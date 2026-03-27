In einem minimalistischen schwarzen Kleid erstrahlt diese Eiskunstläuferin auf dem roten Teppich.

Anaëlle G.
@alysaxliu / Instagram

Die amerikanische Eiskunstläuferin Alysa Liu untermauerte ihren Status als aufstrebende Stilikone mit ihrem minimalistischen schwarzen Kleid bei den iHeartRadio Music Awards 2026. Die Olympiasiegerin von 2026 zog mit ihrer modernen Interpretation des berühmten „Kleinen Schwarzen“ alle Blicke auf sich und bewies, dass Schlichtheit und Eleganz auf dem roten Teppich perfekt harmonieren können.

Eine zeitgenössische Interpretation eines Klassikers

Für diese Veranstaltung im Dolby Theatre in Los Angeles Mitte März 2026 wählte Alysa Liu ein figurbetontes schwarzes Kleid mit klarer Linienführung. Die Silhouette zeichnete sich durch einen Neckholder-Ausschnitt und ein strukturiertes Detail am Dekolleté aus, das diesem zeitlosen Kleidungsstück eine subtile grafische Note verlieh. Der leicht schräge, asymmetrische Rock setzte einen modernen Akzent.

Ein klarer, minimalistischer Look bis ins kleinste Detail.

Getreu dem minimalistischen Stil ihres Outfits wählte Alysa Liu dazu passende schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie. Ihr dezenter Schmuck und ihre Piercings unterstrichen die moderne Ausstrahlung. Auch ihr Make-up folgte diesem Stil: sanfte, subtile Smokey Eyes kombiniert mit Pfirsichtönen für Rouge und Lippen. Ihre charakteristische Frisur, die sich durch leichtes Volumen und natürliche Bewegung auszeichnet, verlieh dem Look eine elegante Note.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Celeb Style Talk (@celebstyletalk)

Eine bemerkenswerte Präsenz nach einem außergewöhnlichen Jahr

Seit ihrem Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien hat Alysa Liu zahlreiche Auftritte bei prestigeträchtigen Veranstaltungen absolviert. Insbesondere wurde sie auf Oscar-Partys gesichtet, was ihre wachsende Präsenz in der Mode- und Unterhaltungswelt unterstreicht. Ihr Stil hat die Aufmerksamkeit von Modeexperten auf sich gezogen, die sie als neue und inspirierende Persönlichkeit sehen, die sportliche Höchstleistungen und stilvollen Ausdruck nahtlos miteinander verbindet.

Mit ihrer Wahl eines minimalistischen schwarzen Kleides für die iHeartRadio Music Awards 2026 beweist Alysa Liu, dass zeitlose Klassiker modern interpretiert werden können. Ihr Auftritt unterstreicht ihren wachsenden Einfluss in der Modewelt, wo sie sich nach und nach ihren eigenen Stil erarbeitet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Am Strand sorgt dieses Model im "Baywatch"-Look für Furore.
Article suivant
Mit 40 Jahren ändert dieses Model ihre Frisur und löst damit Reaktionen aus.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 40 Jahren ändert dieses Model ihre Frisur und löst damit Reaktionen aus.

Das amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Autorin und Aktivistin Chrissy Teigen überraschte ihre Fans mit einer Haarveränderung. Bekannt...

Am Strand sorgt dieses Model im "Baywatch"-Look für Furore.

Das amerikanische Model und die Fernsehpersönlichkeit Brooks Nader teilte auf Instagram eine Reihe von Behind-the-Scenes-Fotos vom Set des...

Mit 50 Jahren modernisiert die Schauspielerin Ali Larter das Blumenkleid.

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Produzentin Ali Larter untermauert ihren Status als Stilikone mit einer modernen Interpretation des...

„Sie haben die gleichen Augen“: Khloé Kardashian teilt ein Foto ihrer Katze, und die Fans können es kaum glauben!

Beiträge von Prominenten in den sozialen Medien sorgen oft für großes Aufsehen, besonders wenn sie Einblicke in ihren...

„Du hättest meine Tochter sein können“: Diese Sängerin spricht offen über das Tabu der Fehlgeburt.

Die Diskussionen um natürliche Schwangerschaftsverluste (Fehlgeburten) sind nach wie vor weitgehend von Schweigen und Unsichtbarkeit geprägt. Mit einem...

„Ich wurde aufgefordert, abzunehmen“: Diese Schauspielerin enthüllt, was sie tun musste, um eine Kultrolle zu spielen

Die amerikanische Schauspielerin Pamela Roylance teilte kürzlich eine denkwürdige Erfahrung im Zusammenhang mit ihrem Vorsprechen für die Kultserie...