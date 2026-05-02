Olivia Rodrigo greift dieses "verspielte" Motiv in einem weißen Spitzenkleid wieder auf.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Olivia Rodrigo hatte am 28. April 2026 einen wichtigen Termin: ein Abendessen mit den Darstellern der US-Show „Saturday Night Live“ in Manhattan. Zu diesem Anlass wählte sie ein weißes, gepunktetes Spitzenkleid, das den verspielten Charme eines klassischen Musters mit der Präzision eines perfekt abgestimmten Looks verband.

Ein gepunktetes Kleid, neu interpretiert mit Spitze

Olivia Rodrigo wurde in diesem Outfit bei einem Abendessen der „Saturday Night Live“-Besetzung im italienischen Restaurant Lattanzi in Manhattan gesichtet. Am Samstag, dem 2. Mai 2026, wird die Sängerin in der Show sowohl als Moderatorin als auch als musikalischer Gast auftreten – eine Doppelrolle, die sie am 8. April auf Instagram mit den Worten „Ein großer Traum wird wahr. Wir sehen uns in NYC 🗽🩷💋“ ankündigte.

Olivia Rodrigo trug ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten, das an Kragen und Ärmeln mit weißer Spitze verziert war. Das Punktmuster, das üblicherweise mit Retro-Ästhetik assoziiert wird, erhielt hier durch die Spitzenverarbeitung eine raffiniertere Dimension – ein Mittel, um einen Dialog zwischen der verspielten Seite des Musters und einer zarteren Ausführung zu schaffen.

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Mit Präzision ausgewähltes Zubehör

Olivia Rodrigo rundete ihren Look mit einer bordeauxroten Tasche von Alaïa Le Teckel und einer langen Statement-Kette ab. Der Kontrast zwischen dem Bordeauxrot des Accessoires und dem Schwarz-Weiß des Kleides verlieh dem Outfit eine angenehme Farbtiefe. Dieser Look fügt sich perfekt in die klar definierte visuelle Richtung für 2026 ein.

Das Cover ihres kommenden Albums „you seem pretty sad for a girl so in love“, das am 12. Juni erscheint, zeigt sie in einem puderrosa Minikleid mit weißem Kragen, dazu schwarze Plateau-Heels und lange weiße Socken. Auf dem Werbefoto für ihre „The Unraveled Tour“, die am 30. April angekündigt wurde, setzt sie dieses Thema mit einem hellrosa Kleid aus leichtem Stoff mit Spitzendetails fort. Weiß, Spitze und Rosa bilden nun ein stimmiges visuelles Triptychon, das diese „neue Ära“ umgibt.

"Saturday Night Live", ein Meilenstein seiner Karriere

Olivia Rodrigo moderiert und tritt am selben Abend bei „Saturday Night Live“ als musikalischer Gast auf und steht damit vor einem der wichtigsten Momente ihrer Fernsehkarriere. Die Show gilt als Meilenstein für amerikanische Künstler – und die Tatsache, dass sie beide Rollen gleichzeitig übernimmt, spricht Bände über das große Vertrauen, das die Branche in die erst 23-Jährige setzt. Das Outfit für das gemeinsame Abendessen, das am Vorabend ihres Auftritts ausgewählt wurde, erlangte daher eine besondere Bedeutung: Es diente dazu, wenige Tage vor dem großen Auftritt eine einheitliche visuelle Identität zu präsentieren.

Weiße Punkte, Spitze, eine bordeauxrote Tasche: Olivia Rodrigo brauchte nicht mehr, um den Beginn einer neuen Ära anzukündigen. Sie wird 2026 mit einem visuellen Universum, das ebenso sorgfältig gestaltet ist wie ihr musikalisches, ihre Spuren hinterlassen.