Diese von Margot Robbie getragene Jacke bestätigt die Rückkehr des „Indie-Sleaze“-Stils.

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

Die australische Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie wird seit Langem mit schlichter Eleganz in Sachen Mode in Verbindung gebracht. In den letzten Monaten hat sich jedoch scheinbar etwas an ihrer Garderobe verändert – und ihr jüngster Auftritt in London lieferte dafür den deutlichsten Beweis.

Die Offiziersjacke mit goldener Zierleiste – das Herzstück des Looks

Bei der Londoner Premiere des Theaterstücks „1536“ präsentierte Margot Robbie offiziell ihren Stilwechsel. Sie erschien in einem Ensemble von Alexander McQueen und verkörperte selbstbewusst die Codes des Indie-Sleaze – jener „rebellischen“ Ästhetik der 2010er-Jahre, die 2026 ein triumphales Comeback feiert.

Das Herzstück des Outfits war eine kurze, figurbetonte Offiziersjacke, die direkt von napoleonischen Uniformen inspiriert war. Ihre imposanten goldenen Zierleisten an Brust und Ärmelbündchen verliehen ihr einen sofort erkennbaren Charakter – eine Mischung aus militärischer Tradition und modischer Kühnheit. Darunter trug man ein eng anliegendes schwarzes Oberteil und die „Bumster“ – Alexander McQueens ikonische Hüfthose, die den unteren Rücken dezent freilegte.

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Was ist Indie Sleaze?

Indie Sleaze bezeichnet eine Ästhetik, die in den 2000er- und 2010er-Jahren entstand und von der Independent-Musikszene sowie dem Nachtleben Brooklyns und Shoreditchs geprägt war: Ponyfrisuren, verwaschene Jeans, Used-Look-Leder, Lagenlooks und ein lässiger „Kater-Look“, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Seit 2024 feiert dieser Stil ein starkes Comeback auf Instagram und den Laufstegen und manifestiert sich heute in bestimmten Kleidungsstücken – die Militärjacke ist dabei eines der markantesten Merkmale.

Die Offiziersjacke, ein Schlüsselelement für 2026

Die Militärjacke erfüllt alle Kriterien des Indie-Sleaze-Trends: einen rebellischen Look und jene lässige Nonchalance, die die 2010er-Jahre prägte. Sie feiert ein starkes Comeback auf Instagram und den Laufstegen und etabliert sich als Must-have der Saison – neu interpretiert für jeden Stil. Ob in Schwarz oder Marineblau mit verwaschenen Jeans und Lederstiefeln, in leuchtendem Rot, wie es die Singer-Songwriterin Dua Lipa kürzlich mit schlichten Jeansshorts trug, oder wie Margot Robbie in einer taillierten Version mit dem gewissen Etwas – die Jacke passt zu allem und jedem.

Goldene Knebelknöpfe, Pumphosen und eine Offiziersjacke von Alexander McQueen – Margot Robbie hat einen Trend nicht nur aufgegriffen, sie hat ihn verkörpert. In diesem Jahr, 2026, muss sich Indie-Sleaze nicht mehr für seine Existenz entschuldigen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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