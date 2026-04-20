Schauspielerin Anya Taylor-Joy bezaubert in einem Geburtstagskleid, das einer Fantasiewelt würdig ist.

Zu ihrem 30. Geburtstag teilte die britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy auf Instagram Partyfotos, die sowohl durch ihre Atmosphäre als auch durch das absolut bezaubernde Kleid, das sie trug, beeindruckten.

Ein Rodarte-Kleid zwischen Spitze und Stickerei

Anya Taylor-Joy feierte ihren 30. Geburtstag in einer wahrhaft magischen und zugleich düsteren Atmosphäre, ganz im Sinne des Widder-Zeitalters. Sie blies die Kerzen auf einer Torte in Form eines Widderkopfes aus, die sie mit einem glänzenden silbernen Dolch anschnitt. Ihre Gäste trugen fließende Kleider, dunkle Anzüge und Blumenkränze, die die traumhafte Stimmung des Abends noch verstärkten.

Für diesen Anlass wählte die Schauspielerin ein rosiges Kleid aus dem Rodarte-Archiv, verziert mit silbernen Pailletten, Perlen und herabfließenden weißen Blättern, die dem Kleid einen Hauch von bezaubernder Verspieltheit verliehen. Zwei schlichte, dünne Träger schienen das Kleid zusammenzuhalten und erzeugten so eine beinahe ätherische Silhouette. Die Stickereien und die von der Natur inspirierten Applikationen erweckten den Eindruck, als würden Blüten auf der Haut schweben.

Die Orchideenboa, das Herzstück des Looks

Das auffälligste Element des Outfits war eine weiße Orchideenboa, eine Sonderanfertigung ihrer Stylistin Genesis Webb und ihres Kollegen Ryder McLaughlin. Mit ihren rosafarbenen Blütenzentren und grünen Stielen unterstrichen diese handgefertigten Blumen die fantastische Welt des Kleides, als wären sie einem verwunschenen Wald entsprungen. Abgerundet wurde der Look durch eine Diamantkette und Ohrringe von Tiffany & Co., die dem floralen Ensemble eine elegante Note verliehen, ohne es zu überladen.

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Die Fans sind begeistert, die sozialen Medien brodeln.

Schauspielerin Anya Taylor-Joy teilte auf ihren Social-Media-Kanälen eine Reihe von Fotos und gab ihren Fans so einen Einblick in ihren großen Geburtstagsabend. Neben zahlreichen Glückwünschen sorgte vor allem ihr Kleid für Aufsehen. Die Reaktionen waren einhellig: „Du siehst umwerfend aus“, schrieb jemand, während eine andere die Stimmung perfekt auf den Punkt brachte: „Ich liebe diesen Gothic-Geburtstag.“

Dieser Geburtstag markierte somit eine bezaubernde Pause in einem hektischen Frühling für Anya Taylor-Joy, zwischen der Werbetour für „The Super Mario Galaxy Movie“ und ihren Kampagnen für Dior Beauty und Tiffany & Co. Eine Möglichkeit für sie, ein Jahrzehnt stilvoll zu feiern, das so strahlend zu werden verspricht wie das Kleid, das sie trug.