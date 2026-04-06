Zwischen kupferroten Locken und einem Pixie-Schnitt präsentiert Kylie Jenner einen auffälligen Vintage-Look.

Kylie Jenner sorgte mit einer dramatischen Haarverwandlung für Aufsehen: Kupferfarbene Locken und ein moderner Pixie-Cut standen im Mittelpunkt. Der Stylewechsel war Teil eines Fotoshootings für die Ausgabe 23 des Puss Puss Magazine , bei dem die Unternehmerin einen Vintage-inspirierten Look präsentierte.

Kylie Jenner, die es gewohnt ist, mit verschiedenen Haarfarben und -längen zu experimentieren, bietet hier eine Retro-Interpretation, die strukturierte Looks und kräftige Farbtöne miteinander verbindet.

Kupferfarbene Locken mit einem ausgeprägten Retro-Stil

Der Look basiert auf einer kupferfarbenen Perücke mit glänzenden Locken, die dem Gesamtbild eine leuchtende Dimension verleiht. Dieser warme Farbton bildet einen Kontrast zu den neutraleren Farben des Shootings und erzeugt so eine eindrucksvolle visuelle Wirkung. Das Make-up rundet die Verwandlung mit einem intensiven Smokey Eye und einem markanten Lidstrich ab und unterstreicht damit die Vintage-Inspiration des Stylings. Der Gesamteindruck erinnert an ästhetische Referenzen des frühen 20. Jahrhunderts, neu interpretiert mit einem zeitgenössischen Ansatz.

Kylie Jenner für das Puss Puss Magazine (Ausgabe 23), fotografiert von Kat Irlin, Styling von Mackenzie und Alexandra Rose Grandquist. pic.twitter.com/Bb8MlpRVOv — linda (@itgirlbackup) 2. April 2026

Diese Frisurwahl unterstreicht den Wunsch, mit klassischen Stilelementen zu spielen und gleichzeitig eine moderne Handschrift zu bewahren.

Ein Pixie-Schnitt neu interpretiert mit einem Hauch Farbe

Auf anderen Bildern des Shootings trägt Kylie Jenner einen sehr kurzen Pixie-Cut mit pinkfarbenen Strähnen. Diese Variation verleiht der Fotoserie eine weitere Dimension und verdeutlicht die Vielfalt der erprobten Stile. Der Pixie-Cut, der oft mit einem gewagten Look assoziiert wird, bildet einen Kontrast zu den voluminösen, kupferroten Locken. Dieser Kontrast trägt dazu bei, die visuelle Identität des Shootings zu unterstreichen.

Kylie Jenner für das Puss Puss Magazin pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) 3. April 2026

Accessoires und Silhouetten ergänzen diese Retro-Ästhetik; die Stücke sind von Vintage-Mode inspiriert.

Eine viel diskutierte Haarverwandlung

Internetnutzer reagierten prompt auf die Bilder und lobten Kylie Jenners Fähigkeit, sich durch verschiedene Frisuren immer wieder neu zu erfinden. Besonders die Originalität der kupferfarbenen Haarfarbe und der optische Effekt des Pixie-Cuts wurden in den Kommentaren hervorgehoben.

Die für ihre zahlreichen Schönheitsverwandlungen bekannte Unternehmerin bestätigt ihr Interesse an stilistischen Experimenten. Jeder neue Look erregt Aufmerksamkeit und trägt zur Entwicklung neuer Trends bei.

Eine Vintage-Ästhetik, die in der Mode immer noch präsent ist

Der Vintage-Stil beeinflusst weiterhin viele zeitgenössische Kreationen. Frisuren vergangener Epochen werden regelmäßig mit modernen Techniken neu interpretiert. Mit diesem Fotoshooting zeigt Kylie Jenner, wie Retro-Referenzen adaptiert werden können, um aktuelle Looks zu kreieren. Sie präsentiert eine Haarverwandlung, die Vintage-Elemente modern interpretiert.

Dieses Fotoshooting bestätigt das anhaltende Interesse an Retro-Stilen und unterstreicht gleichzeitig die Fähigkeit des Unternehmers, verschiedene visuelle Identitäten zu erkunden.