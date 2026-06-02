Das Strandoutfit von Charli XCX blieb nicht unbemerkt.

Die britische Singer-Songwriterin Charli XCX postete ein Foto auf Instagram, das im Internet für Furore sorgte. Neben der Pose und dem viel diskutierten Outfit war es vor allem die dazugehörige Nachricht, die die Neugier ihrer Fans weckte.

Charli XCX spielt die natürliche Karte

Das Schwarz-Weiß-Foto strahlt eine rohe und intime Atmosphäre aus, wie ein spontaner Schnappschuss. Charli XCX posiert in einem minimalistischen schwarzen Zweiteiler im String-Stil und liegt auf einem Sofa. Eine Hand ruht auf ihrer Brust, die andere hält die Kamera. Ihr Haar ist zerzaust, ihr Gesicht ungeschminkt, und sie trägt lediglich einen Ring als Accessoire: Die Inszenierung erinnert eher an ein spontanes Selfie als an ein sorgfältig geplantes Fotoshooting.

Eine bewusst schlichte Gestaltung, die den Post innerhalb weniger Stunden nicht daran hinderte, Rekordzahlen an Likes und Kommentaren zu erreichen. Ihre Community, die seit dem „Brat“-Phänomen jeden ihrer Schritte verfolgt hat, nahm das neue Foto sofort begeistert auf – eine Mischung aus modischer Bewunderung und dem Versuch, jedes noch so kleine Detail zu deuten.

Ein wesentlich umfassenderer Teaser

Mit nur drei Worten – „London… morgen Abend?“ – löste Charli XCX eine Welle von Spekulationen aus. Ein Überraschungskonzert? Ein neues Event? Ein exklusiver Auftritt? Die Antwort kam innerhalb weniger Stunden: Charli XCX lud Leute nach London zu einer Ausgabe ihrer mittlerweile berühmten „Conversations“ ein.

Am 30. Mai steht im Exmouth Market in East London Folgendes auf dem Programm: ein öffentliches Gespräch mit ihrem Ehemann George Daniel, dem Schlagzeuger von The 1975, über den kreativen Prozess. Anschließend ein DJ-Set im Coin Laundry, bei dem sie in ihrem B-Seiten-Account versprach: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – vielleicht verstecke ich ja ein paar neue Songs im Set.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Charli (@charli_xcx)

Eine Sängerin auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit

Charli XCX reitet weiterhin auf der Erfolgswelle ihres Albums „Brat“ (2024), das zu einem Meilenstein seiner Zeit wurde. Der Sommer 2026 verspricht besonders arbeitsreich für die Sängerin aus Cambridge zu werden, die letzte Woche ihre neue Single „SS26“ veröffentlichte, begleitet von der B-Seite „Playboy Bunny“, die exklusiv auf CD oder über ihren Instagram-Account „B.sides“ erhältlich ist.

Auch live ist Charli XCX aktiv: Sie wird im August als Headlinerin beim Reading & Leeds Festival auftreten – ihr einziger Festivalauftritt in Großbritannien in diesem Jahr. Hinzu kommen ihre Filmprojekte, darunter ihre Rolle in dem semi-fiktionalen Film „The Moment“ über die Entstehung von „Brat“ sowie mehrere andere Projekte in der Postproduktion, wie Pete Ohs’ „Erupcja“ und Julia Jackmans „100 Nights of Hero“.

Zwischen sommerlichen Augenzwinkern, musikalischen Teasern und einer perfekt abgestimmten Marketingstrategie beweist Charli XCX immer wieder, warum sie sich als eine der meistgefolgten – und meistkopierten – Figuren im heutigen Pop etabliert hat.