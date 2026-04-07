Mit 40 Jahren sorgt dieses amerikanische Model in einem orangefarbenen Jumpsuit für Furore.

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

Das amerikanische Model und Ehefrau von Sänger John Legend, Chrissy Teigen, setzt mit einem Outfit, das nicht unbemerkt blieb, erneut ein modisches Statement. In einem kürzlich auf Instagram geteilten Post präsentiert sie sich in einem orangefarbenen Jumpsuit von Zimmermann – ein modernes und zugleich elegantes Kleidungsstück.

Ein orangefarbener Overall mit einem "auffälligen" Design

Chrissy Teigen beweist einmal mehr ihr Gespür für Trends und ihren unverwechselbaren Stil. Auf den veröffentlichten Fotos posiert sie im Kreise ihrer Familie und gewährt so einen spontanen Einblick in ihren Alltag, während sie gleichzeitig einen sorgfältig zusammengestellten Look präsentiert. Das von Chrissy Teigen gewählte Kleidungsstück besticht durch seine leuchtenden Farben und das raffinierte Zusammenspiel verschiedener Texturen. Der trägerlose Jumpsuit hat einen zentralen Ausschnitt. Dieser Schnitt entspricht dem aktuellen Trend, bei dem Lagenlooks und fließende Stoffe eine wichtige Rolle in den Kollektionen spielen.

Um ihren Look abzurunden, wählte Chrissy Teigen elfenbeinfarbene Peeptoes, die einen sanften Kontrast zum intensiven Orange bildeten. Ihre Frisur, ein leicht gewellter Bob, unterstreicht die optische Ausgewogenheit der Silhouette und bewahrt gleichzeitig eine gewisse Schlichtheit.

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Ein Statement-Piece im Einklang mit den aktuellen Trends

Der Jumpsuit hat sich in den letzten Saisons als Alternative zum klassischen Anzug etabliert. Er ist bequem, verleiht der Figur sofort Struktur und ermöglicht es, mit nur einem Kleidungsstück einen kompletten Look zu kreieren. Chrissy Teigen bestätigt das wachsende Interesse an Kleidung, die Komfort und Stil vereint. Raffiniert gestaltete grafische Schnitte tragen zu dieser Entwicklung bei, bei der Details für die Entwicklung eines individuellen Stils entscheidend sind.

Mit diesem orangefarbenen Jumpsuit beweist Chrissy Teigen einmal mehr ihr Stilgefühl durch eine moderne und strukturierte Silhouette. Das Kleidungsstück veranschaulicht perfekt die aktuelle Entwicklung der Mode, bei der Details den entscheidenden Unterschied machen.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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