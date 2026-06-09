Die 50-jährige Schauspielerin Ali Larter zieht in einem smaragdgrünen Kleid alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Produzentin Ali Larter legte einen ihrer atemberaubendsten Auftritte auf dem roten Teppich hin. Beim Newport Beach TV Festival 2026 erschien sie in einem langen smaragdgrünen Kleid, dessen asymmetrischer Schnitt sofort alle Blicke auf sich zog.

Ein smaragdgrünes Kleid

Auf dem roten Teppich in Kalifornien trug Ali Larter ein Kleid aus Victoria Beckhams Herbst/Winter-Kollektion 2026, die wenige Wochen zuvor auf der Pariser Fashion Week präsentiert worden war. Das smaragdgrüne Chiffon-Abendkleid, dessen Farbtiefe die der Augen der Schauspielerin widerspiegelte, wirkte im Blitzlichtgewitter besonders eindrucksvoll.

Das Kleidungsstück besticht durch seine akribische Couture-Handwerkskunst: ein feiner Schleier, kunstvoll drapierte Details an der Vorderseite, die an einen antiken griechischen Chiton erinnern, und zwei strategisch platzierte Gruppen erhabener Blüten – eine auf Brusthöhe, die andere knapp unterhalb der Hüfte. Diese Inszenierung verwandelt das Kleidungsstück in eine wahre Textilskulptur.

Asymmetrischer Schnitt und griechisch inspirierte Drapierung

Das Detail, das dieses Kleid besonders schick macht, ist der lange, tiefe Seitenschlitz. Er verläuft von der Brust bis zur Hüfte, unterbricht die Silhouette und verleiht dem Kleid Dynamik. Ein perfekt ausgeführter Ausschnitt. Der asymmetrische Saum setzt Ali Larters Beine dezent in Szene und strukturiert die Silhouette von unten nach oben. Das Ergebnis ist ein Kleid, das die Figur betont und gleichzeitig die fließende Eleganz des smaragdgrünen Stoffes bewahrt.

High Heels mit optischem Täuschungseffekt und Goldschmuck

Ali Larter trug an den Füßen Riemchenpumps mit filigranen Details. Auf dem roten Teppich wirkten die Schuhe fast unsichtbar und verliehen der Schauspielerin den Anschein, als würde sie über dem Boden schweben. Ein technisches Detail, das in den sozialen Medien sofort für Gesprächsstoff sorgte.

Für den Schmuck wählten ihre Stylisten Stücke amerikanischer Marken: goldene Creolen und mehrere Ringe aus Gold und Silber. Ihre Frisur, ein lockerer, tiefsitzender Dutt im Undone-Look, stammt von Owen Gould. Beim Make-up entschied sich Georgie Eisdell für einen kräftigen Korallenlippenstift und einen dazu passenden Lidschatten.

Ali Larter nimmt am „Landman“-Ensemble-Panel während des Newport Beach TV FEST im Lido Theater in Newport Beach teil . pic.twitter.com/AoAr5k7taO — Mehr Kultur, weniger Pop (@culturelesspop) 7. Juni 2026

Gesamtsieg für die "Landman"-Serie

Ali Larters Auftritt fand in einem besonderen Kontext statt. Während der Zeremonie gesellte sich die Schauspielerin zu ihren „Landman“-Kollegen – Billy Bob Thornton, Andy García und Michelle Randolph – auf die Bühne, um den Preis für das beste Ensemble in einer Dramaserie entgegenzunehmen. Diese bedeutende Anerkennung für die Produktion bestätigte den großen Erfolg der Serie bei den Kritikern.

In diesem smaragdgrünen Kleid legte Ali Larter einen bemerkenswert stilvollen Auftritt hin. Sie bewies, dass Alter auf dem roten Teppich keine Rolle spielt. Ein Auftritt, der ihr mühelos einen Platz unter ihren persönlichen Bestleistungen sichert.

