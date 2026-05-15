Demi Moore definiert in einem skulpturalen Kleid die Regeln des roten Teppichs neu.

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore sorgte bei der Vorführung ihres Films „Vaterland“ im Palais des Festivals in Cannes (12.–23. Mai 2026) für Aufsehen. Als Mitglied der Jury des Hauptwettbewerbs trug sie ein skulpturales Kleid aus geknittertem Stoff und inszenierte ihren Auftritt damit als wahre ästhetische Performance.

Ein Kleid, das als Kunstwerk entworfen wurde

Das Kleid, das Demi Moore trug, brach mit den üblichen Konventionen des roten Teppichs in Cannes. Gefertigt aus einem geknitterten Stoff, der an sorgfältig gefaltetes Geschenkpapier erinnerte, betonte das Kleid seine skulpturale Dimension. Während Falten bei wichtigen Auftritten normalerweise tabu sind, kehrte die Schauspielerin die Regel um und machte die Kräuselungen zum Herzstück des Kleidungsstücks.

Das Oberteil des Kleides bestach durch einen dramatischen Wasserfallausschnitt, der den Kopf der Schauspielerin umspielte und sich im Rücken ausweitete, wodurch die Illusion eines asymmetrischen Ärmels entstand. Unterhalb dieses strukturierten Oberteils verjüngte sich die Silhouette zu einem figurbetonten Rock, der in eine schlichte, gerade Linie überging. Der leicht vom Boden abgehobene Saum gab den Blick auf schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie frei, die gewählt wurden, um dem Kleid die volle Aufmerksamkeit zu schenken.

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Minimalistische und dennoch wertvolle Accessoires

Um das ohnehin schon atemberaubende Kleid nicht zu überladen, wählte Demi Moore eine dezente Auswahl an edlem Schmuck. Ihre langen, baumelnden Ohrringe mit ihrem leuchtenden Funkeln wurden durch eine raffinierte, aber zurückhaltende Frisur ergänzt: langes, glattes Haar, das mit einem Seitenscheitel ihr Gesicht umspielte. Ein zartes Armband mit einem floralen Diamantmotiv vervollständigte das Ensemble. Auch Make-up und Frisur folgten diesem Prinzip: Sie ließen dem Kleid Raum zur Geltung und unterstrichen es, ohne es zu dominieren. Das Ergebnis war ein stimmiges Gesamtbild, bei dem jedes Element den gewünschten skulpturalen Effekt erzielte.

Eine Reihe bemerkenswerter Auftritte seit Beginn des Festivals

Dieses Outfit ist Teil eines ohnehin schon besonders erfolgreichen Auftritts von Demi Moore in Cannes. Am Vortag, dem 13. Mai, erschien die Schauspielerin bei der Vorführung von „Das Leben einer Frau“ auf dem roten Teppich in einem lilafarbenen, schulterfreien Kleid aus schimmerndem Stoff, der an fließende Flüssigkeit erinnerte. Das Kleid mit herzförmigem Ausschnitt und hohem Beinschlitz wurde mit passenden Satinpumps, diamantbesetzten Ohrringen im Kronleuchter-Stil und Wet-Look-Wellen im Haar kombiniert.

Bereits am 12. Mai, bei der Vorführung von „The Electric Venus“, hatte sie ein schimmerndes Kleid von Jacquemus gewählt. Das Kleid, das sich durch eine ätherische Silhouette und eine übertriebene, mit Pailletten besetzte Schößchentaille auszeichnete, wurde durch Schmuck von Chopard ergänzt: Ohrringcluster und eine auffällige Halskette mit mehreren Diamantsträngen.

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Der rote Teppich als Ausdrucksraum

Mit dieser Reihe von Auftritten beweist Demi Moore, dass ihr Stil auf dem roten Teppich weit über bloße Modenschauen hinausgeht. Jeder Look wird zum Experimentierfeld: unerwartete Materialien, Volumen, Anspielungen auf Kunst oder Dekorationsstile. Das zerknitterte Kleid in „Fatherland“ führt diese Logik fort, indem es eine mutige Entscheidung trifft: Es erhebt einen Stoff, der üblicherweise als „Makel“ gilt, zum zentralen Element der Silhouette.

Ihre Position als Jurorin im Hauptwettbewerb bietet ihr eine erweiterte Plattform für diese modische Präsentation. Da das Festival zwölf Tage dauert, hat Demi Moore noch mehrere offizielle Vorführungen, um ihre stilistische Vision zu präsentieren und die Vorfreude auf jeden ihrer Auftritte aufrechtzuerhalten.

Mit ihrem skulpturalen Kleid und dem spektakulären Fall lieferte Demi Moore einen der außergewöhnlichsten Modemomente dieser Cannes-Ausgabe. Nach der Hälfte ihrer Amtszeit als Jurymitglied deutete sie eine Reihe mit Spannung erwarteter Auftritte an, bei denen die Stimmigkeit der Botschaft ebenso wichtig ist wie die Kühnheit der Entscheidungen.