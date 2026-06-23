In einem Rüschentop wählt Katy Perry einen Retro-Look, der von ihren Anfängen inspiriert ist.

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Katy Perry hat sich auf der Bühne nie gescheut, Risiken einzugehen. Bei ihrem Auftritt beim O Son Do Camiño Festival in Spanien wählte sie einen farbenfrohen Retro-Look, der direkt von ihren Anfängen inspiriert war. Eine ihrem Stil treue Wahl, die ihre Fans begeisterte.

Ein korsettartiges, gerüschtes Oberteil

Für dieses Konzert trug Katy Perry ein Rüschentop mit raffiniertem Schnitt. Das Top, das von einem einzelnen Träger gehalten wurde, hatte eine korsettartige Struktur, die eine skulpturale Silhouette erzeugte, während zarte Rüschen den Ausschnitt weich umspielten. Ein auffälliges Kleidungsstück, das perfekt zum theatralischen Stil der Bühnenoutfits der Sängerin passte.

Ein Rock mit blauen Punkten und Herzen

Passend zu diesem Top wählte Katy Perry einen Minirock mit Polka-Dots und kleinen blauen Herzen. Ein verspieltes Muster, das den fröhlichen und unbeschwerten Gesamteindruck unterstrich. Polka-Dots feiern übrigens gerade ihr großes Comeback in der Sommermode. Der mehrlagige und detailreiche Rock rundete den Retro-Look perfekt ab.

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Eine Hommage an seine Anfänge

Diese Outfitwahl war kein Zufall. Auf Instagram verriet Katy Perry, dass sie an jedem Abend ihrer „OOO“-Tour Outfits tragen wird, die von ihren Anfängen inspiriert sind, insbesondere von ihrer „Warped Tour“ und der „Hello Katy Tour“. Damit zollt sie ihren Anfängen Ende der 2000er-Jahre Tribut, als sie mit ihrem farbenfrohen und unkonventionellen Stil bekannt wurde. Für ihre Fans ist es eine Gelegenheit, die lebendige Pop-Ästhetik wiederzuentdecken, die sie berühmt gemacht hat.

Eine Künstlerin, die ihrer Welt treu bleibt

Abgesehen von diesem Look bestätigt Katy Perry ihre Vorliebe für Theatralik. Seit ihren Welthits wie „Roar“ und „Teenage Dream“ hat sie Mode stets zu einem zentralen Element ihrer Auftritte gemacht und dabei eine Vielzahl gewagter Outfits und eindrucksvoller visueller Konzepte präsentiert. Diese Rückkehr zu ihren stilistischen Wurzeln passt daher zu einer Karriere, die von Kühnheit geprägt ist.

Mit diesem Rüschentop und dem gepunkteten Rock präsentiert sich Katy Perry in einem charmanten Retro-Look. Sie knüpft an ihre frühen Werke an und erinnert an ihre Wurzeln, ohne dabei ihren extravaganten Stil zu verleugnen. Ihre Fans, die ihre Verwandlungen stets mit Spannung erwarten, werden davon sicherlich begeistert sein.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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