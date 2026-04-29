Was ist der „weibliche Blick“, dieser Blick, der die Codes auf dem Bildschirm neu definiert?

Lange Zeit wurden Frauen im Mainstream-Kino vorwiegend aus der Perspektive männlicher Begierde dargestellt. Der „weibliche Blick“ entstand, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen und eine andere Erzählweise zu ermöglichen: intimer, nuancierter, körperlicher.

Zunächst muss man den „männlichen Blick“ verstehen.

Um dieses Konzept zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1975 zurückgehen. In diesem Jahr veröffentlichte die britische Theoretikerin Laura Mulvey einen wegweisenden Essay, in dem sie den „männlichen Blick“ beschrieb: einen filmischen Blick, der den Betrachter oft in eine voyeuristische Position in Bezug auf den weiblichen Körper versetzt.

In der Praxis erscheinen Frauen häufig eher als Objekte der Betrachtung denn als vielschichtige, erlebte Charaktere. Jahrzehntelang war diese Art des Filmens so weit verbreitet, dass sie beinahe unsichtbar wurde.

Was genau ist der „weibliche Blick“?

Der „weibliche Blick“ bedeutet nicht einfach nur einen Rollentausch. Es geht nicht darum, Männer so zu filmen, wie Frauen mitunter gefilmt wurden. Die Idee ist subtiler: die Perspektive einer weiblichen Figur einzunehmen und dem Publikum ihre Sichtweise zu vermitteln. Die Kritikerin Iris Brey , die das Konzept in Frankreich bekannt gemacht hat, erklärt, es sei „ein Blick, der die innere Welt einer Frau umfasst: ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Zweifel, ihre Wahrnehmung der Welt.“

Die gute Nachricht: Diese Perspektive ist nicht nur Regisseurinnen vorbehalten. Auch männliche Filmemacher können sie erreichen, vorausgesetzt, die Regie versetzt den Zuschauer authentisch in die Lebenswelt der weiblichen Figur.

Eine weitere Art des Filmens

Der amerikanische Dramatiker Joey Soloway fasste den "weiblichen Blick" anhand der drei Dimensionen zusammen.

Zunächst einmal eine Kamera der Emotionen, in der Gefühle genauso viel, wenn nicht sogar mehr, zählen als reine Handlung. Dann die Rückkehr des Blicks: Die weibliche Figur wird nicht länger nur beobachtet, sie schaut, wählt, reagiert, existiert voll und ganz. Schließlich noch eine politischere Dimension, die Machtverhältnisse und gängige Darstellungen in Frage stellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir nicht mehr einfach nur einen Körper filmen, sondern einen Menschen in seiner ganzen Komplexität.

Wie erkennt man es?

Mehrere Anhaltspunkte können helfen, den „weiblichen Blick“ auf der Leinwand zu erkennen:

Die Geschichte wird aus der Perspektive einer weiblichen Figur erzählt;

Ihre Gefühle und ihre innere Reise nehmen einen zentralen Platz ein;

Ihr Körper ist nicht auf ein bloßes Dekorationsobjekt reduziert;

Weibliches Begehren existiert und ist von Bedeutung;

Traditionelle Machtstrukturen werden in Frage gestellt;

Der Betrachter ist eingeladen, das Bild zu fühlen, anstatt es nur zu konsumieren.

Es handelt sich also nicht um eine feste Formel, sondern um einen Interpretationsrahmen.

Filme und Serien, die Spuren hinterlassen haben

Unter den häufig zitierten Werken taucht Céline Sciammas „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ immer wieder als Referenz auf. Der Film schildert Begierde, gegenseitigen Blick und Intimität mit großer Subtilität. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist Jane Campions „Das Piano“, das oft für seine Darstellung weiblicher Sehnsucht und der inneren Stärke seiner Heldin gelobt wird.

Im Fernsehbereich sorgte „The Handmaid’s Tale“ ebenfalls für Diskussionen, ebenso wie einige neuere Produktionen, die weiblichen Perspektiven mehr Raum gaben. Selbst Blockbuster wie „Wonder Woman“ zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine starke Heldin präsentierten, ohne ihren Körper auf ein bloßes visuelles Objekt zu reduzieren.

Warum das Thema weiterhin relevant ist

Das Konzept entwickelt sich zwar weiter, doch die Branche bleibt ungleich . Frauen sind in Regiepositionen nach wie vor unterrepräsentiert und verfügen oft über kleinere Budgets als ihre männlichen Kollegen. Anders ausgedrückt: Die Perspektiven auf der Leinwand verändern sich, doch hinter den Kulissen geht es noch langsamer voran.

Der Begriff „weiblicher Blick“ ist ebenfalls Gegenstand von Debatten. Einige Forscherinnen und Forscher weisen darauf hin, dass die Verwendung eines einheitlichen „weiblichen Blicks“ die Vielfalt gelebter Erfahrungen – soziale Herkunft, Kulturen, sexuelle Orientierungen und multiple Identitäten – ausblenden kann. Daher sprechen manche heute lieber von feministischen Blicken, die offener und inklusiver sind.

Kurz gesagt, der „weibliche Blick“ ist weder eine vorübergehende Modeerscheinung noch ein bloßer Akt des Widerstands. Er ist ein Weg, Frauen ihre Tiefe, ihre Wünsche, ihre emotionale Intelligenz und ihren Platz als Subjekte zurückzugeben. Und mit jedem Film, der diesen Weg wählt, erweitert sich unsere Sicht auf die Welt ein Stückchen mehr.