In einem hellblauen Kleid strahlt diese amerikanische Sängerin auf dem roten Teppich.

Léa Michel
@cocojones / Instagram

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Coco Jones strahlte auf dem roten Teppich bei der Eröffnung des American Black Film Festival 2026 im New World Center in Miami Beach. Die „ICU“-Interpretin war dort, um die Präsentation ihres Films „Strung“ zu unterstützen. Für diesen Anlass wählte sie ein hellblaues Kleid und dezente Accessoires, die einen romantischen Look kreierten.

Ein hellblaues Kleid

Coco Jones' Look basierte auf einem puderblauen Kleid mit figurbetonter, aber dennoch luftiger Silhouette, entworfen von Geyanna Youness. Das Kleid zeichnet sich durch horizontal geraffte Bänder und kleine Schleifen aus, die dem Design Rhythmus verleihen und in einem mittellangen Saum gipfeln. Eine weiche Silhouette, die perfekt zu Coco Jones' Stil passt.

Zarte silberne Sandalen

Als Schuhwerk wählte Coco Jones minimalistische silberne Sandaletten mit Absatz. Das Modell zeichnet sich durch einen schmalen Riemen über dem Vorderfuß, eine moderne, spitze Zehenpartie und einen Knöchelriemen mit silberner Schnalle aus. Die aus Metallic-Leder gefertigten Sandalen haben einen etwa zehn Zentimeter hohen Stilettoabsatz, der die Beine optisch verlängert.

Ein Stammgast auf dem roten Teppich

Coco Jones trägt besonders gern Riemchensandalen, wenn sie ausgeht. Kürzlich präsentierte sie ein braunes Paar aus Satin bei der Met Gala 2026 sowie ein pinkfarbenes Paar von Flor de Maria Elva bei den Billboard Women in Music Awards 2026. Diese Wahl bestätigt ihre Vorliebe für schlichtes und elegantes Schuhwerk.

„Strung“, im Mittelpunkt des Abends

Dieser Auftritt fiel mit dem Start von „Strung“ zusammen, einem Psychothriller von Malcolm D. Lee, produziert von Tyler Perry und Jason Blum. Der Film erzählt die Geschichte einer talentierten Violinistin, die als Musiklehrerin für die Tochter einer einflussreichen, aber geheimnisvollen Familie engagiert wird, bevor beunruhigende Geheimnisse ans Licht kommen. Coco Jones spielt die Hauptrolle neben der amerikanischen Sängerin Chloe Bailey und dem britischen Schauspieler Lucien Laviscount. Als Eröffnungsfilm des Festivals ist „Strung“ ab dem 26. Juni auf Peacock verfügbar.

Mit einem puderblauen Kleid und eleganten silbernen Sandalen schuf Coco Jones einen harmonischen Look, bei dem die sanften Farbtöne die dezenten Accessoires perfekt ergänzten. Ihrem Stil treu, bewies sie ihre Souveränität auf dem roten Teppich, während sie gleichzeitig ihre Musikkarriere und Filmprojekte unter einen Hut bringt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Hailey Bieber wählt für den Sommer eine stylische und bequeme Absatzhöhe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber wählt für den Sommer eine stylische und bequeme Absatzhöhe.

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber setzt vermutlich auf eine minimale Absatzhöhe, die sich als Trend...

„Zu dünn zu sein ist ungesund“: Sharon Stone liefert eine zum Nachdenken anregende Botschaft

Die amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Sharon Stone lehnt die Vorgaben von Schlankheit und „ewiger Jugend“ ab. In einem...

Dieses von Jennifer Lopez getragene „Illusionskleid“ sorgt für Furore.

Zur Premiere der amerikanischen romantischen Komödie „Office Romance“ entschied sich Jennifer Lopez für ein Kleid mit Illusionseffekt, das...

„Mein Körper gehört mir“: Dieses Model reflektiert über ihr Verhältnis zur Schönheitschirurgie.

Mit einer Operation zur „Verkleinerung eines Teils ihrer Figur“ will die amerikanische Prominente Courtney Stodden nach eigenen Angaben...

Auf dem roten Teppich strahlt Camila Mendes in einem fließenden Kleid.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Camila Mendes sorgte bei der Londoner Premiere des Films „Masters of the Universe“...

Das Outfit der Schauspielerin Megan Stalter spaltet die Internetnutzer.

Bei den American Music Awards (AMAs 2026) brach die amerikanische Komikerin, Schauspielerin und Sängerin Megan Stalter mit ihrem...