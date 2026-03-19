„Ein unglaubliches Gesicht“: Mit 38 Jahren begeistert dieses britische Model das Internet.

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley begeistert das Internet mit minimalistischen Studiofotos, auf denen ihre natürliche Eleganz zur Geltung kommt.

Ein Studio-Porträt, dem „zeitlose Schönheit“ zugeschrieben wird

Rosie Huntington-Whiteley, ehemaliges Victoria's Secret Model und Stilikone, teilte kürzlich ein Schwarz-Weiß-Porträt auf Instagram. Darauf trägt sie einen übergroßen weißen Blazer mit Stehkragen, schwarze Skinny-Jeans und lange Ohrringe. Ihre intensiven Smokey Eyes, die glänzenden beigen Lippen und das glatte blonde Haar umrahmen ihr Gesicht. Das Foto vor weißem Hintergrund fängt ihre magnetische Ausstrahlung perfekt ein.

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Ihre Instagram-Follower sind sich einig in ihrem Lob: „Ein unglaubliches Gesicht!“ , „Absolute natürliche Eleganz!“ , „Du bist eine Göttin!“ Tausende Likes überschütten sie mit Lob für ihre Schönheit. Rosie, Model, Schauspielerin und Mutter zweier Kinder (Riser und Jack) mit dem britischen Schauspieler und Produzenten Jason Statham, verkörpert laut ihren Fans Charme und Anmut in Reinform und vereint Eleganz, Natürlichkeit und eine unwiderstehliche Ausstrahlung, die alle in ihren Bann zieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rosie Huntington-Whiteley bezaubert und beweist, dass Schönheit und Authentizität Hand in Hand gehen: keine übertriebenen Filter, sondern eine angeborene Eleganz, die das Internet in Aufruhr versetzt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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