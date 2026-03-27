In einem minimalistischen schwarzen Kleid erstrahlt diese Eiskunstläuferin auf dem roten Teppich.

Die amerikanische Eiskunstläuferin Alysa Liu untermauerte ihren Status als aufstrebende Stilikone mit ihrem minimalistischen schwarzen Kleid bei den iHeartRadio Music Awards 2026. Die Olympiasiegerin von 2026 zog mit ihrer modernen Interpretation des berühmten „Kleinen Schwarzen“ alle Blicke auf sich und bewies, dass Schlichtheit und Eleganz auf dem roten Teppich perfekt harmonieren können.

Eine zeitgenössische Interpretation eines Klassikers

Für diese Veranstaltung im Dolby Theatre in Los Angeles Mitte März 2026 wählte Alysa Liu ein figurbetontes schwarzes Kleid mit klarer Linienführung. Die Silhouette zeichnete sich durch einen Neckholder-Ausschnitt und ein strukturiertes Detail am Dekolleté aus, das diesem zeitlosen Kleidungsstück eine subtile grafische Note verlieh. Der leicht schräge, asymmetrische Rock setzte einen modernen Akzent.

Ein klarer, minimalistischer Look bis ins kleinste Detail.

Getreu dem minimalistischen Stil ihres Outfits wählte Alysa Liu dazu passende schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie. Ihr dezenter Schmuck und ihre Piercings unterstrichen die moderne Ausstrahlung. Auch ihr Make-up folgte diesem Stil: sanfte, subtile Smokey Eyes kombiniert mit Pfirsichtönen für Rouge und Lippen. Ihre charakteristische Frisur, die sich durch leichtes Volumen und natürliche Bewegung auszeichnet, verlieh dem Look eine elegante Note.

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Eine bemerkenswerte Präsenz nach einem außergewöhnlichen Jahr

Seit ihrem Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien hat Alysa Liu zahlreiche Auftritte bei prestigeträchtigen Veranstaltungen absolviert. Insbesondere wurde sie auf Oscar-Partys gesichtet, was ihre wachsende Präsenz in der Mode- und Unterhaltungswelt unterstreicht. Ihr Stil hat die Aufmerksamkeit von Modeexperten auf sich gezogen, die sie als neue und inspirierende Persönlichkeit sehen, die sportliche Höchstleistungen und stilvollen Ausdruck nahtlos miteinander verbindet.

Mit ihrer Wahl eines minimalistischen schwarzen Kleides für die iHeartRadio Music Awards 2026 beweist Alysa Liu, dass zeitlose Klassiker modern interpretiert werden können. Ihr Auftritt unterstreicht ihren wachsenden Einfluss in der Modewelt, wo sie sich nach und nach ihren eigenen Stil erarbeitet.