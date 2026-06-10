Model Emily Ratajkowski feiert ihren 35. Geburtstag in einem roten Kleid mit Cut-outs

Das amerikanische Model, die Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski, die am 7. Juni 2026 Geburtstag feierte, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die am Abend entstanden waren. Im Mittelpunkt stand ein rotes Midikleid mit aufwendigen Cut-outs, das sofort für Gesprächsstoff sorgte.

Ein rotes Kleid mit metallischen Leiterausschnitten

Auf den veröffentlichten Bildern trägt Emily Ratajkowski ein tiefrotes, figurbetontes Midikleid. Besonders auffällig ist das metallische Gittermuster in der Mitte des Dekolletés, das horizontale, leiterartige Ausschnitte bildet. Dieses aufwendige, fast skulpturale Kleidungsstück verleiht der Silhouette einen Hauch von Haute Couture.

Das gewählte Rot ist ebenso elegant. Satt, tief, fast filmisch, bildet es einen starken Kontrast zu Emily Ratajkowskis gebräunter Haut und fängt das Licht aus jedem Winkel ein. Ein Farbton, der an die Roben italienischer Stars der 1950er-Jahre – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – erinnert und perfekt zur Ästhetik einer Geburtstagsfeier passt, die als ganz besonderes Ereignis konzipiert wurde.

Stilettos mit Tiermuster im Kontrast

Um den Look abzurunden: ein Paar schwarz-weiße Stilettos mit Animal-Print. Eine modische Wahl, die die Reinheit des roten Monochroms aufbricht und dem Outfit einen Hauch von stilistischer Kühnheit verleiht. Bei ihrer Frisur entschied sich Emily Ratajkowski für absolute Schlichtheit. Ihr langes braunes Haar trägt sie offen, bewusst etwas zerzaust, was dem Gesamtlook eine betont entspannte Note verleiht. Auch ihr Make-up ist minimalistisch gehalten: ein frischer Teint, definierte Augenbrauen und Lippen in einem tiefen Rotton. Das Farbschema ist perfekt aufeinander abgestimmt.

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Eine vertrauensvolle und freie Atmosphäre

Abgesehen vom Outfit ist es vor allem die Atmosphäre des Fotokarussells, die wirklich heraussticht. Emily Ratajkowski posiert in verschiedenen Situationen – mal mit einem Glas in der Hand, mal plaudernd mit ihren Freundinnen – in einer ausgesprochen festlichen Umgebung. Ihre Freundinnen und prominenten Bekannten ließen sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen. In den Kommentaren unter dem Post schrieb das russische Model Irina Shayk: „Wir haben es geliebt, dich gestern Abend zu feiern, meine Königin.“ Die mexikanische Schauspielerin, Sängerin und Model Eiza González fügte einfach hinzu : „Alles Gute zum Geburtstag, Traumfrau.“ Es ist eine Erinnerung daran, wie sehr die amerikanische Mode- und Filmbranche nach wie vor von weiblicher Kameradschaft geprägt ist.

Mit diesem roten Cut-out-Kleid liefert Emily Ratajkowski eine besonders meisterhafte Demonstration ab. Und mit gerade einmal 35 Jahren bestätigt sie, dass sie mit derselben stilistischen Kühnheit in dieses neue Jahrzehnt startet, die sie seit ihrem Debüt kultiviert hat – nun gepaart mit einem ausgeprägten politischen Bewusstsein.