„Ich habe meinen Lebensstil geändert“: Die 60-jährige britische Prominente posiert stolz und spricht über die Wechseljahre.

Fabienne Ba.
@megmathewsofficial_ / Instagram

An ihrem Geburtstag erregte die britische Kolumnistin, Aktivistin und Geschäftsfrau Meg Mathews Aufsehen, indem sie ihre Gedanken zur Menopause teilte. Mit ihrem persönlichen Bericht beleuchtet sie ein Thema, das noch immer viel zu oft tabuisiert wird.

Ein symbolischer Meilenstein, der öffentlich gefeiert wurde

Anlässlich ihres 60. Geburtstags veranstaltete Meg Mathews eine Party im Londoner Langham Hotel, umgeben von engen Freunden und Familie, darunter ihre Tochter Anaïs Gallagher. Anaïs, bekannt durch ihre Rolle in der Britpop-Szene und als Ex-Frau des britischen Singer-Songwriters Noel Gallagher, erschien ebenfalls. Auch einige andere Prominente waren anwesend, darunter die britische Schauspielerin Sadie Frost und der britische Komiker sowie Fernseh- und Radiomoderator Alan Carr, was die Bedeutung dieses festlichen und symbolträchtigen Ereignisses unterstrich.

Eine offene Diskussion über die Wechseljahre

Neben diesem Erfolg hat sich Meg Mathews in den letzten Jahren durch ihre Offenheit im Umgang mit den Wechseljahren hervorgetan. In einem Interview erklärte sie, dass sie zunächst nicht verstand, was mit ihr geschah. Anfangs dachte sie, sie leide an einer anderen Erkrankung, bevor sie die Symptome dieser hormonellen Veränderung erkannte. Sie erwähnte insbesondere ein Gefühl der Isolation, das mit dem damaligen Informationsmangel zusammenhing – eine Erfahrung, die laut Gesundheitsexperten viele Frauen teilen.

Ein besseres Verständnis einer immer noch tabuisierten Phase

Angesichts dieser Herausforderungen erklärt Meg Mathews, dass sie ihren Lebensstil grundlegend verändert hat. Sie achtet nun auf eine Routine, die auf körperliches und seelisches Wohlbefinden ausgerichtet ist. Da sie in Cornwall lebt, bevorzugt sie zudem ein naturnahes Leben mit Aktivitäten im Freien wie Schwimmen im Meer. Diese Neuausrichtung ist Teil eines umfassenden Ansatzes, der darauf abzielt, die Auswirkungen der Wechseljahre besser zu bewältigen.

Die Wechseljahre sind trotz ihrer Auswirkungen auf das Leben vieler Frauen nach wie vor ein Thema, über das selten öffentlich gesprochen wird. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein: Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und körperliche Veränderungen. Indem Meg Mathews ihre Erfahrungen teilt, trägt sie dazu bei, diese Lebensphase sichtbarer zu machen und das Verständnis dafür zu verbessern. Ihre Geschichte unterstreicht zudem, wie wichtig Information und Unterstützung sind, die von Betroffenen oft als unzureichend empfunden werden.

Meg Mathews verkörpert somit einen starken Umgang mit dem Altern und den körperlichen Veränderungen. Indem sie ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren teilt, trägt sie dazu bei, die Wahrnehmung zu verändern und einen offeneren Dialog über Frauengesundheit zu fördern.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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