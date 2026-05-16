Dieses amerikanische Model setzt auf einen minimalistischen Look und wählt eine elegante schwarze Silhouette.

Kaia Gerber zog kürzlich bei der Disney Upfront 2026 im Jacob K. Javits Convention Center in New York alle Blicke auf sich. Während viele Prominente aufwendige Outfits wählten, entschied sich das amerikanische Model und die Schauspielerin für einen betont minimalistischen Look mit einem zweiteiligen schwarzen Ensemble. Eine elegante Demonstration von Minimalismus, ganz im Sinne der Ästhetik von „stillem Luxus“.

Ein Look voller Kontraste

Auf den ersten Blick wirkt Kaia Gerbers Outfit schlicht: ein figurbetontes Top und ein hochgeschnittener Midirock, alles in tiefem Schwarz. Doch ein aufmerksames Auge erkennt sofort die sorgfältige Verarbeitung. Das Kleidungsstück aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Jacquemus spielt mit dem subtilen Zusammenspiel von edlem Samt und seidigem Satin. Ein dezenter, aber dennoch raffinierter Kontrast der Texturen, der die Silhouette bei jeder Bewegung belebt.

Kaia Gerbers Look entsprach perfekt Look Nummer 43 der Jacquemus-Show vom Anfang des Jahres. Der einzige Unterschied zur Laufstegversion: Kaia Gerber verzichtete auf den großen Kegelhut, der das Outfit bei der Show begleitete, und trug ihr langes, gewelltes Haar offen. Dazu wählte sie schwarze Peeptoe-Pumps von Amina Muaddi, einer Marke, die sich in den letzten Saisons zu einem festen Bestandteil der Garderobe vieler Prominenter entwickelt hat. Kein Schmuck, keine auffällige Tasche, keine unnötigen Verzierungen: Alles liegt in der Präzision der Wahl.

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Ein Erscheinungsbild, das im Gegensatz zu den anderen Gästen stand.

Kaia Gerbers eleganter Look stach bei einer Veranstaltung hervor, bei der die meisten Gäste aufwendigere Outfits gewählt hatten. Neben der amerikanischen Schauspielerin Lindsay Lohan, dem kanadischen Schauspieler und Model Paul Anthony Kelly, der amerikanischen Schauspielerin Chase Infiniti und der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Mandy Moore hinterließ Kaia Gerbers zurückhaltender Stil einen bleibenden Eindruck.

Sie entschied sich dafür, durch meisterhaftes Können Aufmerksamkeit zu erregen. Eine bewusste Wahl, die dem Image entspricht, das Kaia Gerber seit ihrem Debüt pflegt. Bekannt für ihren Stil, den sie von ihrer Mutter, dem amerikanischen Supermodel Cindy Crawford, geerbt hat, bevorzugt Kaia Gerber seit Langem klare Silhouetten, präzise Schnitte und dezente Farben. Diese stilistische Handschrift hat sie zu einer der führenden Persönlichkeiten ihrer Generation auf dem roten Teppich und dem Laufsteg gemacht.

Schwarzer Minimalismus, der wichtigste Trend der Saison

Abgesehen vom Look selbst ist diese Modeentscheidung Teil eines umfassenderen Trends: dem Comeback minimalistischer schwarzer Kleidung, angetrieben von der Bewegung des „stillen Luxus“. Fernab von übertriebenem Glitzer und Logomanie steht dieser Trend für eine dezente Eleganz, die sich erst dem aufmerksamen Auge offenbart. Schwarz, mit seiner inhärenten Schlichtheit, bildet die ideale Grundlage für diesen Ansatz: Es lenkt den Fokus ganz auf die Qualität des Schnitts und die Verarbeitung der Materialien.

Diese Ästhetik besticht auch durch ihre Vielseitigkeit. Ein gut sitzender schwarzer Anzug lässt sich tagsüber wie abends, im Herbst wie im Frühling tragen und ist saisonübergreifend, ohne jemals altmodisch zu wirken. Genau diese zeitlose Qualität hat Kaia Gerber mit der Wahl dieses Jacquemus-Anzugs deutlich unterstrichen, dessen Modernität gerade darin liegt, dass er über die Saison hinaus aktuell bleibt.

Mit ihrem schwarzen Jacquemus-Ensemble, das subtile Kontraste aufwies, sorgte Kaia Gerber bei den Disney Upfront 2026 für einen der eindrucksvollsten Auftritte. Ein brillantes Beispiel dafür, dass Minimalismus nach wie vor eine der wirkungsvollsten Waffen der Mode ist – für diejenigen, die ihn gekonnt einzusetzen wissen.