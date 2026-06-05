Shakira verzaubert den roten Teppich in einem Kleid mit märchenhaften Details

Im Vorfeld eines der am meisten erwarteten Ereignisse des Jahres 2026 setzt die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira ein starkes Zeichen. Sie erschien strahlend und symbolträchtig in einem mit gestickten Schmetterlingen verzierten Kleid – eine Anspielung auf das, was sie als „eine neue Wiedergeburt“ bezeichnet.

Ein Schmetterlingskleid, ein Manifest der Wiedergeburt

Auf dem Foto des kolumbianisch-amerikanischen Fotografen Ruven Afanador liegt Shakira auf einer mit Brokat bezogenen Bank. Sie trägt ein Slipkleid mit drapiertem Ausschnitt aus einem hautfarbenen Strickstoff, der so zart ist, dass er mit ihrer Haut verschmilzt. Der durchbrochene Effekt wird durch einen hohen Beinschlitz an der Seite akzentuiert. Das Herzstück des Looks ist der Schwärmer aus bunten Schmetterlingen, der über den Stoff verteilt ist. Die handgestickten Insekten scheinen zum Flug aufzusteigen und erzeugen so einen täuschend echten Effekt.

Eine höchst symbolträchtige Wahl: In vielen Kulturen – insbesondere in Lateinamerika – steht der Schmetterling für Metamorphose, Wiedergeburt und Befreiung nach einer Zeit der Not. Es liegt daher nahe, ihn als subtiles Manifest einer Künstlerin zu deuten, die verwandelt zurückkehrt. Unter dem Kleid wählte Shakira einen hautfarbenen Stoff, der die nötige Bedeckung bot, ohne die Illusion einer „zweiten Haut“ zu beeinträchtigen. Der Strickstoff ist durchgehend luftig.

Eine strahlende Schönheit, die die Botschaft vermittelt

Für ihr Haar- und Make-up-Styling wählte Shakira Schlichtheit. Ihr langes, honigblondes Haar, das ihr bis zur Taille reichte, war glatt geföhnt, um ihre mehrschichtigen Balayage-Strähnen hervorzuheben. Ihr Make-up bestand aus matten, pfirsichfarbenen Lippen, hellrosa Lidschatten und einem Hauch leuchtendem Rosa auf den Wangenknochen: ein dezent sonnengeküsster Look, der perfekt zur Gesamtästhetik des Shootings passte.

Ein minimalistischer Ansatz, der das Kleid und seine Schmetterlinge in den Mittelpunkt rückt. Als wollte Shakira mit diesem Bild sowohl die Zartheit des Fliegens als auch die Stärke einer Frau zum Ausdruck bringen, die endlich weiß, was Freiheit bedeutet.

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"Das Leben geht weiter": Shakira über die Prüfungen, denen sie sich stellen musste

Das Bild begleitet ein ausführliches Interview, in dem Shakira auf die vergangenen Jahre zurückblickt – eine besonders schwierige Zeit für sie. Mit 49 Jahren hat sie eine schmerzhafte Phase hinter sich gelassen, die 2022 mit dem Ende ihrer Ehe mit dem Fußballer Gerard Piqué nach zwölf gemeinsamen Jahren und zwei Kindern begann. Zudem wurde sie kürzlich in einem Steuerbetrugsprozess freigesprochen, der sie jahrelang gegen den spanischen Staat aufgebracht hatte.

In diesem Interview vertraut sie an, dass sie während dieser schweren Zeit eine Stärke in sich entdeckt hat, von der sie nichts wusste. „In diesen schwierigen Zeiten habe ich erkannt, wie widerstandsfähig wir alle sind … Das Leben kann hart sein, aber es ist so lebenswert, weil Freunde für einen da sind“, fasst sie zusammen. Und sie fügt mit entwaffnender Klarheit hinzu: „Wenn deine Welt zusammenbricht, musst du trotzdem aufstehen, die Rechnungen bezahlen, Frühstück machen und deine Kinder zur Schule bringen. Das Leben muss weitergehen.“

Mit Blick auf Juli 2026 und die Weltmeisterschaft

Dieser Auftritt kommt zum perfekten Zeitpunkt. Shakira bereitet sich auf das wohl meistgesehene Ereignis des Sommers vor: die allererste Halbzeitshow eines FIFA-Weltmeisterschaftsfinales am 19. Juli 2026. Ein Ereignis, auf das Hunderte Millionen Zuschauer weltweit gespannt warten und das die Sängerin auf einen neuen, legendären Höhepunkt ihrer Karriere katapultieren wird.

Sechzehn Jahre nach Waka Waka – seinem offiziellen Hit für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika – kehrt der Interpret des Hits „Hips Don't Lie“ zu seiner Fußballleidenschaft zurück, und zwar diesmal für das prestigeträchtigste Ereignis im Weltsport.

Mit diesem schmetterlingsbestickten Kleid tut Shakira weit mehr, als nur für ein Mode-Cover zu posieren. Sie sendet eine Botschaft: die einer Frau, die nach Jahren der Turbulenzen nun gelassen ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt. Und sie gibt ihren Fans einen visuellen Vorgeschmack darauf, was sie auf einer der meistgesehenen Bühnen der Welt verkörpern wird: die einer freigeistigen Künstlerin, inspirierter denn je.