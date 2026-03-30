Mit 47 Jahren wagt Nicole Scherzinger es, auf dem roten Teppich schwarzes Leder zu tragen.

Die amerikanische Sängerin hawaiianischer Abstammung, Nicole Scherzinger, sorgte bei den iHeartRadio Music Awards 2026 mit einem atemberaubenden Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen. Als Moderatorin der Veranstaltung begeisterte sie mit einem Outfit, das in den sozialen Medien und der Musikpresse schnell zahlreiche Reaktionen auslöste.

Ein beeindruckender Blick auf die iHeartRadio Music Awards 2026

Für den Anlass wählte Nicole Scherzinger ein trägerloses schwarzes Lederkleid mit einem strukturierten Schnitt, der ihre schlanke Silhouette betonte. Dazu trug sie passende lange Lederhandschuhe, die bis über die Ellbogen reichten. Das Ensemble wirkte modern und zugleich selbstbewusst und demonstrierte einen mutigen Umgang mit formeller Kleidung.

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Eine minimalistische und kontrollierte Silhouette

Um das Kleid perfekt in Szene zu setzen, wählte Nicole Scherzinger einen eher minimalistischen Stil. Ihr Haar trug sie offen mit Mittelscheitel, was einen schönen Kontrast zum strukturierten Look des Outfits bildete. Ihr Make-up war in natürlichen Tönen gehalten, ergänzt durch glänzende Lippen und dezent betonte Augen.

Um den Look abzurunden, trug Nicole Scherzinger große silberne Ohrringe, die einen Hauch von Licht in den Look brachten und einen schönen Kontrast zum tiefen Schwarz bildeten. Diese Accessoires sorgten für visuelle Harmonie, ohne vom Hauptstück abzulenken.

Eine bemerkenswerte Präsenz in den sozialen Medien

Bilder und Videos von Nicole Scherzingers Auftritt kursierten schnell im Internet und lösten zahlreiche Kommentare aus. Viele lobten die Eleganz der Sängerin und die Stimmigkeit ihres Stils. Einige hoben die Modernität ihres Looks hervor, andere bemerkten eine raffinierte Silhouette, die perfekt zum Anlass passte.

Leder ist auf dem roten Teppich nach wie vor ein eher seltenes Material und wird oft mit traditionelleren Stoffen wie Seide oder Satin kombiniert. Diese Kleiderwahl trägt somit zur Originalität von Nicole Scherzingers Auftritt bei und demonstriert gleichzeitig die Vielfalt der Stile, die bei formellen Anlässen möglich sind.

Mit diesem schwarzen Lederoutfit beweist Nicole Scherzinger einmal mehr ihr Gespür für ausdrucksstarke Stilentscheidungen und eine raffinierte Eleganz. Durch die Wahl einer strukturierten und modernen Silhouette unterstreicht sie einmal mehr ihren ausgeprägten Sinn für Stil.