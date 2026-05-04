Die 68-jährige Schauspielerin Sharon Stone posiert ungeschminkt am Pool.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Sharon Stone wollte damit nicht unbedingt eine Botschaft vermitteln. Sie teilte einfach ein Foto von sich selbst an ihrem Pool, ungeschminkt und im Sonnenlicht – doch ihre 4,3 Millionen Follower reagierten prompt.

Keine Filter, keine Retusche

Am 1. Mai 2026 postete Sharon Stone ein natürliches Foto auf Instagram, das sie im Sonnenschein an ihrem Pool aufgenommen hatte. Die Bildunterschrift war so schlicht wie der Look selbst: „Der Sommer ist fast da! Schönen Freitag, ihr Lieben.“ Sie trug einen zweiteiligen Badeanzug mit abstrakten geometrischen Mustern in Grün-, Lila-, Schwarz- und Burgundertönen, ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ihre Augen teilweise von kleinen Blättern verdeckt, die sie in ihrer rechten Hand hielt.

Dieses unbearbeitete Foto zeigt die Schauspielerin ganz natürlich, sonnenbeschienen an ihrem Pool – vermutlich eine bewusste Entscheidung in einer digitalen Welt, in der Filter und Retusche zum Standard gehören. Eine rote Quastenkette rundete den Look ab, weitere Accessoires trug sie nicht.

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Einhelliges Lob von den Fans

Die Kommentare der Fans strömten herein und waren voller Lob: „Du bist der Beste“, „Unglaublich“, „Danke, dass du dich so zeigst.“ Eine Reaktion, die Bände über die Wirkung spricht, die ein authentisches Bild in einer Zeit haben kann, in der „digitale Perfektion“ zum Standard geworden ist – und in der es fast schon ein „radikaler“ Akt ist, diesen zu umgehen.

Eine über Jahre gewachsene Beziehung zum Körper.

Im Februar 2026 hatte Sharon Stone bereits öffentlich über ihr Verhältnis zum Altern gesprochen: „Warum haben wir im Jahr 2026 immer noch Angst davor, alt zu werden und unsere Identität voll und ganz anzunehmen? Wir sind so viel mehr als unser Aussehen… wir sind Künstlerinnen, Mütter, Schwestern, Ehefrauen, Krankenschwestern, Lehrerinnen… und die Liste ließe sich noch fortsetzen.“

In einem Interview mit der Times im März 2025 sprach sie humorvoll und liebevoll über die Veränderung ihres Körpers: „Ich scherze immer, dass meine Arme jetzt Falten haben. Aber ich denke: ‚Meine Arme waren schon immer schön, und jetzt sind sie stark und wie Engelsflügel. Was macht es schon, wenn sie Falten haben? Vielleicht sind es gerade die Falten, die sie jetzt so wundervoll machen.‘“ Diese Philosophie schimmert in jedem ihrer Posts durch – und erklärt, warum ihre Fotos so viel Gesprächsstoff und Inspiration zugleich bieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sharon Stone immer wieder beweist, dass die Freiheit von äußerer Kontrolle vielleicht der seltenste Luxus überhaupt ist.