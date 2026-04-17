Schauspielerin Anne Hathaway sorgt in New York mit einem „gewagten“ Kleid für Aufsehen.

Anne Hathaway feierte ein fulminantes Comeback im Herzen der New Yorker Fashion Week, wo sie sich sowohl als Schauspielerin als auch als Stilikone etabliert hat. Bei einem großen Event erschien der Star aus „Der Teufel trägt Prada“ in einem eleganten schwarzen Kleid mit figurbetonter Silhouette, tiefem Rückenausschnitt und Spitzenbesatz. Eine lange Federboa und ein betont dramatischer Look rundeten das Ensemble perfekt ab.

Eine elegante Silhouette in der ersten Reihe

Das Kleid von Ralph Lauren aus der Herbst-/Winterkollektion des Hauses bestach durch seine figurbetonte Silhouette, den hohen, geschlossenen Ausschnitt und den langen, fließenden Rock, der von strukturierter schwarzer Spitze akzentuiert wurde. Der edle, leicht transparente Stoff ließ den schwarzen Stoff darunter durchscheinen, was die sinnliche Wirkung verstärkte und Anne Hathaways Outfit zu einem wahren Hingucker machte.

Ein äußerst komplexes Zusammenspiel von Schichten

Anne Hathaway ergänzte dieses auffällige Outfit mit einer langen Federboa, die sie sich über die Schultern legte und die an die theatralische Eleganz der Haute-Couture-Ära Hollywoods erinnerte. Übergroße Sonnenbrillen, schwarze Stiefel und eine strenge Frisur vervollständigten den Look und schufen einen starken Kontrast zwischen der Bewegung der Federn, der klaren Silhouette und der minimalistischen Schlichtheit ihres Gesichts.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Just Jared (@justjared)

Ein modernisiertes Diva-Image

Mit diesem Auftritt inszenierte sich die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway als Diva, ohne dabei ihren modernen Stil zu verleugnen. Die Wahl von Ralph Lauren, einer typisch amerikanischen Marke, unterstrich zudem ihren Status als Stilikone – irgendwo zwischen dem Andy Sachs vergangener Zeiten und einer selbstbewussten Frau, die ihre Ästhetik vollkommen im Griff hat.

Die Bilder jenes Abends, die in der Boulevard- und Modepresse weite Verbreitung fanden, zeigten Anne Hathaway umringt von Blitzlichtgewitter, von allen Seiten beäugt. Dies unterstrich die Annahme, dass ihre Kleiderwahl mittlerweile selbst zum Ereignis geworden ist. Mit diesem Kleid bewies sie einmal mehr, dass Mode für sie nicht bloß ein Werbemittel ist, sondern eine eigenständige, präzise und selbstbewusste Sprache, die sie auf dem roten Teppich genauso wirkungsvoll einsetzt wie auf den Straßen New Yorks.