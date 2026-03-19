„Dafür sind diese Hosen nicht gemacht“: Das Ski-Outfit dieser Influencerin löst eine Debatte aus

Auf den verschneiten Pisten ist die Kleidung in der Regel so gestaltet, dass sie Wärme und Funktionalität vereint. Gelegentlich stellen Outfits diese etablierten Normen jedoch in Frage. So auch bei der französisch-schweizerisch-algerischen Medienpersönlichkeit Nabilla Benattia, deren Skioutfit, das sie kürzlich in den sozialen Medien teilte, online schnell für Aufsehen sorgte.

Ein Outfit, das mit den Skistandards bricht.

Während ihres Aufenthalts in den Bergen trug Nabilla Hosen in Lacklederoptik und dazu gefütterte Stiefel – eine ästhetische Wahl, die einen starken Kontrast zur üblichen Skibekleidung bildet. Skikleidung ist in der Regel auf bestimmte Anforderungen ausgelegt: Wärmeisolation, Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. Hosen in Lacklederoptik sind zwar im urbanen Umfeld modern, eignen sich aber nicht optimal für diese Bedingungen.

Dieser Kontrast zwischen Mode und Funktionalität erregte sofort Aufmerksamkeit. In den sozialen Medien wiesen mehrere Nutzer auf den „unpraktischen“ Aspekt des Outfits hin, einige waren der Ansicht, dass es „den Anforderungen einer Sportart wie Skifahren nicht gerecht wird“.

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Zwischen Ästhetik und Funktionalität: eine wiederkehrende Debatte

Die Kontroverse um dieses Outfit ist nicht bloß eine Geschmacksfrage. Sie wirft ein breiteres Licht auf die Debatte um die Rolle der Mode im technischen Umfeld. Auf der einen Seite verteidigen einige die „Kleiderfreiheit“ und begrüßen einen „kreativeren und stylischeren Ansatz beim Skifahren“, insbesondere in einem Kontext, in dem Skigebiete zunehmend auch zu Schauplätzen für Selbstdarstellung in den sozialen Medien werden.

Andererseits wird immer wieder betont, dass Bergbekleidung mehr als nur modische Accessoires sind. Sie erfüllt grundlegende Sicherheits- und Komfortbedürfnisse. Ungeeignete Kleidung kann schnell unbequem werden oder bei widrigen Wetterbedingungen sogar Probleme bereiten. Diese Diskussion ist nicht neu. Seit einigen Jahren verschwimmt die Grenze zwischen Funktionskleidung und Modeartikeln zunehmend.

Die verstärkende Rolle sozialer Netzwerke

Der Grund für die vielen Reaktionen auf dieses Outfit liegt auch in seiner weiten Verbreitung in den sozialen Medien. Beiträge von Prominenten mit Millionen von Followern lösen oft schnelle und mitunter hitzige Debatten aus. Im Fall von Nabilla gab es unzählige Kommentare, von Kritik bis hin zu Zustimmung.

Einige Internetnutzer scherzten über die „Unpraktikabilität der Hose auf der Piste“, während andere eine Wahl verteidigten, die eher dem Image als der sportlichen Leistung diene. Soziale Medien spielen hier eine Schlüsselrolle: Sie machen ein persönliches Outfit zum Gegenstand kollektiver Diskussionen, doch diese Austausche sollten nicht in Wertungen über den Körper oder den Stil anderer ausarten; jeder kann einfach seine Meinung äußern, ohne Maßstäbe anzulegen.

Letztlich verdeutlicht dieser Fall, wie Mode und Funktionalität nebeneinander bestehen können, aber je nach Kontext auch in Konflikt geraten. Er erinnert uns daran, dass die Wahl der Kleidung in erster Linie eine Frage der individuellen Freiheit ist und dass die damit verbundenen Diskussionen davon profitieren würden, sich auf die Eignung der Kleidung für die jeweilige Aktivität zu konzentrieren, anstatt auf persönliche Werturteile.