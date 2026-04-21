Mitten in einer Safari gönnt sich Dua Lipa ein Workout, das nicht unbemerkt bleibt.

Selbst mitten in ihrem Safari-Abenteuer hat die Sängerin und Songwriterin Dua Lipa offenbar ihr Fitnessprogramm nicht vernachlässigt. Sie teilte eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sofort die Aufmerksamkeit ihrer Millionen Follower auf sich zogen.

Eine Safari in Südafrika mit ihrem Verlobten

Die von Dua Lipa auf Instagram veröffentlichte Bilderserie zeigt ihre Safari-Reise nach Südafrika, die sie mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Callum Turner, unternahm. Die Aufnahmen verbinden wilde Landschaften mit intimen Momenten der Reise und bieten so einen seltenen Einblick in ihren Alltag abseits von Bühnen und Studios.

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Ein Sportler-Selfie, das es in den Feed schafft.

Mitten im Karussell prangt ein Spiegel-Selfie der Sängerin in einem komplett schwarzen Sportoutfit: ein kurzes, ärmelloses Top und dazu passende Stretchhose. Das Foto löste bei ihren Fans schnell eine Welle positiver Reaktionen aus, die darin ihr konsequentes Engagement für Fitness sahen, selbst auf Reisen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin Einblicke in ihr Training in den sozialen Medien gewährt: Bereits im März 2026 postete sie ein Selfie aus einem Fitnessstudio anlässlich des Erreichens von einer Milliarde Streams ihres Songs „Houdini“ auf Spotify.

Dua Lipa begeistert mit neuem Selfie. pic.twitter.com/XwFk7Wu8GI — Pop Crave (@PopCrave) 20. April 2026

Mit der gelungenen Kombination aus spektakulären Landschaften, persönlichen Momenten und einer Hommage an ihren Sport beweist Dua Lipa, dass sie ihrem Lebensstil treu bleibt, selbst am anderen Ende der Welt. Dieser Safari-Urlaub zeigt eine ausgeglichene Seite von Dua Lipa, die es versteht, Entspannung, Liebe und Wohlbefinden unter den wachsamen – und stets begeisterten – Augen ihrer Fans zu vereinen.