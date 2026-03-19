Rosalía setzt die Bühne mit einer Garderobe in Brand, die eines futuristischen Balletts würdig ist.

Auf der Bühne erweitern einige Künstler die Grenzen sowohl der visuellen als auch der musikalischen Performance. Kostüme werden dabei zu einem zentralen Element der Show. Diesen erfolgreichen Ansatz verfolgt Rosalía, die den Auftakt ihrer eLUX-Tour mit einer künstlerischen Gestaltung gestaltete, die klassischen Tanz, futuristische Ästhetik und Bühnenillusionen vereint.

Eine bemerkenswerte Produkteinführung in Lyon

In der LDLC Arena startete Rosalía am 16. März 2026 ihre internationale Tournee. Laut People Magazine präsentierte die spanische Singer-Songwriterin und Musikerin „eine Show, die auf einem besonders aufwendigen visuellen Universum basierte“ .

Von den ersten Minuten an wird der Ton gesetzt: Die Aufführung geht über bloße Musik hinaus und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, ähnlich wie Oper oder zeitgenössisches Ballett. Das Programm umfasst rund zwanzig Lieder, begleitet von sich wandelnden Bühnenbildern und eindrucksvollen Kostümwechseln.

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Outfits, inspiriert vom Ballett

Unter den meistdiskutierten Elementen stehen die Kostüme im Mittelpunkt. Rosalía trägt ein Outfit, das direkt vom klassischen Ballett inspiriert ist: ein weißer Trikot, ein rosa Tutu und Ballettschuhe, modern interpretiert. Dieser Look, kombiniert mit der anmutigen Choreografie, verstärkt den Eindruck einer Verschmelzung von Konzert und künstlerischer Performance.

Rosalía wird mitunter von Tänzern getragen oder begleitet, wodurch visuelle Tableaus entstehen, die an eine choreografische Aufführung erinnern. Andere Silhouetten bereichern diese Welt: fließende Kleider, strukturierte Stücke oder Ensembles, die leichte Stoffe mit grafischen Details verbinden.

Zwischen Mode, Performance und Geschichtenerzählen

Rosalías Garderobe ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Looks. Sie trägt zu einer stimmigen Erzählung bei, in der jedes Outfit eine bestimmte Stimmung oder künstlerische Intention widerspiegelt. Wir beobachten Übergänge zwischen Silhouetten, die vom klassischen Tanz inspiriert sind, und solchen, die zeitgenössischer wirken und an Club- oder Avantgarde-Ästhetik erinnern. Diese Vielfalt spiegelt ihre musikalische Identität wider, die für ihre „Verschmelzung von Einflüssen und Genres“ bekannt ist. Das Kostüm wird somit zu einer Erweiterung dieses hybriden Ansatzes.

Neben den Kostümen beruht die visuelle Dimension der Show auch auf einem akribischen Bühnenbild. Rosalía setzt optische Täuschungen ein und spielt auf der Bühne mit Perspektiven, Formen und Bewegung. In manchen Aufführungen schwebt sie oder wird von grafischen Elementen umrahmt, die von den Tänzern manipuliert werden und so beinahe abstrakte Bilder erzeugen. Dieser Ansatz unterstreicht die Identität der Show, in der jedes Lied zu einem in sich geschlossenen Tableau wird, das um ein spezifisches visuelles Universum herum aufgebaut ist.

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Eine ambitionierte internationale Tournee

Die „LUX Tour“ wird in mehreren Ländern fortgesetzt, mit einer Reihe von weltweit angekündigten Terminen. Die Tour begleitet die Veröffentlichung ihres Albums „Lux“, das im November 2025 erscheint. Mit diesem Projekt untermauert Rosalía ihre Position auf der internationalen Bühne und präsentiert Shows, bei denen die visuelle Dimension eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die Musik.

Mit ihrer neuen Show bietet Rosalía weit mehr als ein Konzert: ein immersives Erlebnis, in dem Mode, Tanz und Bühnenbild ineinanderfließen. Ihre vom Ballett inspirierte, aber mit einer zeitgenössischen Ästhetik neu interpretierte Garderobe verdeutlicht ihre klare Intention: jede Aufführung in ein visuelles Kunstwerk zu verwandeln. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Konventionen zeitgenössischer Musikdarbietungen neu zu definieren.