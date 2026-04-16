Der 31. Oktober rückt näher und der Wunsch nach einer Verwandlung packt alle. Von furchterregenden Kreaturen bis hin zu selbstbewusst-glamourösen Looks bietet Halloween-Make-up für Frauen unzählige Möglichkeiten.

Unabhängig von Figurtyp oder Beauty-Erfahrung findet jeder Inspiration. Wir haben leicht verständliche Anleitungen für euch zusammengestellt, die für jeden Geschmack und jede Figur geeignet sind.

Produktberatung, klare Anleitungen und zehn konkrete Ideen: Alles ist da, um an diesem Abend zu glänzen.

Wie wählt man das richtige Halloween-Make-up aus?

Die Wahl des richtigen Halloween-Make-ups beginnt mit der Festlegung der gewünschten Atmosphäre. Helle Farbtöne und dunkle Lidschatten wie Schwarz, Grau oder Braun bilden die Grundlage für dieses Fest.

Rot und Burgunderrot erinnern unmittelbar an die Farbe des Blutes, was für ein überzeugendes Ergebnis unerlässlich ist.

Ein Halloween-Kostüm muss jedoch nicht unbedingt gruselig sein. Ein Look, der sowohl glamourös als auch furchteinflößend ist, ist durchaus möglich.

Dunkler Glitzer, voluminöse künstliche Wimpern oder ein gezielt eingesetzter Highlighter können jeden Make-up-Look in eine spektakuläre Kreation verwandeln.

Sich von Filmen inspirieren zu lassen, ist ein hervorragender Ansatz. Horrorfilme sind voll von ikonischen Make-up -Ideen, die man nachschminken kann.

Für alle, die besser vernetzt sind, bieten DIY-Blogs und Tutorials Dutzende von schnellen Make-up-Looks zum Nachmachen, die auch für Anfänger geeignet sind.

Die wichtigsten Produkte für ein perfektes Halloween-Make-up

Bevor Sie beginnen, ist die Auswahl der richtigen Produkte entscheidend. Kunstblut ist unerlässlich: Sie können es selbst aus Grenadinesirup und Maisstärke herstellen oder fertig kaufen.

Weiße Kontaktlinsen verstärken den Zombie- oder Hexen-Look sofort.

Mit flüssigem Latex lassen sich in wenigen Minuten ultrarealistische Narben kreieren. Wer auf komplettes Make-up verzichten möchte, findet in den temporären Tattoos von Calavera eine festliche und originelle Alternative.

Was die Grundprodukte angeht, reichen schwarzer Eyeliner , ein weißer Kajalstift, Lidschatten in dunklen Farbtönen und ein goldener Highlighter für viele Looks aus.

Ein Fixierspray sorgt dafür, dass das Make-up den ganzen Abend hält.

Und die gute Nachricht ist: Das glamouröse Skelett zum Beispiel kann nur aus gängigen Produkten hergestellt werden.

Halloween-Make-up-Tutorial: Der perfekte Teint als Ausgangspunkt

Ein ebenmäßiger Teint ist die Grundlage für ein gelungenes Make-up. Beginnen Sie mit dem Auftragen einer Grundierung auf das gesamte Gesicht, um die Haltbarkeit Ihres Make-ups zu verlängern.

Gleichen Sie anschließend Ihren Teint mit einer flüssigen Foundation aus, indem Sie einen Pinsel oder einen Beauty-Blender verwenden, um ein ebenmäßiges Finish zu erzielen.

Tragen Sie Concealer auf das untere Augenlid auf, um Anzeichen von Müdigkeit zu kaschieren. Fixieren Sie das Produkt anschließend mit losem Puder, um ein Absetzen in der Lidfalte zu verhindern.

Als Nächstes modellieren Sie das Gesicht, indem Sie den Bronzer in Form einer „3“ von der Stirn bis zum Kiefer auftragen und dabei die Vertiefung des Wangenknochens durchqueren.

Ein Hauch Rouge auf den Wangen verleiht selbst einem bewusst blassen Teint einen Hauch von Frische. Fixieren Sie das Make-up anschließend mit einem Spray, damit es die ganze Nacht frisch aussieht.

Halloween-Make-up-Tutorial: Augen-Make-up

Die Augen prägen den gesamten Look. Bürsten Sie zunächst Ihre Augenbrauen mit einem transparenten Gel nach oben, um Ihren Blick zu betonen .

Tragen Sie einen schwarzen Kajalstift im äußeren Augenwinkel auf und verblenden Sie ihn mit einem Kugelpinsel, um einen Farbverlauf zu erzeugen.

Tragen Sie darüber schwarzen Lidschatten auf, um den Effekt zu verstärken. Ziehen Sie anschließend einen dünnen Lidstrich entlang des oberen Wimpernkranzes, um die Augen zu definieren. Der Katzenaugen-Effekt entsteht durch das Auftragen von schwarzem Lidschatten im inneren Augenwinkel.

Trage einen bordeauxroten Kajalstift auf die untere Wasserlinie auf und verblende ihn mit dem Wimpernkranz für einen definierten und intensiven Look. Zum Schluss tusche deine Wimpern, um ihnen Volumen und Länge zu verleihen.

Halloween-Make-up-Tutorial: Der blutige Mund

Der Mund vervollständigt die Verkleidung. Zeichnen Sie zuerst die Konturen der Lippen mit einem roten Lippenstift nach, füllen Sie dann die Lippen aus und tragen Sie anschließend einen flüssigen Lippenstift im gleichen Farbton auf.

Entscheiden Sie sich für ein Ziegelrot statt für ein leuchtendes Rot: Dieser Farbton imitiert die tatsächliche Farbe des Blutes viel besser.

Zeichnen Sie anschließend mit der gleichen Zeichentechnik einen künstlichen Blutstropfen, der von der Unterlippe herabfließt.

Dieses Detail verwandelt einen einfachen Lippenstift im Handumdrehen in einen dramatischen und glaubwürdigen Effekt .

Zum Schluss etwas transparenten Lipgloss auf die Lippen und über den Blutstropfen auftragen – für einen glänzenden, ausdrucksstarken Effekt. Dieses kleine Detail macht den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Look und einem wirklich spektakulären Make-up aus.

10 einfache Halloween-Make-up-Ideen

Hier sind zehn Looks für jeden Geschmack, von den dunkelsten bis zu den glamourösesten:

Der Vampir: intensiv und verführerisch, zugänglich vom ersten Versuch an. Wednesday Addams: minimalistisch und entspannend, ideal für Anfänger. Das Opfer einer Schönheitsoperation: kreativ und unkonventionell, zwei mögliche Versionen. Der Kürbis: farbenfroh und festlich, perfekt für einen entspannten Abend. Die Braut von Frankenstein: klassisch und theatralisch, immer wirkungsvoll. Die Bauchrednerpuppe: inspiriert von Annabelle, besonders verstörend. Der Clown: symbolträchtig und wandlungsfähig, von komisch bis furchterregend. Das glamouröse Skelett: elegant und furchterregend zugleich, ganz ohne Spezialprodukte. Die Zombie-Ballkönigin: inspiriert vom Film Carrie, glamourös und blutig. Die Vogelscheuche: rustikal und originell, leicht mit einem Kostüm zu ergänzen.

Detaillierte Anleitungen: So schminken Sie diese 10 Halloween-Make-up-Looks Schritt für Schritt

Das Vampir-Make-up basiert auf einem ausgeprägten Smokey Eye, dunklen Augenringen in Burgunderrot, feinen Linien, die Adern imitieren, einem dunkelroten Mund und einem Rinnsal Blut, das aus den Lippen fließt.

Wednesday Addams benötigt einen blassen Teint, grauen Lidschatten, um dunkle Augenringe zu betonen, und rabenschwarzen Lippenstift.

Das Opfer einer Schönheitsoperation gibt es in zwei Varianten: vor der Operation perfekt geformte Gesichtszüge mit Kajal oder nach der Operation ein chaotisches Bild mit roten Flecken und Blut.

Der Kürbis-Look wird durch orangefarbene Gesichtsbemalung , Smokey Eyes, schwarze vertikale Streifen, eine geschwärzte Nase und Lippen sowie einen mit Bleistift aufgemalten, simulierten, genähten Mund erzielt.

Frankensteins Braut wünscht sich grünen Lidschatten, mit schwarzem und weißem Eyeliner gezeichnete Narben und schwarzen Lippenstift.

Für die Bauchrednerpuppe benötigt man einen weißen Stift im Auge, roten Lippenstift, Sommersprossen mit braunem Stift, rosa Rouge, lange schwarze Wimpern unter dem Auge und schwarze Linien, die zum Kinn hinunterlaufen.

Der Clown-Look basiert auf einer runden roten Nase, schwarzen Dreiecken über den Augenbrauen und einem breiten roten Mund. Der glamouröse Skelett-Look hingegen verwendet dünne schwarze Linien um den Mund, schwarzes Rouge in den Wangenhöhlen, einen nachgezeichneten Nasenknochen und goldenen Highlighter.

Die Zombie-Ballkönigin beginnt mit glamourösem Make-up, dem noch Blutstropfen und verlaufene Wimperntusche hinzugefügt werden. Die Vogelscheuche kombiniert Smokey Eyes, schwarze Linien auf der Nase, orangefarbenes Rouge und ein rustikales Kostüm.

Woher stammt Halloween?

Halloween hat seine Wurzeln in einem keltischen Fest irischen Ursprungs : Samhain, einer Feier zu Ehren des Todesgottes. Im keltischen Kalender markierte der 31. Oktober den letzten Tag des Jahres. In dieser Nacht verschwamm die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten.

Um Geister abzuwehren, legten die Kelten furchterregende Kostüme an und entzündeten Feuer. Dieses Ritual ist der ferne Vorfahre unserer heutigen Verkleidungen.

Im 19. Jahrhundert brachten die Iren diese Tradition im Zuge ihrer Masseneinwanderung in die Vereinigten Staaten.

Aus dem Fest entwickelte sich Halloween , das nach und nach von vielen Ländern übernommen wurde. Neue Traditionen bereicherten die Feier: das Süßes-oder-Saures-Spiel, das Dekorieren von geschnitzten Kürbissen und natürlich das aufwendige Make-up, das wir heute kennen.

Eine jahrhundertealte Geschichte, die uns noch immer jeden Herbst zu unseren kreativsten Looks inspiriert.