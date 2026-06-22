Dieser ehemalige Basketballspieler, der 2,31 Meter groß ist, hat den Sprung in die Filmbranche geschafft.

Er träumte davon, ein Basketballstar zu werden. Doch letztendlich glänzt Robert Bobroczkyi auf der großen Leinwand. Mit einer Körpergröße von 2,31 Metern hat der Rumäne eine Hollywood-Karriere gestartet, die seine ehemaligen Basketballfans überrascht.

Ein "außergewöhnlicher" Körperbau seit der Kindheit

Robert Bobroczkyi wurde am 17. Juli 2000 in Arad, Rumänien, geboren und übertraf schon in jungen Jahren alle Erwartungen. Berichten zufolge war er mit nur acht Jahren bereits 1,88 Meter groß und übertraf damit seine Mutter. Mit zwölf Jahren hatte er sogar seinen Vater überragt. Als Erwachsener misst er heute 2,31 Meter – eine außergewöhnliche Größe, die ihn zu einem der größten Menschen seiner Generation macht. Dieses rasante Wachstum ist kein medizinisches Rätsel: Es ist bestätigt, dass er keine Wachstumsstörungen hat, sondern lediglich von einer außergewöhnlichen genetischen Veranlagung profitiert.

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Eine Familie von Spitzensportlern

Robert Bobroczkyi verdankt seine außergewöhnliche Statur größtenteils seinen Eltern, die beide erfolgreiche Sportler waren. Sein Vater, Zsigmond Bobroczkyi, ist ein ehemaliger rumänischer Basketballnationalspieler mit einer Körpergröße von 2,16 Metern, der unter anderem an der Seite des NBA-Stars Gheorghe Mureșan spielte. Seine Mutter, Brunhilde, ist 1,85 Meter groß und spielte früher Volleyball und Handball. Aufgewachsen in dieser sportbegeisterten Familie, war der junge Robert von Natur aus fasziniert von einer Basketballkarriere, in der seine Statur eine vielversprechende Zukunft zu versprechen schien.

Ein vielversprechender Start auf dem Platz

Die sportliche Karriere des jungen Rumänen begann 2014, als ihn der italienische Verein Stella Azzurra in seine Jugendakademie aufnahm. Dort spielte er als Center und trug zum Gewinn der U15-Meisterschaft bei. Bekannt für seinen Wurf aus der Mitteldistanz und seine Passfähigkeiten, wechselte er 2016 nach Europa, um am renommierten SPIRE Institute in Geneva, Ohio, zu trainieren. Er wurde zum Medienstar und weckte die Hoffnungen auf eine zukünftige Karriere als rumänischer NBA-Star. Anschließend setzte er sein Studium an der Rochester Christian University in Michigan fort und schloss es 2022 ab.

Eine Basketballkarriere, die durch Rückenprobleme beeinträchtigt wurde

Obwohl seine Karriere vorgezeichnet schien, holte Robert Bobroczkyi die Realität schließlich ein. Der ehemalige Basketballspieler leidet unter schwerer Skoliose und chronischen Rückenschmerzen – direkte Folgen seiner vermeintlich außergewöhnlichen körperlichen Verfassung.

Diese gesundheitlichen Probleme erschwerten nach und nach seine sportlichen Ambitionen und beendeten schließlich seine Profikarriere im Basketball. 2022 sprach er in einem amerikanischen Podcast selbst von der „Aussicht, sich nach anderen Perspektiven umsehen zu müssen“. Ein Übergang, den er als „schwierig“ für einen jungen Mann beschrieb, dessen ganzes Leben sich bis dahin scheinbar um den Basketballplatz gedreht hatte.

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Vom Basketballfeld auf die große Leinwand mit Alien: Romulus

Im Jahr 2024 nahm Robert Bobroczkyis Leben eine unerwartete Wendung. Er gab sein Filmdebüt in „Alien: Romulus“, dem neunten Teil der Horror-Saga unter der Regie von Fede Álvarez. Er spielte „The Offspring“, einen halb Mensch, halb Xenomorph, der im letzten Akt des Films auftaucht.

Der Schauspieler wurde aufgrund seiner einzigartigen Statur ausgewählt: Sein langer, schlanker Körper und sein ungewöhnlicher Gang ermöglichten es, die Kreatur mit minimalen digitalen Effekten zum Leben zu erwecken. Ein Großteil der Darstellung basierte auf Make-up und Prothesen, was jeden Morgen fünf bis sechs Stunden Vorbereitung erforderte.

Eine Leistung, die vom gesamten Filmteam gelobt wurde.

Trotz seiner mangelnden Schauspielerfahrung beeindruckte Robert Bobroczkyi das gesamte Filmteam. Regisseur Fede Álvarez lobte seine Leistung öffentlich: „Er lieferte eine unglaubliche Performance ab, obwohl er so etwas noch nie zuvor gemacht hatte. Groß zu sein ist schon etwas Besonderes – neben Cailee [Spaeny], die 1,52 Meter groß ist, wirkt es geradezu magisch. Aber sein Talent hat uns alle umgehauen.“

Der Leiter der visuellen Effekte des Films, Daniel Macarin, sagte gegenüber Variety: „Als ich zum ersten Mal die Rohaufnahmen mit diesem über zwei Meter großen Schauspieler in seinem Kostüm sah, war das furchterregend.“ Zur Vorbereitung auf die Rolle absolvierte Robert Bobroczkyi ein mehrmonatiges Schauspiel- und Bühnentraining.

Eine Nebenrolle in Backrooms, einem weiteren mit Spannung erwarteten Franchise

Der Erfolg des Films „Alien: Romulus“ öffnete dem jungen rumänischen Schauspieler die Türen Hollywoods. 2026 setzte Robert Bobroczkyi seine aufstrebende Karriere mit einer Rolle in „Backrooms“ fort, der mit Spannung erwarteten Verfilmung der Horrorfilmreihe, die ihren Ursprung in den sozialen Medien hatte. Bobroczkyi verkörpert eine furchterregende Kreatur und festigte damit seinen Ruf als Schauspieler, der sich auf verstörende, überlebensgroße Charaktere spezialisiert hat. In dieser Nische tritt er in die Fußstapfen großer Schauspieler wie des verstorbenen Neil Fingleton („Game of Thrones“, „X-Men“).

Ein Berufswechsel, der bei jüngeren Generationen Anklang findet.

Über seine individuellen Leistungen hinaus ist Robert Bobroczkyis Werdegang besonders für seine Generation von Bedeutung. In einer Zeit, in der viele junge Sportler ihre Karriere durch Verletzungen vorzeitig beenden müssen, zeigt sein Werdegang, dass es möglich ist, sich zurückzukämpfen und eine körperliche Besonderheit in eine berufliche Stärke zu verwandeln.

Neben seiner Schauspielkarriere studiert er auch Cybersicherheit an der Rochester Christian University und beweist damit seine Bereitschaft, sich nicht auf einen einzigen Weg festzulegen. Dieser vielseitige Ansatz zeugt von seiner Anpassungsfähigkeit.

Vom Basketballfeld auf die Kinoleinwand: Robert Bobroczkyi hat einen der unerwartetsten Karrierewechsel unserer Zeit vollzogen. Der ehemalige rumänische Basketballstar etablierte sich bereits in zwei Filmen als eine der Hauptfiguren des zeitgenössischen Horrorkinos. Dieser Werdegang beweist, dass das Ende einer Sportkarriere auch der Beginn eines neuen Abenteuers sein kann – manchmal weitaus überraschender, als man es sich hätte vorstellen können.