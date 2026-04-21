Anne Hathaway sorgt in einem voluminösen roten Kleid für Aufsehen.

Zwanzig Jahre nach ihrer Rolle als Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ begeistert die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway weiterhin mit ihrem Stilgefühl. Bei der Weltpremiere der mit Spannung erwarteten Fortsetzung zog sie alle Blicke auf sich auf dem roten Teppich.

Eine Weltneuheit im Bereich Mode

Die Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ fand in New York City vor dem Lincoln Center statt und brachte die gesamte Originalbesetzung wieder zusammen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Veranstaltung erfüllte alle Erwartungen in puncto Mode mit Kreationen von Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli und vielen anderen.

Die Schauspieler hatten beschlossen, die bei der Premiere getragenen Kostüme am darauffolgenden Tag dem Komitee zum Schutz von Journalisten zu spenden – eine symbolische Geste, die diesem ohnehin schon mit Spannung erwarteten Abend eine zusätzliche Dimension verlieh.

Ein maßgeschneidertes, rotes und skulpturales Kleid von Louis Vuitton

Gestylt von Erin Walsh, entschied sich Anne Hathaway für ein maßgeschneidertes rotes Satinkleid von Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton, das an beiden Enden des Ausschnitts mit spitzen Hörnern verziert war. Das strukturierte, klare und präzise Oberteil bot viel Raum für den übertrieben voluminösen Rock, dessen plissierte, erhabene Kegel der Silhouette eine architektonische und grafische Qualität verliehen – ganz anders als das traditionelle Ballkleid.

Anne Hathaway rundete ihr Outfit mit passenden Peeptoe-Heels, baumelnden Ohrringen, einem Rubinring und einem Diamantarmband ab. Ein rosiges Make-up und eine sanfte Frisur vervollständigten den Look, bei dem alles von Kopf bis Fuß in perfekter Harmonie mit einem selbstbewussten Farbschema wirkte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Zoom TV (@zoomtv)

Die Perspektive der Modepresse

Die Reaktionen der Beobachter waren einhellig: „Das ist die Anne, die wir kennen und lieben: klassisch und doch modern, romantisch, aber mit einer architektonischen Note, die die Süße etwas abmildert. Und Rot war schon immer ihre Farbe – die Wirkung war sofort spürbar.“ Mit ihrem korsettierten Oberteil und dem voluminösen Rock war der Look eine Hommage an die klassische Haute Couture und verkörperte gleichzeitig eine entschieden zeitgenössische Kühnheit.

Mit einem der unvergesslichsten Auftritte des Abends erinnerte Anne Hathaway alle daran, dass sie nicht nur eine legendäre Schauspielerin, sondern auch eine wahre Stilikone ist. Eines ist sicher: Zwanzig Jahre nach „Der Teufel trägt Prada“ gibt sie weiterhin Trends vor – und macht den roten Teppich zu ihrem Spielplatz.