"Wunderschön": Mit 68 Jahren präsentiert Andie MacDowell ihre neue Frisur ganz ungefiltert.

Ihre silbernen Locken sind zu einem der bekanntesten Schönheitsmerkmale Hollywoods geworden. Doch Andie MacDowell überraschte alle mit einer neuen Frisur – zwei geflochtenen Zöpfen – und die Erklärung für diese Wahl ist ebenso berührend wie amüsant.

Zwei Zöpfe, eine filmische Enthüllung

Am Set der Serie „The Way Home“ – deren vierte und letzte Staffel am 19. April 2026 ausgestrahlt wurde – entdeckte Andie MacDowell diese Frisur. Für ihre Rolle als Delilah „Del“ Landry, die Matriarchin der Familie Landry, trug sie eine Perücke. Um ihr eigenes Haar darunter zu verbergen, hatte ihr Friseur eine einfache Lösung gefunden: Er flocht es zu zwei kleinen Zöpfen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Andie MacDowell (@andiemacdowellfanclub)

„Ich fühlte mich wieder wie ein Kind.“

„In der dritten Staffel hat mir meine Friseurin die Haare geflochten, um sie unter meiner Perücke zu verstecken. Mit meinen zwei kleinen Zöpfen fühlte ich mich wieder wie ein Kind“, schrieb sie zu ihrem Selfie. Eine unerwartete Offenbarung für eine Schauspielerin, die jahrelang für ihre voluminösen, silbernen Locken bekannt war – und die offensichtlich etwas Schönes an dieser Frisur aus einer anderen Zeit gefunden hat.

Ein sensationelles, ungefiltertes Selfie

Auf dem Foto vom 10. Mai trägt Andie MacDowell ihr silbernes Haar zu zwei eng geflochtenen Zöpfen, die an beiden Seiten ihres Kopfes hängen und deren Spitzen etwas dunkler sind. Sie trägt eine klassische weiße Bluse, einen kräftigen burgunderroten Lippenstift und Smokey Eyes – ein Make-up, das einen Kontrast zur kindlichen Leichtigkeit ihrer Frisur bildet. Das Ergebnis: ein unerwartetes und authentisches Bild, das sofort eine Flut von begeisterten Kommentaren auslöste.

Was wäre, wenn sie das Flechten von Zöpfen zu einer täglichen Gewohnheit machen würde?

„Ich würde meine Haare ab und zu gerne mal lässig geflochten tragen… vielleicht beim Wandern oder am Strand“, fügte sie mit einem lächelnden Emoji hinzu. Diese Aussage fand sofort Anklang bei ihren Followern – viele lobten diesen unbeschwerten und freiheitsliebenden Stil, der in jedem Alter für neue Frisuren sorgt.

Eine Schauspielerin, die mit ihrem "Schönheitsimage" spielt

Dieses Selfie mit geflochtenen Zöpfen ist kein Einzelfall. In den letzten Wochen hat Andie MacDowell mit verschiedenen Variationen ihrer typischen Frisur experimentiert. Am 15. April wurde sie in der Today Show mit einem tiefen Pferdeschwanz fotografiert, der mit voluminösen Locken und einem glatten Oberkopf verziert war – eine weitere Möglichkeit, ihre Haare neu zu erfinden, ohne dabei ihren natürlichen Look zu verändern. Sie probiert Neues aus, lächelt – und postet alles ungefiltert.

Silbergrau als Manifest

Andie MacDowell begann 2020, ihr Haar natürlich zu tragen, und hat es nie bereut. Seitdem sind ihre silbernen Locken zu einem Symbol geworden – dem einer Frau, die sich dem Druck, „um jeden Preis jung auszusehen“, widersetzt. Dieser Post mit ihren Zöpfen widerspricht diesem Manifest nicht, sondern erweitert es: Indem sie sich erlaubt, kindlich, verspielt und unprätentiös zu sein, bestätigt sie, dass die Freiheit von Normen nicht bei der Haarfarbe aufhört.

Zwei Zöpfe, ein Selfie und Millionen von „Wunderschön“-Kommentaren – Andie MacDowell bewies, dass eine Frisur aus der Kindheit zu einem der befreiendsten Stil-Statements überhaupt werden kann. Und dass die besten Ideen manchmal am Filmset entstehen.