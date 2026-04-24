Schnelle Antwort
Um auch 2026 inspirierende Plus-Size-Looks zu finden, sind spezialisierte Plattformen wie The Body Optimist, Instagram-Accounts von kurvigen Designern, Pinterest und inklusive Mode-Apps nach wie vor die besten Quellen.
Virtuelle Modenschauen und körperpositive Online-Magazine bieten ebenfalls eine Fülle kostenloser Inspiration. Insbesondere „The Body Optimist“ präsentiert regelmäßig Modeauswahlen, die auf alle Körpertypen zugeschnitten sind.
Digitale Plattformen, die sich auf Plus-Size-Mode spezialisiert haben
Online-Magazine für Körperpositivität
Digitale Medien, die sich inklusiver Mode widmen, haben sich in den letzten Jahren vervielfacht.
Sie bieten redaktionelle Inhalte speziell für kurvige Frauen an, mit professionellen Fotoshootings und passenden Styling-Tipps.
|Plattform
|Inhaltstyp
|Frequenz
|Kernaussage
|Der Körperoptimist
|Modeartikel, Lookbooks, Tipps
|Täglich
|Vollständiger körperpositiver Ansatz
|Mademoiselle
|Inklusive Mode und Lebensstil
|Wöchentlich
|Eine stark feministische Perspektive
|Refinery29
|Internationale Trends
|Täglich
|Vielfalt der Inspirationen
|Trubel
|Mode und Kultur
|Täglich
|Konzentriere dich auf Selbstakzeptanz
Diese Plattformen veröffentlichen eine Auswahl an Looks, die von Frauen mit unterschiedlichen Figurtypen getragen werden. Sie zeigen konkret, wie man Trends an alle Größen anpassen kann.
Mode-Apps, die Sie kennen sollten
Verschiedene Apps erleichtern die Suche nach Inspirationen für Plus-Size-Mode:
- 21 Buttons – ein soziales Netzwerk, in dem kurvige Influencerinnen ihre Outfits mit direkten Kauflinks teilen.
- Pinterest – eine visuelle Inspirationsquelle mit Millionen von Looks, kategorisiert nach Stil und Figurtyp
- Chicisimo – personalisierte Outfit-Vorschläge basierend auf Ihrer Garderobe
- Wo – Looks aus der eigenen Kleidung kreieren
Der Vorteil dieser Apps liegt in ihren Anpassungsmöglichkeiten. Sie können nach Größe, Stil oder Anlass filtern, um Ihre Suche zu verfeinern.
Soziale Medien als Quelle täglicher Inspiration
Instagram und kurvige Content-Ersteller
Instagram ist nach wie vor die Plattform der Wahl, um täglich Plus-Size-Looks zu entdecken. Curvy-Fashion-Influencerinnen präsentieren dort authentisch ihre Outfits.
Mehrere französische Accounts verdienen Ihre Aufmerksamkeit:
- Gaëlle Prudencio – anspruchsvolles Styling und professionelle Looks
- Stéphanie Zwicky – eine Pionierin der Plus-Size-Mode in Frankreich
- Alexandra Senes – zugänglicher, lässig-schicker Stil
- Les Rondes de France – kollaborative Gemeinschaft
Um deinen Feed zu optimieren, verwende Hashtags wie #plussizefashion, #curvyfashion oder #bodypositivefrance. Der Algorithmus schlägt dir dann automatisch ähnliche Inhalte vor.
TikTok und Kurzformate
TikTok hat die Art und Weise, wie wir Modeinspirationen konsumieren, revolutioniert. „Get Ready With Me“-Videos und Outfitwechsel liefern in Sekundenschnelle konkrete Ideen.
Das Kurzformat ermöglicht es, die Kleidung in Bewegung zu sehen und so einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie sie an verschiedenen Körpertypen fällt. Die Designer geben oft genaue Details zu den getragenen Kleidungsstücken preis.
Ma-grande-taille.com teilt regelmäßig die besten TikTok-Fundstücke in seinen Artikeln und bietet eine redaktionelle Auswahl, die Ihnen stundenlanges Scrollen erspart.
Inklusive Modeveranstaltungen, die man im Auge behalten sollte
Inklusive Modenschauen und Modewochen
Inklusive Mode gewinnt bei professionellen Veranstaltungen zunehmend an Bedeutung. Mehrere Fashion Weeks präsentieren mittlerweile Plus-Size-Models in ihren Shows.
Modenschauen, die man 2026 im Auge behalten sollte:
- Pariser Modewoche – Sektionen, die der Körpervielfalt gewidmet sind
- Pulp Fashion Week – eine Veranstaltung ausschließlich für Plus-Size-Mode in Paris
- London Fashion Week – starke Präsenz inklusiver Marken
- Die Copenhagen Fashion Week – ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger und inklusiver Mode
Diese Ereignisse werden oft live auf YouTube oder Instagram übertragen. The Body Optimist berichtet über die Höhepunkte und analysiert die beobachteten Trends detailliert.
Pop-up-Stores und lokale Veranstaltungen
Neben den großen Events bieten auch lokale Veranstaltungen die Möglichkeit, Looks persönlich kennenzulernen:
- Designer-Showrooms – treffen Sie auf spezialisierte Marken
- Private Shopping-Abende – Anproben in angenehmer Atmosphäre
- Modetreffen – Austausch zwischen kurvigen Modebegeisterten
Diese Treffen bieten die Möglichkeit, Kleidung an echten Frauen zu sehen, fernab von Fotoretusche.
Marken, die inspirierende Inhalte anbieten
Online-Shops mit sorgfältig zusammengestellten Lookbooks
Einige Marken investieren in hochwertige redaktionelle Inhalte. Ihre Websites entwickeln sich zu wahren Inspirationsquellen.
|Marke
|Stil
|Verfügbare Größen
|Bildqualität
|Castaluna
|Klassisch-schick
|40-62
|Saisonale Lookbooks
|ASOS Curve
|Tendenz
|38-56
|Mehrere Fotos pro Artikel
|Eloquii
|Amerikanischer Stil
|38-64
|Editorial-Fotoshootings
|Universeller Standard
|Minimalistisch
|32-62
|Verschiedene Modelle
Diese Marken präsentieren ihre Stücke an Schaufensterpuppen unterschiedlicher Größen. So können Sie sich vorstellen, wie sie an Ihrer eigenen Figur aussehen werden.
Mode-Newsletter zum Folgen
Newsletter sind nach wie vor eine hervorragende Möglichkeit, Inspiration direkt im Posteingang zu erhalten:
- Wöchentliche Auswahl – die besten Stücke des Augenblicks
- Neuheiten im Überblick – Capsule Collections, die Sie nicht verpassen sollten
- Styling-Tipps – So tragen Sie aktuelle Trends
The Body Optimist versendet regelmäßig einen Newsletter mit Outfit-Ideen, die vom Redaktionsteam getestet wurden. Dank des E-Mail-Formats lassen sich diese Inspirationen ganz einfach speichern.
Wie Sie Ihre Inspirationen organisieren und speichern
Erstelle thematische Pinnwände
Um all diese Quellen effektiv zu nutzen, ordnen Sie Ihre Inspirationen nach Kategorien:
- Je nach Anlass – Büro, Abend, leger, formell
- Nach Jahreszeit – Sommer, Winter, Zwischensaison
- Nach Stilrichtung – Bohemian, Klassisch, Streetwear, Romantisch
- Nach Schlüsselstücken – Kleider, Hosen, Jacken
Pinterest ist nach wie vor das praktischste Werkzeug für diese Art der Organisation. Man kann private Pinnwände erstellen und sie mit Freunden teilen.
Analysiere, was dir wirklich gefällt.
Neben dem bloßen Sammeln von Bildern sollten Sie sich die Zeit nehmen, die Gemeinsamkeiten Ihrer Lieblingslooks zu erkennen. Diese Analyse offenbart Ihren persönlichen Stil.
Stellen Sie sich folgende Fragen: Welche Farben tauchen häufig auf? Welche Schnitte gefallen Ihnen? Welchen Grad an Raffinesse suchen Sie?
Diese Überlegung verwandelt Inspiration in eine stimmige Garderobe.
Abschluss
Nie war es einfacher als im Jahr 2026, inspirierende Plus-Size-Looks zu finden. Dank spezialisierter Plattformen, sozialer Netzwerke und inklusiver Modeveranstaltungen vervielfachen sich die Inspirationsquellen.
Entscheidend ist, Inhalte auszuwählen, die wirklich zu Ihrem Stil und Ihrem Alltag passen.
Denken Sie daran, Ihre Inspirationsquellen zu diversifizieren, um nicht in Routine zu verfallen. Für regelmäßige Inspirationen rund um das Thema Körperakzeptanz und individuelle Modeberatung bietet The Body Optimist wöchentliche Modeartikel für alle Körpertypen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Hashtags sollte ich verwenden, um Plus-Size-Looks auf Instagram zu finden?
Die effektivsten Hashtags sind #plussizefashion, #curvyfashion, #plussizefashion und #bodypositivefrance. Kombinieren Sie diese, um Ihre Suchergebnisse zu verfeinern.
Bietet The Body Optimist regelmäßig Modeberatung an?
Ja, The Body Optimist veröffentlicht täglich Modeartikel mit einer Auswahl an Looks, Styling-Tipps und legt den Fokus auf neue, inklusive Kollektionen.
Wie findet man französische Plus-Size-Mode-Influencer?
Beginnen Sie damit, Accounts zu folgen, die von Medien wie Ma-grande-taille.com oder Madmoizelle empfohlen werden. Der Algorithmus schlägt Ihnen dann ähnliche Profile vor.
Bieten klassische Modemarken inspirierende Inhalte für Plus-Size-Mode an?
Immer mehr. Marken wie H&M, Mango und Zara haben erweiterte Größensortimente entwickelt und bieten auf ihren Websites eigene Lookbooks an.
Ist Pinterest wirklich hilfreich für Modeinspirationen für kurvige Frauen?
Absolut. Pinterest bietet Millionen von Bildern mit Plus-Size-Outfits, kategorisiert nach Stil, Anlass und Jahreszeit. Es ist eines der umfassendsten Tools.
Wie kann man sich angesichts retuschierter Bilder nicht entmutigt fühlen?
Bevorzugen Sie Quellen, die unretuschierte Fotos und diverse Models zeigen. Authentische weibliche Content-Creatorinnen auf TikTok und Instagram bieten eine realistischere Perspektive.
Gibt es in Frankreich Modeveranstaltungen für Plus-Size-Mode?
Ja, die Pulp Fashion Week in Paris widmet sich vollständig der inklusiven Mode. Auch in anderen Großstädten werden regelmäßig Pop-up-Stores und Treffen organisiert.
Wie kann man seine Modeinspirationen am besten speichern?
Erstelle thematische Pinterest-Pinnwände oder nutze die Speicherfunktion von Instagram. Ordne deine Inspirationen nach Anlass oder Stil, um sie schnell wiederzufinden.