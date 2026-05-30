In einem historischen Moment in Hollywood sorgte Miley Cyrus in einem skulpturalen Kleid für Furore.

Es ist ein Moment, der in die Geschichte Hollywoods eingegangen ist. Die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Musikerin, Produzentin und Schauspielerin Miley Cyrus, die mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame geehrt wurde, hinterließ in einem skulpturalen Kleid einen bleibenden Eindruck.

Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Am 22. Mai 2026 wurde Miley Cyrus eine bedeutende Ehre zuteil: Sie erhielt den 2845. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in der Kategorie Musik. Sie genoss diesen symbolträchtigen Moment, der ihre fast zwei Jahrzehnte umspannende Karriere und ihren nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur würdigt.

Ein Archivkleid mit skulpturaler Wirkung

Für diesen Anlass traf Miley Cyrus eine gewagte Modeentscheidung: ein schwarzes Atelier Versace-Kleid aus den Archiven des Modehauses, ein Modell aus der Herbstkollektion 2015, das bereits vor mehr als zehn Jahren von dem deutsch-amerikanischen Model, der Moderatorin und Schauspielerin Heidi Klum bei der amfAR-Gala getragen wurde.

Das figurbetonte Kleid spielte mit Transparenz und bestach durch einen Neckholder-Ausschnitt, durchbrochene Einsätze und spinnennetzartige Spitzenapplikationen, die kunstvoll an strategischen Stellen platziert waren. Ein skulpturaler Effekt, ganz im Sinne von Miley Cyrus' rockig-schicker Ästhetik.

Minimalistische Schönheit und bewegende Rede

Um ihrem Kleid die volle Aufmerksamkeit zu schenken, wählte Miley Cyrus einen minimalistischen Beauty-Look: glattes blondes Haar, Smokey Eyes, nudefarbener Lippenstift und dezenter Schmuck. Neben ihrem Stil berührte vor allem ihre Rede das Publikum. „Was diesen Stern so besonders macht, ist, dass er die Summe all ihrer Hingabe verkörpert“, verriet sie und beschrieb den Moment als „mitreißend, fröhlich und fabelhaft“. Sie war umgeben von ihrem Verlobten Maxx Morando, ihrer Mutter Tish und ihrer Schwester Brandi.

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Von Hannah Montana zur Pop-Ikone

Diese Auszeichnung krönt wahrlich eine außergewöhnliche Karriere. Miley Cyrus, die mit 13 Jahren in der Disney-Serie „Hannah Montana“ entdeckt wurde, startete nach dem Ende der Serie im Jahr 2011 eine Solokarriere. Seitdem hat sie neun Studioalben veröffentlicht und drei Grammy Awards gewonnen.

Mit dem Erhalt ihres Sterns machte Miley Cyrus aus einem Meilenstein ihrer Karriere ein echtes Stil-Statement und bestätigte damit, dass sie zu den „gewagtesten“ Künstlerinnen ihrer Generation gehört.