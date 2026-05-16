Dieses amerikanische Model setzt auf einen minimalistischen Look und wählt eine elegante schwarze Silhouette.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber zog kürzlich bei der Disney Upfront 2026 im Jacob K. Javits Convention Center in New York alle Blicke auf sich. Während viele Prominente aufwendige Outfits wählten, entschied sich das amerikanische Model und die Schauspielerin für einen betont minimalistischen Look mit einem zweiteiligen schwarzen Ensemble. Eine elegante Demonstration von Minimalismus, ganz im Sinne der Ästhetik von „stillem Luxus“.

Ein Look voller Kontraste

Auf den ersten Blick wirkt Kaia Gerbers Outfit schlicht: ein figurbetontes Top und ein hochgeschnittener Midirock, alles in tiefem Schwarz. Doch ein aufmerksames Auge erkennt sofort die sorgfältige Verarbeitung. Das Kleidungsstück aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Jacquemus spielt mit dem subtilen Zusammenspiel von edlem Samt und seidigem Satin. Ein dezenter, aber dennoch raffinierter Kontrast der Texturen, der die Silhouette bei jeder Bewegung belebt.

Kaia Gerbers Look entsprach perfekt Look Nummer 43 der Jacquemus-Show vom Anfang des Jahres. Der einzige Unterschied zur Laufstegversion: Kaia Gerber verzichtete auf den großen Kegelhut, der das Outfit bei der Show begleitete, und trug ihr langes, gewelltes Haar offen. Dazu wählte sie schwarze Peeptoe-Pumps von Amina Muaddi, einer Marke, die sich in den letzten Saisons zu einem festen Bestandteil der Garderobe vieler Prominenter entwickelt hat. Kein Schmuck, keine auffällige Tasche, keine unnötigen Verzierungen: Alles liegt in der Präzision der Wahl.

Ein Erscheinungsbild, das im Gegensatz zu den anderen Gästen stand.

Kaia Gerbers eleganter Look stach bei einer Veranstaltung hervor, bei der die meisten Gäste aufwendigere Outfits gewählt hatten. Neben der amerikanischen Schauspielerin Lindsay Lohan, dem kanadischen Schauspieler und Model Paul Anthony Kelly, der amerikanischen Schauspielerin Chase Infiniti und der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Mandy Moore hinterließ Kaia Gerbers zurückhaltender Stil einen bleibenden Eindruck.

Sie entschied sich dafür, durch meisterhaftes Können Aufmerksamkeit zu erregen. Eine bewusste Wahl, die dem Image entspricht, das Kaia Gerber seit ihrem Debüt pflegt. Bekannt für ihren Stil, den sie von ihrer Mutter, dem amerikanischen Supermodel Cindy Crawford, geerbt hat, bevorzugt Kaia Gerber seit Langem klare Silhouetten, präzise Schnitte und dezente Farben. Diese stilistische Handschrift hat sie zu einer der führenden Persönlichkeiten ihrer Generation auf dem roten Teppich und dem Laufsteg gemacht.

Schwarzer Minimalismus, der wichtigste Trend der Saison

Abgesehen vom Look selbst ist diese Modeentscheidung Teil eines umfassenderen Trends: dem Comeback minimalistischer schwarzer Kleidung, angetrieben von der Bewegung des „stillen Luxus“. Fernab von übertriebenem Glitzer und Logomanie steht dieser Trend für eine dezente Eleganz, die sich erst dem aufmerksamen Auge offenbart. Schwarz, mit seiner inhärenten Schlichtheit, bildet die ideale Grundlage für diesen Ansatz: Es lenkt den Fokus ganz auf die Qualität des Schnitts und die Verarbeitung der Materialien.

Diese Ästhetik besticht auch durch ihre Vielseitigkeit. Ein gut sitzender schwarzer Anzug lässt sich tagsüber wie abends, im Herbst wie im Frühling tragen und ist saisonübergreifend, ohne jemals altmodisch zu wirken. Genau diese zeitlose Qualität hat Kaia Gerber mit der Wahl dieses Jacquemus-Anzugs deutlich unterstrichen, dessen Modernität gerade darin liegt, dass er über die Saison hinaus aktuell bleibt.

Mit ihrem schwarzen Jacquemus-Ensemble, das subtile Kontraste aufwies, sorgte Kaia Gerber bei den Disney Upfront 2026 für einen der eindrucksvollsten Auftritte. Ein brillantes Beispiel dafür, dass Minimalismus nach wie vor eine der wirkungsvollsten Waffen der Mode ist – für diejenigen, die ihn gekonnt einzusetzen wissen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Diese von Margot Robbie getragene Jacke bestätigt die Rückkehr des „Indie-Sleaze“-Stils.
Article suivant
Mit 30 Jahren präsentiert Dua Lipa ihre Figur in einem schwarzen Spitzenensemble

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In einem romantischen Pastellkleid zieht Sabrina Carpenter alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter sorgte bei der Dior Cruise 2027 Show im LACMA in Los Angeles für...

„Die schönste Mama“: Model Elsa Hosk präsentiert ihren Babybauch in einem Satin-Ensemble

Auf Instagram teilte das schwedische Model Elsa Hosk eine Reihe von Fotos, die ihre Follower sofort begeisterten. In...

Mit 48 Jahren erschien Sandra Hüller in einem theatralischen Kleid, das das Publikum in Cannes in seinen Bann zog.

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller erschien in einer atemberaubenden Chanel-Kreation zur Premiere von „Vaterland“ auf dem roten Teppich...

Mit 30 Jahren präsentiert Dua Lipa ihre Figur in einem schwarzen Spitzenensemble

Auf Instagram teilte Dua Lipa eine Reihe von Fotos, die ihre Follower sofort begeisterten. Die britische Singer-Songwriterin, die...

Diese von Margot Robbie getragene Jacke bestätigt die Rückkehr des „Indie-Sleaze“-Stils.

Die australische Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie wird seit Langem mit schlichter Eleganz in Sachen Mode in Verbindung...

Tiffany Haddish präsentiert ihre Bauchmuskeln in einem farbenfrohen Look

Die amerikanisch-eritreische Schauspielerin, Komikerin, Drehbuchautorin und Produzentin Tiffany Haddish gab ihr Debüt in der Ausgabe 2026 des amerikanischen...