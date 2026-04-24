Schnelle Antwort

Um auch 2026 inspirierende Plus-Size-Looks zu finden, sind spezialisierte Plattformen wie The Body Optimist, Instagram-Accounts von kurvigen Designern, Pinterest und inklusive Mode-Apps nach wie vor die besten Quellen.

Virtuelle Modenschauen und körperpositive Online-Magazine bieten ebenfalls eine Fülle kostenloser Inspiration. Insbesondere „The Body Optimist“ präsentiert regelmäßig Modeauswahlen, die auf alle Körpertypen zugeschnitten sind.

Digitale Plattformen, die sich auf Plus-Size-Mode spezialisiert haben

Online-Magazine für Körperpositivität

Digitale Medien, die sich inklusiver Mode widmen, haben sich in den letzten Jahren vervielfacht.

Sie bieten redaktionelle Inhalte speziell für kurvige Frauen an, mit professionellen Fotoshootings und passenden Styling-Tipps.

Plattform Inhaltstyp Frequenz Kernaussage Der Körperoptimist Modeartikel, Lookbooks, Tipps Täglich Vollständiger körperpositiver Ansatz Mademoiselle Inklusive Mode und Lebensstil Wöchentlich Eine stark feministische Perspektive Refinery29 Internationale Trends Täglich Vielfalt der Inspirationen Trubel Mode und Kultur Täglich Konzentriere dich auf Selbstakzeptanz

Diese Plattformen veröffentlichen eine Auswahl an Looks, die von Frauen mit unterschiedlichen Figurtypen getragen werden. Sie zeigen konkret, wie man Trends an alle Größen anpassen kann.

Mode-Apps, die Sie kennen sollten

Verschiedene Apps erleichtern die Suche nach Inspirationen für Plus-Size-Mode:

21 Buttons – ein soziales Netzwerk, in dem kurvige Influencerinnen ihre Outfits mit direkten Kauflinks teilen.

Pinterest – eine visuelle Inspirationsquelle mit Millionen von Looks, kategorisiert nach Stil und Figurtyp

Chicisimo – personalisierte Outfit-Vorschläge basierend auf Ihrer Garderobe

Wo – Looks aus der eigenen Kleidung kreieren

Der Vorteil dieser Apps liegt in ihren Anpassungsmöglichkeiten. Sie können nach Größe, Stil oder Anlass filtern, um Ihre Suche zu verfeinern.

Soziale Medien als Quelle täglicher Inspiration

Instagram und kurvige Content-Ersteller

Instagram ist nach wie vor die Plattform der Wahl, um täglich Plus-Size-Looks zu entdecken. Curvy-Fashion-Influencerinnen präsentieren dort authentisch ihre Outfits.

Mehrere französische Accounts verdienen Ihre Aufmerksamkeit:

Gaëlle Prudencio – anspruchsvolles Styling und professionelle Looks

Stéphanie Zwicky – eine Pionierin der Plus-Size-Mode in Frankreich

Alexandra Senes – zugänglicher, lässig-schicker Stil

Les Rondes de France – kollaborative Gemeinschaft

Um deinen Feed zu optimieren, verwende Hashtags wie #plussizefashion, #curvyfashion oder #bodypositivefrance. Der Algorithmus schlägt dir dann automatisch ähnliche Inhalte vor.

TikTok und Kurzformate

TikTok hat die Art und Weise, wie wir Modeinspirationen konsumieren, revolutioniert. „Get Ready With Me“-Videos und Outfitwechsel liefern in Sekundenschnelle konkrete Ideen.

Das Kurzformat ermöglicht es, die Kleidung in Bewegung zu sehen und so einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie sie an verschiedenen Körpertypen fällt. Die Designer geben oft genaue Details zu den getragenen Kleidungsstücken preis.

Ma-grande-taille.com teilt regelmäßig die besten TikTok-Fundstücke in seinen Artikeln und bietet eine redaktionelle Auswahl, die Ihnen stundenlanges Scrollen erspart.

Inklusive Modeveranstaltungen, die man im Auge behalten sollte

Inklusive Modenschauen und Modewochen

Inklusive Mode gewinnt bei professionellen Veranstaltungen zunehmend an Bedeutung. Mehrere Fashion Weeks präsentieren mittlerweile Plus-Size-Models in ihren Shows.

Modenschauen, die man 2026 im Auge behalten sollte:

Pariser Modewoche – Sektionen, die der Körpervielfalt gewidmet sind

Pulp Fashion Week – eine Veranstaltung ausschließlich für Plus-Size-Mode in Paris

London Fashion Week – starke Präsenz inklusiver Marken

Die Copenhagen Fashion Week – ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger und inklusiver Mode

Diese Ereignisse werden oft live auf YouTube oder Instagram übertragen. The Body Optimist berichtet über die Höhepunkte und analysiert die beobachteten Trends detailliert.

Pop-up-Stores und lokale Veranstaltungen

Neben den großen Events bieten auch lokale Veranstaltungen die Möglichkeit, Looks persönlich kennenzulernen:

Designer-Showrooms – treffen Sie auf spezialisierte Marken

Private Shopping-Abende – Anproben in angenehmer Atmosphäre

Modetreffen – Austausch zwischen kurvigen Modebegeisterten

Diese Treffen bieten die Möglichkeit, Kleidung an echten Frauen zu sehen, fernab von Fotoretusche.

Marken, die inspirierende Inhalte anbieten

Online-Shops mit sorgfältig zusammengestellten Lookbooks

Einige Marken investieren in hochwertige redaktionelle Inhalte. Ihre Websites entwickeln sich zu wahren Inspirationsquellen.

Marke Stil Verfügbare Größen Bildqualität Castaluna Klassisch-schick 40-62 Saisonale Lookbooks ASOS Curve Tendenz 38-56 Mehrere Fotos pro Artikel Eloquii Amerikanischer Stil 38-64 Editorial-Fotoshootings Universeller Standard Minimalistisch 32-62 Verschiedene Modelle

Diese Marken präsentieren ihre Stücke an Schaufensterpuppen unterschiedlicher Größen. So können Sie sich vorstellen, wie sie an Ihrer eigenen Figur aussehen werden.

Mode-Newsletter zum Folgen

Newsletter sind nach wie vor eine hervorragende Möglichkeit, Inspiration direkt im Posteingang zu erhalten:

Wöchentliche Auswahl – die besten Stücke des Augenblicks

Neuheiten im Überblick – Capsule Collections, die Sie nicht verpassen sollten

Styling-Tipps – So tragen Sie aktuelle Trends

The Body Optimist versendet regelmäßig einen Newsletter mit Outfit-Ideen, die vom Redaktionsteam getestet wurden. Dank des E-Mail-Formats lassen sich diese Inspirationen ganz einfach speichern.

Wie Sie Ihre Inspirationen organisieren und speichern

Erstelle thematische Pinnwände

Um all diese Quellen effektiv zu nutzen, ordnen Sie Ihre Inspirationen nach Kategorien:

Je nach Anlass – Büro, Abend, leger, formell

Nach Jahreszeit – Sommer, Winter, Zwischensaison

Nach Stilrichtung – Bohemian, Klassisch, Streetwear, Romantisch

Nach Schlüsselstücken – Kleider, Hosen, Jacken

Pinterest ist nach wie vor das praktischste Werkzeug für diese Art der Organisation. Man kann private Pinnwände erstellen und sie mit Freunden teilen.

Analysiere, was dir wirklich gefällt.

Neben dem bloßen Sammeln von Bildern sollten Sie sich die Zeit nehmen, die Gemeinsamkeiten Ihrer Lieblingslooks zu erkennen. Diese Analyse offenbart Ihren persönlichen Stil.

Stellen Sie sich folgende Fragen: Welche Farben tauchen häufig auf? Welche Schnitte gefallen Ihnen? Welchen Grad an Raffinesse suchen Sie?

Diese Überlegung verwandelt Inspiration in eine stimmige Garderobe.

Abschluss

Nie war es einfacher als im Jahr 2026, inspirierende Plus-Size-Looks zu finden. Dank spezialisierter Plattformen, sozialer Netzwerke und inklusiver Modeveranstaltungen vervielfachen sich die Inspirationsquellen.

Entscheidend ist, Inhalte auszuwählen, die wirklich zu Ihrem Stil und Ihrem Alltag passen.

Denken Sie daran, Ihre Inspirationsquellen zu diversifizieren, um nicht in Routine zu verfallen. Für regelmäßige Inspirationen rund um das Thema Körperakzeptanz und individuelle Modeberatung bietet The Body Optimist wöchentliche Modeartikel für alle Körpertypen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Hashtags sollte ich verwenden, um Plus-Size-Looks auf Instagram zu finden?

Die effektivsten Hashtags sind #plussizefashion, #curvyfashion, #plussizefashion und #bodypositivefrance. Kombinieren Sie diese, um Ihre Suchergebnisse zu verfeinern.

Bietet The Body Optimist regelmäßig Modeberatung an?

Ja, The Body Optimist veröffentlicht täglich Modeartikel mit einer Auswahl an Looks, Styling-Tipps und legt den Fokus auf neue, inklusive Kollektionen.

Wie findet man französische Plus-Size-Mode-Influencer?

Beginnen Sie damit, Accounts zu folgen, die von Medien wie Ma-grande-taille.com oder Madmoizelle empfohlen werden. Der Algorithmus schlägt Ihnen dann ähnliche Profile vor.

Bieten klassische Modemarken inspirierende Inhalte für Plus-Size-Mode an?

Immer mehr. Marken wie H&M, Mango und Zara haben erweiterte Größensortimente entwickelt und bieten auf ihren Websites eigene Lookbooks an.

Ist Pinterest wirklich hilfreich für Modeinspirationen für kurvige Frauen?

Absolut. Pinterest bietet Millionen von Bildern mit Plus-Size-Outfits, kategorisiert nach Stil, Anlass und Jahreszeit. Es ist eines der umfassendsten Tools.

Wie kann man sich angesichts retuschierter Bilder nicht entmutigt fühlen?

Bevorzugen Sie Quellen, die unretuschierte Fotos und diverse Models zeigen. Authentische weibliche Content-Creatorinnen auf TikTok und Instagram bieten eine realistischere Perspektive.

Gibt es in Frankreich Modeveranstaltungen für Plus-Size-Mode?

Ja, die Pulp Fashion Week in Paris widmet sich vollständig der inklusiven Mode. Auch in anderen Großstädten werden regelmäßig Pop-up-Stores und Treffen organisiert.

Wie kann man seine Modeinspirationen am besten speichern?

Erstelle thematische Pinterest-Pinnwände oder nutze die Speicherfunktion von Instagram. Ordne deine Inspirationen nach Anlass oder Stil, um sie schnell wiederzufinden.