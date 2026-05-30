Sängerin Madison Beer sorgt in einem grünen Vintage-Samtkorsett für Furore.

Die amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin Madison Beer sorgt auf ihrer Tournee weiterhin für Furore. In Barcelona begeisterte sie das Publikum mit einem atemberaubenden grünen Korsett, das in den sozialen Medien für Begeisterung bei ihren Fans sorgte.

Madison Beer bringt die Bühne in Barcelona zum Beben

Während ihres Konzerts in Barcelona im Rahmen ihrer „Locket Tour“ lieferte Madison Beer eine vielbeachtete Performance ab. Auf Instagram teilte sie eine Bildergalerie mit dem Titel „Eine Woche der Locket Tour“, die ihre Outfits, Fanreaktionen und die Atmosphäre ihrer Konzerte zeigte. Obwohl jeder ihrer Looks Eindruck hinterließ, war es vor allem ein grünes Kleid, das sie beim Konzertfinale trug, das die Blicke auf sich zog.

Ein beliebtes grünes Fransenkorsett

Für ihr großes Finale wählte Madison Beer einen trägerlosen, grünen Korsett-Body mit Fransen. Die Farbe wirkte gleichermaßen lebendig und elegant und begeisterte ihre Fans. Sie trug ihr langes Haar offen und entschied sich für ein dezentes, natürliches Make-up. Eine gelungene Balance zwischen Eleganz und Rock-Energie – ganz ihrem Hang zum Dramatischen entsprechend.

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Eine Vintage-Ästhetik, die Madison Beer sehr am Herzen liegt

Diese Wahl fügt sich perfekt in die unverkennbare Welt ihrer „Locket“-Ära ein, die von einer Vintage-Ästhetik, fast viktorianisch, geprägt ist, in der Medaillons symbolische Bedeutung haben. Madison Beer, die gerne romantische Stücke, Korsetts und Retro-Elemente kombiniert, hat oft ihre Vorliebe für Kleidung zum Ausdruck gebracht, „die schon einmal getragen wurde“. Dieses modische Gespür zeigt sich in jedem ihrer Bühnenoutfits, von Spitze und Schleifen bis hin zu korsettierten Silhouetten.

Die Fans waren begeistert.

Die Veröffentlichung ihres Outfits löste eine Flut bewundernder Reaktionen aus. Unter ihren Fotos überschlugen sich die Komplimente: Viele Internetnutzer bezeichneten sie als „wunderbar“, andere sahen in ihr einen „Engel“. Dies bestätigt nur ihren Status als Modeikone, deren Auftritte stets ein echtes Stil-Statement setzen.

Mit diesem grünen Korsett, das sie zum Abschluss ihres Konzerts in Barcelona trug, schuf Madison Beer einen der herausragendsten Looks ihrer „Locket Tour“. Durch die Kombination von kräftigen Farben mit Vintage-Eleganz bewies sie einmal mehr, dass sie die Kunst beherrscht, die Bühne in einen regelrechten Laufsteg zu verwandeln.