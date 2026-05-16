Mit 48 Jahren erschien Sandra Hüller in einem theatralischen Kleid, das das Publikum in Cannes in seinen Bann zog.

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller erschien in einer atemberaubenden Chanel-Kreation zur Premiere von „Vaterland“ auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai). Bereits für ihre Leistung in dem Film gefeiert, lieferte sie einen ausgesprochen theatralischen Auftritt ab.

Eine Silhouette, die wie ein Gemälde gestaltet ist

Für die mit Spannung erwartete Premiere von „Vaterland“ wählte Sandra Hüller eine Chanel-Kreation, die mit einem starken Kontrast gestaltet war. Das Oberteil des Kleides erinnerte an einen zweifarbigen Federball, in dem Schwarz und Weiß verschmolzen und ein voluminöser Effekt entstand, der sofort ins Auge fiel. Darunter floss schwarzer Satin, dessen fließender Fall die visuelle Wirkung des Oberteils ausbalancierte. Der Kontrast zwischen der weichen, natürlichen Textur der Federn und dem glatten, glänzenden Satin schuf eine zweigeteilte Silhouette, in der sich die Elemente perfekt ergänzten.

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Ein Erscheinungsbild, das einer anspruchsvollen Karriere entspricht

Sandra Hüllers prominente Präsenz in Cannes ist kein Zufall. Sie schritt bei der Premiere von „Vaterland“ über den roten Teppich, einem Film, für dessen schauspielerische Leistung sie bereits viel Lob erhalten hat. Dieser Erfolg ist Teil einer rasant aufsteigenden internationalen Karriere.

Die Schauspielerin wird 2027 außerdem in drei weiteren Filmprojekten mitwirken, die ebenfalls großes Interesse bei Beobachtern und Kritikern wecken. Dieser volle Terminkalender rückt Sandra Hüller ins Zentrum der Gespräche von Cineasten und verleiht jedem ihrer öffentlichen Auftritte eine besondere Bedeutung.

Mit ihrem Chanel-Kleid, bestehend aus einem zweifarbigen Federoberteil und einem schwarzen Satinrock, machte Sandra Hüller ihren Auftritt bei der Premiere von „Vaterland“ in Cannes zu einem mit Spannung erwarteten Modeereignis. Angesichts der für 2027 geplanten ereignisreichen Filmsaison dürften auch ihre kommenden Auftritte auf dem roten Teppich mit großer Aufmerksamkeit erwartet werden.