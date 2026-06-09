Nicole Kidman überrascht Fans mit natürlichen Locken

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Sängerin und Regisseurin Nicole Kidman scheint mit Bedacht, aber entschlossen, eine große Haarveränderung in Angriff genommen zu haben. Sie teilte ein neues Instagram-Foto, auf dem sie ihre Haare in ihrem natürlichen Zustand – also lockig – präsentiert. Ein einfacher Schnappschuss, der sich unter ihren Followern bereits rasant verbreitet hat.

Ein ländlicher Anblick, mit freundlicher Genehmigung von „Weekend Vibes“.

Auf dem besagten Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, posiert Nicole Kidman gelassen an einem Holzzaun einer grasenden Pferdekoppel. Die Szenerie ist ländlich, idyllisch und perfekt sommerlich. Ihr Outfit harmoniert perfekt mit der Landschaft: eine dunkelblaue Jeans mit geradem Bein, ein hellblaues, leichtes Baumwollhemd über einem schlichten weißen T-Shirt und weiße Sneaker.

Es waren vor allem ihre Haare, die die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich zogen. Mit geschlossenen Augen und leicht nach oben geneigtem Kopf präsentierte Nicole Kidman stolz ihre lockige, blonde Mähne. „Wochenend-Vibes 💛“, schrieb sie schlicht zu dem Foto. Eine wahre Liebeserklärung an ihre Haare, sozusagen.

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Natürliche Locken, die in den letzten Monaten wiederentdeckt wurden

Dieser Auftritt ist tatsächlich keine Ausnahme. Seit Jahresbeginn hat Nicole Kidman zahlreiche Auftritte in ihrer Freizeit mit natürlich fallendem Haar absolviert. Im Januar feierte sie Silvester mit offenen Locken. Dann posierte sie in einem grünen Spitzenkleid mit ihrer Schwester auf einer Veranda. Und wieder am Flughafen, während einer Reise nach Chile, in Sydney und sogar kürzlich an einem Strandtag in Südfrankreich, wo sie ihre Locken zu einem hohen Dutt frisiert hatte. Diese Konstanz, Monat für Monat, zeugt von einer wahren Haarverwandlung.

In ihren Anfängen war Nicole Kidman vor allem für ihre lockigen roten Haare bekannt – dieselben Haare, die sie auch in ihren ersten Hollywood-Rollen trug. Bevor die Trends auf dem roten Teppich der 1990er und 2000er Jahre sie dazu brachten, ihre Haare systematisch zu glätten, wurden diese Locken zu einem der markantesten visuellen Markenzeichen der Branche. Mehr als nur eine Frisur: Sie wurden schließlich zum Markenzeichen einer Schauspielerin, die ihre Fünfziger immer mehr auf ihre eigene Art und Weise angehen möchte – ohne jegliche Verstellung und ohne stilistische Übertreibung.

Nicole Kidman posiert nicht einfach nur für einen Wochenendausflug aufs Land. Bild für Bild sendet sie eine tiefgründige Botschaft: die einer Frau, die ihre Frisur genauso wählt wie ihre Rollen – authentisch und ganz sie selbst. Und vielleicht ist genau darin letztendlich der wahre Triumph einer lange vernachlässigten Locke.