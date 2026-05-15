Tiffany Haddish präsentiert ihre Bauchmuskeln in einem farbenfrohen Look

Die amerikanisch-eritreische Schauspielerin, Komikerin, Drehbuchautorin und Produzentin Tiffany Haddish gab ihr Debüt in der Ausgabe 2026 des amerikanischen Sportmagazins Sports Illustrated Swimsuit. Sie ist in einer Fotoserie zu sehen, in der ihre Bauchmuskeln besonders gut zur Geltung kommen.

Eine Premiere für die Sports Illustrated Swimsuit Edition

Die Fotos von Tiffany Haddish für die Sports Illustrated Swimsuit 2026, aufgenommen in Baja California Sur (Bundesstaat Mexiko) vom Fotografen James Macari, machen sie zu einem der vier Coverstars der Ausgabe – neben der amerikanischen Sängerin, Songwriterin, Autorin, Stylistin und Produzentin Hilary Duff, der amerikanischen Influencerin Alix Earle und dem Model Nicole Williams English.

Für Tiffany Haddish war es eine Premiere: Sie ging das Shooting mit der gleichen Energie an wie eine Stand-up-Comedy-Nummer. Das auffälligste Stück war ein zweilagiges Set von SAME: ein orangefarbener und ein goldener Badeanzug. Das Coverfoto zeigt Tiffany Haddish kniend im weißen Sand, ihre Knie nur wenige Zentimeter vom kristallklaren Wasser entfernt. Ihr dunkelbraunes Haar, in nassen Wellen gestylt und bis zur Taille reichend, ersetzt den kurzen Bob, den sie in den letzten Wochen getragen hatte.

Die Bauchmuskeln, die alle Blicke auf sich zogen

Auf mehreren Bildern des Shootings präsentiert Tiffany Haddish ihren durchtrainierten Bauch – das Ergebnis eines Workouts, das sie regelmäßig in den sozialen Medien teilt. Ein zweites Foto zeigt sie in einem komplett mit schwarzen Pailletten besetzten Saint-Laurent-Einteiler, an einen gelben Yogaball gelehnt und mit einer mehrreihigen goldenen Halskette von New York Vintage. Zwei perfekt inszenierte Looks.

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Ein Fotoshooting, das nicht ganz ohne Zwischenfälle verlief – und sie lachte darüber.

Tiffany Haddish scherzte über die zahlreichen beinahe peinlichen Garderobenpannen während des Shootings: „Ich trug Outfits und dachte nur: Das wird unpassend sein … Schließlich sind wir im Meer. Und das Meer zieht einem ja bekanntlich gerne die Kleider vom Leib.“ Mit ihrem gewohnten Humor fügte sie hinzu: „Und wisst ihr, was auch immer wieder rausschauen wollte? Meine Brustwarzen. Die wollten unbedingt dabei sein. Wir hatten Mühe, sie im Zaum zu halten.“ Ihr Account sorgte für genauso viel Aufsehen wie die Bilder selbst.

Ein Beauty-Look, der mit ihrem üblichen Image bricht

Für dieses Shooting wählte Tiffany Haddish ein sanfteres Make-up als sonst: einen strahlenden Teint, schimmernden Lidschatten, glänzende Lippen in Beerentönen und pfirsichfarbenes Rouge. Ein Look, der perfekt für den Urlaub geeignet ist – ganz anders als der theatralische Chic, der sie sonst auf dem roten Teppich auszeichnet.

Definierter Bauch, ein doppellagiges Set, Humor – Tiffany Haddish gab ihr Debüt in der amerikanischen Sportzeitschrift Sports Illustrated Swimsuit genau so, wie man es erwartet hatte: indem sie einfach sie selbst war. Und genau deshalb funktioniert es.