 apporte une palette de rouges à lèvres puissants et raffinés, mettant à l’honneur des teintes profondes, chaleureuses et élégantes, avec des textures veloutées ou glossy qui s’adaptent à toutes les envies. Voici les trois couleurs incontournables à adopter pour faire sensation cette saison.​

Rouge grenat & bordeaux : le classique glamour revisité

Les rouges vin, bordeaux et grenat sont les rois de l’automne. Portés en version satinée, semi-mate ou crémeuse, ils subliment le teint et magnifient toutes les carnations. Leur subtilité permet des maquillages audacieux ou sophistiqués, parfaits pour les soirées comme pour les journées plus simples. Pour un effet chic maximal, on les accompagne d’un teint lumineux et d’yeux légèrement soulignés.​

Caramel & marron : le minimalisme chic

Le beige ne cesse de se réinventer avec des nuances chaudes comme le caramel, le latte ou le rose boisé. Ces tons naturels sont conçus pour embellir les lèvres tout en conservant une harmonie discrète et une élégance absolue. Idéal au quotidien, ce choix fait le pont entre minimalisme et modernité, en s’associant à un maquillage glowy et des joues subtilement réchauffées.​

Rouge brûlé & terracotta : le twist automnal affirmé

Si le rouge classique est indémodable, il se transforme en automne avec des sous-tons orangés, bruns et terre cuite. Les nuances terracotta, brick et rouille s’accordent parfaitement avec la mode de saison et donnent du caractère à chaque look. Sur des lèvres bien dessinées ou estompées à la pulpe du doigt, elles promettent une énergie vibrante et romantique, idéale pour dynamiser une tenue unie ou donner de la profondeur au visage.

Que ce soit en fini mat, satiné ou glossy, le rouge à lèvres est plus que jamais la pièce maîtresse du maquillage de la saison, alliant confort, soin et audace pour sublimer les lèvres avec sophistication et modernité. Ces tendances incarnent parfaitement l’esprit chaleureux et cosmopolite de l’automne, invitant chacun à exprimer sa personnalité unique à travers sa bouche.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
