Im Alter von 15 Jahren prangerte Brooke Shields an, während eines Interviews mit einer „unangemessenen“ Frage konfrontiert worden zu sein.

In einem kürzlich erschienenen Interview im Podcast „ Dinner’s on Me “ von Jesse Tyler Ferguson erinnerte sich die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields an ein Interview, das sie nachhaltig geprägt hat. Im Alter von 15 Jahren, bereits eine bekannte junge Schauspielerin und ein gefragtes Model, wurde sie von der amerikanischen Journalistin Barbara Walters interviewt. Vier Jahrzehnte später bezeichnete Shields das Gespräch als „wahnsinnig“ und die Hauptfrage als „unangemessen“. Ihre Aussage trägt zu einer breiteren Debatte darüber bei, wie junge Frauen in der Vergangenheit in den Medien interviewt wurden.

Eine Frage, die niemals hätte gestellt werden dürfen.

Brooke Shields kann heute die Erfahrungen ihrer Teenagerzeit benennen. Im Podcast erinnert sie sich: „Es war Wahnsinn, dass Barbara Walters mich mit nur 15 Jahren nach meinen Maßen fragte. “ „Aber … was sollte das eigentlich?“, fügt sie hinzu. Diese Frage verdeutlicht, im Kontext betrachtet, auf traurige Weise, wie die Medienbranche der 1980er-Jahre junge, aufstrebende Frauen behandelte: zuerst anhand ihres Körpers, dann anhand ihrer beruflichen Leistungen.

Brooke Shields relativiert ihre Aussage jedoch mit einer gewissen Großzügigkeit: „Diese Frauen arbeiteten in einer Zeit, in der Frauen keine Macht hatten, und in einer männerdominierten Welt dachten sie nicht einmal an mich.“ Diese aufschlussreiche Analyse erinnert uns daran, wie sehr die Pionierinnen des Fernsehjournalismus selbst mit tief verwurzelten sexistischen Normen zu kämpfen hatten, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein.

Diese Aussage ist Teil einer umfassenderen Debatte.

Brooke Shields' Aussage kam nicht überraschend. Seit dem Tod der amerikanischen Journalistin, Fernsehmoderatorin und Produzentin Barbara Walters im Jahr 2022 im Alter von 93 Jahren wurden mehrere ihrer Interviews kritisch neu bewertet. In der im letzten Jahr erschienenen Dokumentation „Tell Me Everything“ räumten mehrere enge Mitarbeiter der Journalistin ein, dass einige ihrer Herangehensweisen, wie die Journalistin Cynthia McFadden es ausdrückte, „nicht gut gealtert“ seien.

Eines der am häufigsten zitierten Beispiele ist das Interview mit der amerikanischen Geschäftsfrau Monica Lewinsky, die Barbara Walters fragte, ob sie sich nicht verantwortlich fühle, während ihrer Affäre mit Bill Clinton „etwas Schlechtes für das Land“ getan zu haben. Diese Vorgehensweise gilt heute als besonders hart gegenüber einer jungen Frau, die durch den Skandal bereits schwer traumatisiert war. Der Fall „Broke Shields“ folgt demselben Muster: Er zeugt von einer Ära, in der Journalistinnen selbst, mitunter unbewusst, Teil eines Systems waren, das ihre Gäste auf ihren Körper oder ihre „Verantwortung“ reduzierte.

Die Bedeutung der Validierung, selbst an der Spitze

Über die konkrete Erinnerung an dieses Interview hinaus bietet Brooke Shields eine umfassendere Reflexion über das Streben nach Anerkennung von Frauen in der Öffentlichkeit. Während ihrer Auftritte in der Talkshow „The View“, die Barbara Walters jahrelang moderierte, hatte die Schauspielerin das Gefühl, die Journalistin selbst suche Bestätigung bei ihren Co-Moderatorinnen. „Plötzlich hatte meine Anwesenheit im Kontext von ‚The View‘ mehr Wert als sie jemals zuvor“, erklärt sie.

Und um das Ganze weiter auszuführen: „Der Kreislauf, in dem Frauen in der Öffentlichkeit Bestätigung von anderen brauchen, hört nie auf, egal wer man ist.“ Eine Beobachtung, die besonders in einer Zeit Anklang findet, in der Frauen über 50 sich zu Wort melden und zu einem zentralen Thema in den Medien werden – ein Kampf, den Brooke Shields selbst seit mehreren Jahren anführt, insbesondere durch ihr Buch „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old“ und ihre Haarpflegemarke „Commence“.

Mit ihrer Aussage greift Brooke Shields keine Einzelperson an, sondern beleuchtet ein System. Indem sie diese vor 45 Jahren gestellte, als „unangemessen“ empfundene Frage erneut aufgreift, erinnert sie uns daran, wie problematisch die Darstellung junger Frauen in den Medien seit Langem ist.