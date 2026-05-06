Mit gerade einmal 11 Jahren macht sie Fotos, die bereits viral gehen.

Kultur
Fabienne Ba.
@shreyovi_mehta / Instagram

Mit neun Jahren lag sie im Schlamm eines indischen Nationalparks, um zwei Pfauenhennen im Morgenlicht zu fotografieren. Dieses Foto brachte ihr internationale Anerkennung ein, die vielen professionellen Fotografen verwehrt bleibt. Shreyovi Mehta ist jetzt elf Jahre alt und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Das Foto, mit dem alles begann

Es war während eines Familienspaziergangs am frühen Morgen im Keoladeo-Nationalpark in Bharatpur, Rajasthan, als Shreyovi Mehta ihre erste geniale Eingebung hatte. Sie entdeckte zwei Pfauenhennen unter einem Blätterdach im goldenen Morgenlicht, rannte los, um die Kamera ihres Vaters zu holen, legte sich auf den Boden, um den Bildausschnitt einzustellen, und drückte auf den Auslöser. Das Naturhistorische Museum in London beschrieb den Moment so: „Es war dieser perfekte Augenblick, der Shreyovi dazu inspirierte, sich zu bücken und dieses traumhafte Bild dieser ikonischen indischen Vögel einzufangen.“

Mit 9 Jahren Finalistin bei einem der weltweit renommiertesten Wettbewerbe

Das Foto mit dem Titel „Im Rampenlicht“ wurde aus fast 60.000 Einsendungen von Teilnehmern aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen aus 117 Ländern und Gebieten ausgewählt. Shreyovi Mehta belegte den zweiten Platz in der Kategorie „10 Jahre und jünger“ beim 60. jährlichen Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“, der vom Naturhistorischen Museum in London veranstaltet wurde. Eine Leistung, die nur wenige Erwachsene vorweisen können.

Im Alter von 11 Jahren zwei neue Auszeichnungen

Ein Jahr später, bei der 61. Ausgabe desselben Wettbewerbs, erhielten zwei neue Fotografien der damals elfjährigen Shreyovi eine lobende Erwähnung in der Kategorie „10 Jahre und jünger“. Die erste, mit dem Titel „Höhenvorteil“, zeigt einen Saruskranich, der in den Feuchtgebieten von Dhanauri in Uttar Pradesh dramatisch auf eine elektrische Wasserpumpe reagiert. Die zweite, „Feuchtgebiet-Spalt“, fängt den Moment ein, in dem ein Bronzeflügel-Blatthühnchen ein Purpurhuhn mit voll ausgebreiteten Flügeln angreift.

Eine bemerkenswerte Geduld und Technik.

Was die Jury beeindruckte, war nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Vorgehensweise. „Drei Stunden lang suchten wir vergeblich nach dem Saruskranich, also fotografierte ich in der Zwischenzeit das Purpurhuhn. Aus dem Augenwinkel sah ich einen Blatthühnchen herabstürzen und drückte sofort auf den Auslöser“, erzählte sie. „ Gerade als wir gehen wollten und ich enttäuscht war, den Kranich nicht gesehen zu haben, entdeckten wir einen. Er kam direkt an die Pumpe heran, schlug mit den Flügeln, und ich hielt den Moment fest.“ Eine Geschichte, erzählt von einer erfahrenen Fotografin – für eine Elfjährige.

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Eine Quelle nationalen Stolzes und eine Botschaft des Engagements

Auf Instagram teilte Shreyovi nach ihrem ersten Preis ihre Gefühle: „Mein Herz ist voller Freude und Dankbarkeit. Ich bin stolz darauf, mein Land, Indien, auf dieser globalen Bühne zu repräsentieren. Indiens reiche Tierwelt und sein kulturelles Erbe waren eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, und ich verspreche, weiterhin hart zu arbeiten, um sie mit euch zu teilen.“ Worte von seltener Reife für eine Elfjährige – und ein Engagement, das in jedem Bild durchscheint.

Kurz gesagt, Shreyovi Mehta hat nicht gewartet, bis sie „erwachsen“ war, um die Welt mit den Augen einer Erwachsenen zu sehen. Mit gerade einmal elf Jahren, zwei internationalen Wettbewerben und Tausenden von Shares später kann sie bereits auf ein beachtliches Werk zurückblicken. Und wir werden mit Sicherheit noch viel von ihr hören.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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