Kim Kardashian lässt einen Kate-Moss-Look wieder aufleben und sorgt damit für Furore.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian bleibt eine feste Größe in der Modewelt. Die amerikanische Medienpersönlichkeit und Geschäftsfrau besuchte den Großen Preis von Monaco 2026, um Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton zu unterstützen. Ihr Outfit – ein Gucci-Kleid mit Kristalllogo – sorgte umgehend für zahlreiche Kommentare, insbesondere da es bis dahin nur von einer anderen Frau getragen worden war.

Ein Gucci-Kleid mit Kristalllogo

Für ihren Auftritt in Monaco wählte Kim Kardashian ein langes schwarzes Kleid von Gucci. Das langärmelige, hochgeschlossene Kleid besticht durch einen markanten Kontrast zwischen der bedeckten Vorderseite und dem tiefen Rückenausschnitt, der bis zum Saum reicht. Diese Asymmetrie macht die Silhouette zu einem wahren Couture-Statement.

Das Detail, das dieses Kleidungsstück besonders auffällig macht: ein Kreis, bestickt mit dem berühmten „G“-Logo des italienischen Modehauses und vollständig mit Kristallen besetzt. Dank des extrem tiefen Rückenausschnitts ist dieses Markenzeichen sichtbar. Kim Kardashian entschied sich für einen voluminösen, lockeren Dutt, der ihren Hals freilegt und die Couture-Qualität des Kleides unterstreicht. Sie wählte dezenten Schmuck für Ohren und Dekolleté – keine auffälligen Stücke –, um dem Kleid selbst die volle Aufmerksamkeit zu überlassen.

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Kate Moss war die erste, die dieses Kleidungsstück auf dem Laufsteg trug.

Besonders interessant an diesem Auftritt ist die Geschichte des Kleides. Kim Kardashian ist nicht die Erste, die es trägt: Kate Moss präsentierte es bereits am 27. Februar bei der Gucci Herbst/Winter 2026 Show im Palazzo Delle Scintille in Mailand. Auf dem Laufsteg lieferte das britische Supermodel einen ihrer atemberaubendsten Auftritte der letzten Jahre ab.

Kim Kardashians Neuinterpretation dieses Looks erhält eine völlig neue Dimension. Sie ist eine subtile Hommage an eine der ikonischsten Silhouetten der letzten dreißig Jahre – ein Schritt, der sich in einen breiteren Trend einfügt, bei dem Prominente Laufstegstücke legendärer Supermodels neu interpretieren.

Anwesend, um Lewis Hamilton in Monaco zu unterstützen

Neben ihrer Kleiderwahl zog vor allem der Kontext die Aufmerksamkeit auf sich. Kim Kardashian war in Monaco, um Lewis Hamilton, den britischen Ferrari-Fahrer, zu unterstützen, der beim Grand Prix hinter Kimi Antonelli (Mercedes) den zweiten Platz belegte. In der Pressekonferenz nach dem Rennen sprach Hamilton erstmals öffentlich über ihre Beziehung zu ihr. „Es ist unglaublich, sie diese Woche bei mir zu haben und ihre Unterstützung zu spüren. Es ist wunderbar, so liebe Menschen um sich zu haben, die einem Mut machen. Sie tut das jeden Tag für mich“, sagte er.

Mit diesem Gucci-Kleid, das zuvor schon Kate Moss trug, gelingt Kim Kardashian ein Auftritt, der die jüngere Modegeschichte mit einer persönlichen Note verbindet. Diese Präsentation beweist, dass sie zu den strategisch versiertesten Persönlichkeiten auf dem internationalen roten Teppich zählt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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