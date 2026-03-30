Angelina Jolie sorgte in einem Wickelkleid für einen umwerfenden Auftritt.

Angelina Jolie sorgte kürzlich bei einer Veranstaltung von Tom Ford in Shanghai für Aufsehen. Ganz ihrem eleganten Stil entsprechend erschien die kambodschanisch-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin, Schriftstellerin und Goodwill-Botschafterin in einem weißen Wickelkleid aus Satin, das eine schlanke und elegante Silhouette zauberte.

Eine elegante Silhouette bei einer Tom-Ford-Veranstaltung in Shanghai

Das Outfit zeichnete sich durch seinen fließenden Schnitt und den tiefen V-Ausschnitt aus, charakteristisch für Wickelkleider – ein Kleidungsstück, das für seine figurschmeichelnde Wirkung und zeitlose Eleganz bekannt ist. Das Ensemble verkörperte eine minimalistische Ästhetik, ein Stilmerkmal, das häufig mit Angelina Jolie bei ihren öffentlichen Auftritten in Verbindung gebracht wird.

Ein auffälliger Kontrast, der durch einen intensiven roten Lippenstift erzeugt wird

Während das weiße Kleid natürlich alle Blicke auf sich zog, trug auch die Wahl des Make-ups maßgeblich zu diesem bemerkenswerten Auftritt bei. Angelina Jolie entschied sich für einen leuchtend roten Lippenstift, der einen starken Kontrast zur Schlichtheit ihres Outfits bildete. Ihr übriges Make-up war bewusst dezent gehalten: ein leicht konturierter Teint, neutrale Lidschatten und ein Hauch schwarzer Eyeliner.

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Eine fortlaufende Zusammenarbeit

Angelina Jolie pflegt seit 2024, dem Jahr, in dem sie zur ersten Beauty-Botschafterin von Tom Ford ernannt wurde, eine professionelle Beziehung zu dem Unternehmen. Ihre Teilnahme an der Veranstaltung in Shanghai ist eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit, die ein auf Eleganz und Modernität ausgerichtetes Schönheitsideal propagiert. Ihr Auftritt fällt zudem mit der Shanghai Fashion Week zusammen, einem bedeutenden Event der Modebranche, das Designer, Prominente und Branchenexperten zusammenbringt.

Mit diesem weißen Wickelkleid und dem minimalistischen Make-up beweist Angelina Jolie einmal mehr ihren Sinn für Eleganz. Durch die Kombination von klaren Linien mit ausdrucksstarken ästhetischen Akzenten interpretiert die Schauspielerin den Stil zeitgemäß und verdeutlicht so die ständige Weiterentwicklung der Mode auf dem roten Teppich.