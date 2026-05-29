In einem hellblauen Kleid strahlt diese amerikanische Sängerin auf dem roten Teppich.

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Coco Jones strahlte auf dem roten Teppich bei der Eröffnung des American Black Film Festival 2026 im New World Center in Miami Beach. Die „ICU“-Interpretin war dort, um die Präsentation ihres Films „Strung“ zu unterstützen. Für diesen Anlass wählte sie ein hellblaues Kleid und dezente Accessoires, die einen romantischen Look kreierten.

Ein hellblaues Kleid

Coco Jones' Look basierte auf einem puderblauen Kleid mit figurbetonter, aber dennoch luftiger Silhouette, entworfen von Geyanna Youness. Das Kleid zeichnet sich durch horizontal geraffte Bänder und kleine Schleifen aus, die dem Design Rhythmus verleihen und in einem mittellangen Saum gipfeln. Eine weiche Silhouette, die perfekt zu Coco Jones' Stil passt.

Zarte silberne Sandalen

Als Schuhwerk wählte Coco Jones minimalistische silberne Sandaletten mit Absatz. Das Modell zeichnet sich durch einen schmalen Riemen über dem Vorderfuß, eine moderne, spitze Zehenpartie und einen Knöchelriemen mit silberner Schnalle aus. Die aus Metallic-Leder gefertigten Sandalen haben einen etwa zehn Zentimeter hohen Stilettoabsatz, der die Beine optisch verlängert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Posh Management LA (@posh_management_la)

Ein Stammgast auf dem roten Teppich

Coco Jones trägt besonders gern Riemchensandalen, wenn sie ausgeht. Kürzlich präsentierte sie ein braunes Paar aus Satin bei der Met Gala 2026 sowie ein pinkfarbenes Paar von Flor de Maria Elva bei den Billboard Women in Music Awards 2026. Diese Wahl bestätigt ihre Vorliebe für schlichtes und elegantes Schuhwerk.

„Strung“, im Mittelpunkt des Abends

Dieser Auftritt fiel mit dem Start von „Strung“ zusammen, einem Psychothriller von Malcolm D. Lee, produziert von Tyler Perry und Jason Blum. Der Film erzählt die Geschichte einer talentierten Violinistin, die als Musiklehrerin für die Tochter einer einflussreichen, aber geheimnisvollen Familie engagiert wird, bevor beunruhigende Geheimnisse ans Licht kommen. Coco Jones spielt die Hauptrolle neben der amerikanischen Sängerin Chloe Bailey und dem britischen Schauspieler Lucien Laviscount. Als Eröffnungsfilm des Festivals ist „Strung“ ab dem 26. Juni auf Peacock verfügbar.

Mit einem puderblauen Kleid und eleganten silbernen Sandalen schuf Coco Jones einen harmonischen Look, bei dem die sanften Farbtöne die dezenten Accessoires perfekt ergänzten. Ihrem Stil treu, bewies sie ihre Souveränität auf dem roten Teppich, während sie gleichzeitig ihre Musikkarriere und Filmprojekte unter einen Hut bringt.